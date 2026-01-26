¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¶â»ý¤Á¡×¥¨¥ê¥½¥ó²È¤Î¡ÖÌÂÁö¡×¡Ä¶ìÆù¤Î¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥ÈÇã¼ý·à¤Ç¤â¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×
¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬·ã¤·¤¤Çã¼ý·à¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¥ª¥é¥¯¥ëÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥é¥ê¡¼¡¦¥¨¥ê¥½¥ó¤ª¤è¤Ó¤½¤Î°ìÂ²¤¬¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤Ï»¥Â«¹çÀï°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¡ÖÇã¼ýÅ¥»Å¹ç¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥¨¥ê¥½¥ó²È¤ÎÌîË¾¡ÄÂçÉÙ¹ë°ìÂ²¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¿·¥á¥Ç¥£¥¢²¦¹ñ¤ÎÌ¤Íè¿Þ¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ËÜ¼ÁÅª¤Ê¼Ú¶âÂÎ¼Á¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤
¤À¤¬¡¢Åê»ñ²È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿ÊÊâ¤Î·ë²Ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁÈ¿¥¹½Â¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Î¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î´Ö¤Î¹çÊ»¤ò¿Ê¤á¤Æµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤³¤Î¶È³¦¤ËÆÃÍ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼·ÐºÑÀ¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¾¯¿ô¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬Â¿¿ô¤ÎËÞºî¡¦¼ºÇÔºî¤Î·êËä¤á¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤Ê¼Ú¶âÂÎ¼Á¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥á¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢Â¾¶È³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò°û¤ß¹þ¤ß¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È²½¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¼ý±×µ¡²ñ¤ä¼ý±×ÊýË¡¤ò¤â¤Á¡¢¤½¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥ÈÁíÂÎ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÅþÍè¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬»ý¤Ä²áµî¤Î±ÇÁü¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄAV¥á¡¼¥«¡¼¤äIT´ë¶È¤¬¡¢»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ë¡ÖÇã¤¤¼ê¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿1990Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¡ÖÇã¤ï¤ì¤ë¡×Â¦¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡Ö²áµî¤ÎÌ¾ºî¡×¤ò¤É¤¦¼ý±×²½¤¹¤ë¤«
º£¤Ï¡ÖWBD¡×¤òÌ¾¾è¤ë¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¡£1990Ç¯ÂåËö¤Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ð¥Ö¥ë¤Î°¤·¤¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡ÖAOL¥¿¥¤¥à¡¦¥ï¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÏ·ÊÞ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î¼þ¤ê¤ËÅö»þ¤ÎITÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖAOL¡×¡¢¤½¤ì¤Ë»¨»ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÍº¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¿¥¤¥à¡×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¾¡¢CNN¤ò»Ï¤á¤¿¡Ö¥¿¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¡¢À½ºî¤ä¼èºàÊóÆ»¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾ì¤Î¡Ö¥·¥Ê¥¸¡¼¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È²½¤Ï·Ð±ÄÅª¤ËÀµÅö²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢¼ç¤Ë¤½¤Î¡Ö±ÇÁü¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÀ®²ÌÊª¤Ø¤Î´Ø¿´¤«¤é¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊÑ²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ô¥«¥½¤ä¥â¥Í¤Î³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ó¥¸¥Í¥¹°ìÈÌ¤Ë¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤¿¸½ºß¡¢¾ï¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ì¡Ö²áµî¤ÎÌ¾ºî¡×¤Ï³Î¤«¤ËÊõ¤Î»³¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥Ö¡¼¥È¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ê¤É¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡×¤È¤·¤ÆÌÏÍÍÂØ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµîºî¤â¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë3ÅÙ¤Î²ñ¼ÒÊÑ¹¹¤ò·Ð¸³
ÍÄ¾¯´ü¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤¬¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤Î¡ÖÀïÎ¬¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸½¾õ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¡¢AOL¥¿¥¤¥à¡¦¥ï¡¼¥Ê¡¼¤â¤Þ¤¿Çã¼ýÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×²½¤ò»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£21À¤µª¤ËÆþ¤ê¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ï3ÅÙ¤Î²ñ¼ÒÊÑ¹¹¤ò·Ð¸³¤·¡¢º£²ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£¤ÎWBD¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×·ÁÂÖ¤â¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿AT&T¤¬¡¢Çã¼ý¸å¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤òÌµÍý¤ä¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿·ë²Ì¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëÇã¼ý°Æ¤Ï¡¢WBD¤òÅý¹ç°ÊÁ°¤Î¡Ö¼«Á³¤Êºß¤êÊý¡×¤ËÌá¤·¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÊ¬¡¢¤È¤Æ¤â·Ð±ÄÀïÎ¬Åª¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤â¤È¤òÃ©¤ì¤Ð¤³¤ÎÊ¬³ä°Æ¤â¡¢WBD¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¶¥¹¥é¥Õ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿WBD¤ò¥ï¡¼¥Ê¡¼´ó¤ê¤Î»ñ»º¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼´ó¤ê¤Î»ñ»º¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¸å¼Ô¤ò¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤µ¤»¤ë·×²è¤Ë½à¤¸¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡©
