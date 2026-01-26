¡Ö¾ðÊó¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤Ë½ª»ßÉä¤ò¡×¥¦¥ó¥Á¥¯¥¼¥í¤Î¡Ô¤Á¤ã¤ó·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡Õ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
º£¡¢ÀÅ¤«¤ÊÇ®¶¸¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¡Á¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¡Á¤Á¤ó¡×¤È¤Ä¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾Î¡È¤Á¤ã¤ó·Ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²û¤«¤·¤¤³°´Ñ¤È¥á¥Ë¥å¡¼¡£Î©¿©¤¤Å¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¡£ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËµÞ·ã¤ËÁý²Ã¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÌÏÊïÅ¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍýÍ³¡×¤È¤Ï²¿¤«¡½¡½¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¡Û¡Ø¡Ö°Â¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀÉÔÂ¡Ô¤Á¤ã¤ó·Ï¥é¡¼¥á¥óµÞÁý¡ÕËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡ÄËü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¡ÈÇ®¶¸¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó·Ï¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ®¶¸¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤¿¡£
µðÂç²½¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë5¤Ä¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡£
¡Ô¡¥é¡¼¥á¥ó¼«ÂÎ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤¬ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¤Ê¿Í¡¿¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¹¥¤¤À¤¬¡¢Ä´¤Ù¤¿¤ê¤»¤º¡¢¿È¶á¤ÊÅ¹¤Ë¤¢¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤ªÅ¹¡É¤¬¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¤ÊÄøÅÙ¤Î¿Í¡¿£¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÏÃÂêÅ¹¤äºÇÀèÃ¼¤Î¤ªÅ¹¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¹Ô¤¯¿Í¡¿¤¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤¡£¥Þ¥Ë¥¢¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¿Í¡¿¥Íý¶þ¤äÎ®¹Ô¤ê¤Ê¤É¡¢é¾Ãß¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¿Í¼«ÂÎ¶ì¼ê¤Ê¡Ê¤À¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¡Ë¿Í¡Õ
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤Á¤ã¤ó·Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹Â¦¤Î»ÑÀª¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
¥¦¥ó¥Á¥¯¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¤Á¤ã¤ó·Ï¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¿Íµ¤Å¹¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤òµ¤·¤¿é¾Ãß¡Ê¤¦¤ó¤Á¤¯¡Ë¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¾åµ¤Î¡¢¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Þ¤êÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¾ðÊó¼«ÂÎ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÌ£¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤»¤º¡¢¡ÖÌ£¤ÎÅ¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÏÀÚ¤êÎ©¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¿æ¤¤¿¤Æ¡¢ÌÍ¤Ïè§¤ÇÎ©¤Æ¡×¤ÈÆüËÜ¶¾Çþ¤Î¡È»°¤¿¤Æ¡ÊÈÔ¤¤¿¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤Æ¡¢è§¤Ç¤¿¤Æ¡Ë¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤È¡¢¡Ö¤á¤·ÌµÎÁ¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½µ¤À¤±¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡¢¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹Í¤¨¡È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡ÉÅ¹¤ò·É±ó¤·¡¢ÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤À¤±¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÉ½µ¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤Ì£¤ä·