WBD¤Î¼èÄùÌò²ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹°Æ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤½¤Î¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÀïÎ¬À¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¹çÊ»¸å¹Ô¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Åý¹ç¤·¤¿¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë´ûÂ¸·ÀÌó¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤ÆHBO maxºîÉÊ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Î¥Ú¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹²½¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤³¤Î¤È¤³¤í·ÀÌó¼Ô¿ô¤Î¿¤Ó¤¬Æß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤â´Þ¤á¤Æ·ÀÌó¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢´ûÂ¸·ÀÌó¼Ô¤«¤é¤Î»ÙÊ§³Û¤òÁý¤ä¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Åö½é¡¢Çã¼ýÊýË¡¤Ë¸½¶â¤È³ô¼°¸ò´¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢Çã¼ý¸å¤Î³ô²Á¾å¾º¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Î¼«¿®¤òWBD¤Î¼èÄùÌò²ñ¤â¶¦Í¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È°Æ¤¬Á´³Û¸½¶â¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºWBD¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¼ê»ÅÉñ¤¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂ¦¤Ë¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¨¥ê¥½¥ó¤Ë¡¢WBD¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤¢¤È¤ÎÌ¤Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯¼£ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤«
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¨¥ê¥½¥ó²È¤Ï¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯²È¤ËÂå¤ï¤ë¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤à¤·¤í¡¢¥¨¥ê¥½¥ó²È¤Î»î¤ß¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥¯¥»¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊË®Âê¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦ ¡Á²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Á¡Ù¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢²¦¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¤¤¬Î¨¤¤¤ë¥í¥¤²È¤ÎÌÂÁö¤Ö¤ê¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌ¤Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÇã¼ý¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éµðÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¥µ¥¯¥»¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡ÃË¥±¥ó¥À¥ë¤¬MBA¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¸ì¤ë·Ð±ÄÍÑ¸ì¤ò¶î»È¤·¤¿éçµ¤Ï°¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼êº¢¤ÊIT´ë¶È¤òÇã¤¤¤½¤ì¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÌ¤Íè¤òÌ´¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ê¤É¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ø¥µ¥¯¥»¥·¥ç¥ó¡Ù¤«¤é¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯²È¤Î·Ñ¾µÌäÂê¡¢¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥º¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌ¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¤Æ¤³¤¹¤ê¤È¤·¤ÆÁÏºî¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤Ë¥¨¥ê¥½¥ó²È¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç³µ¤À¡£
¡Ø¥µ¥¯¥»¥·¥ç¥ó¡Ù¤Îºî·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤Î±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎWBD¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ê¥½¥ó²È¤Î¼¹Ãå¤Ö¤ê¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö¿Í¤Î¶È¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬¥í¥¤²È¤ÎËöÏ©¤È¤Ï°ã¤¦¥×¥í¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¡¢¥é¥ê¡¼Íí¤ß¤Î°Æ·ï¤Ç¤¢¤ëAI¤ÈTikTok¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ì¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
¤À¤¬¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥¨¥ê¥½¥ó²È¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀ¯¼£¡áÁªµó¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿TikTok¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¤ª¤¤¤¿¡¢À¯¼£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î·úÀß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æº£¤Î¥¨¥ê¥½¥ó²È¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¥Ð¥ê¡¦¥ï¥¤¥¹½÷»Ë¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤ËCBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅý³ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢CNN¤ÈTikTok¤ò²Ã¤¨¤¿ÉôÌç¤òÇ¤¤»¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¿·¤·¤¤ÊóÆ»Åª¤Ê¤Ê¤Ë¤«¡×¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð
¥Ð¥ê¡¦¥ï¥¤¥¹¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥º¥à¥º¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥óÍó¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤ËNYT¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ê´Ä¶¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò»ØÃÆ¤¹¤ë¥ì¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç2020Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¡¢NY¤«¤éLA¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·Free Press¤È¤¤¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
Èà½÷¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²á·ã²½¤¹¤ëº¸ÇÉ¤ÎÁã·¢¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·À¯¼£ÅªÃæÆ»¤Ë¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢º¸ÇÉ¤«¤é±¦ÇÉ¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬Æ±¤¸¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¨¥ê¥½¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡½¡½¥¨¥ê¥½¥ó¤Ï43ºÐ¡¢¥ï¥¤¥¹¤Ï41ºÐ¡½¡½¡¢Çã¼ý¸å¤Î¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È»±²¼¤ÎCBS¤ÎÊóÆ»ÉôÌç¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ê¤é¤Ð¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå°Ê¸å¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Î¸½¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡Ö¿·¤·¤¤ÊóÆ»Åª¤Ê¤Ê¤Ë¤«¡×¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÊóÆ»¤ä»þÉ¾¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥·¥ç¡¼¤äPR¤ò°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤·¤Æ¿·¤·¤¤¡ÖÀ¯¼£¥³¥ß¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ê¤Ê¤Ë¤«¡×¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤·¤¢¤¿¤Ã¤Æ¸ì¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¿Í³Ê¡á¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥ï¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤¬°ÂÄêÅª¤ËÂ¸Â³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÐºÑÅª´ðÈ×¤¬¤Ê¤Ë¤«¡Ê¸å¤í½â¡©¡Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔÊ¬ÌÀ¤Ê²¿¤«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤â¤³¤¦¤·¤¿»î¤ß¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÃ£À®²ÄÇ½À¤Ë¿®ØáÀ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢³Î¤«¤Ë¥¨¥ê¥½¥ó²È¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯²È¤ËÂå¤ï¤ë¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ê¥½¥ó²È¤¬·Ñ¾µ¤¹¤ë¤â¤Î
¤À¤¬¡¢¤·¤«¤·¡£ËÝ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¥¨¥ê¥½¥ó²È¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯²È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤«²È¶È¤È¤·¤Æ¡Ö·Ñ¾µ¡×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
Éã¤Î¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥óµ¤¼Á¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤Ç¡¢¤À¤«¤é¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¤È¤¤¤¦ÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â©»Ò¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Î±Ç²è»ö¶È¤Ë³Î¤«¤Ë¥«¥Í¤Ï½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¨¥ê¥½¥ó²È¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Þ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥ª¥é¥¯¥ë¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÏB2B´ë¶È¤È¤·¤ÆÆ±»þÂå¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¤À¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎITÄÌ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥é¥ê¡¼¡¦¥¨¥ê¥½¥ó¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ë¡£
¸½ºß81ºÐ¤Î¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢º£¤É¤¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÎÄ¹¼Ô¤¿¤Á¤Î¤´Â¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤º¡¢Ä¹Ì¿²½µ»½Ñ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ï150ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤â»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Èà¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ô¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖEIT¡á¥¨¥ê¥½¥ó¹©²ÊÂç³Ø¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÇ¶á¤Î°Õ¸þ¤Î¸½¤ì¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥¬¥·¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Ë´°·ë¤·¤¿¤â¤Î¤ËÎ±¤á¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×2.0¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÍ¾ÇÈ
WBD¤ÎÇã¼ý·à¤ÎÏÃ¤«¤é¤º¤¤¤Ö¤ó±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÏÃ¡×¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÄá¤Î°ìÀ¼¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯ÅâÆÍ¤Ë¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×2.0¤ÎÃÂÀ¸°Ê¹ß¡¢À¤³¦Ãæ¿Í¤Ó¤È¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿2026Ç¯¤Î¸½¼Â¤À¡£
WBD¤ÎÇã¼ý¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤äÍ¾ÇÈ¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¹çÊ»¿³ºº¤¬À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤è¤½1Ç¯¤«¤é1Ç¯È¾¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£²¾¤Ë2026Ç¯Ãæ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÇã¼ý¼êÂ³¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2027Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£Ç¯¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼¡¤Î2028Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¹çÊ»¿³ºº¤Î´Ä¶¤âÀ¯¼£Åª¤Ë°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£´Ä¶¤ÎÅ¾ÊÑ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¤ÎWBD¤ÎÇã¼ý·à¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯º£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ëÍ½´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¡£
Ï¢ºÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡§¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡ÄÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤òÁ´ÉôÇä¤Ã¤¿ÃË¡×¤ÎÀµÂÎ
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡ÄÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤òÁ´ÉôÇä¤Ã¤¿ÃË¡×¤ÎÀµÂÎ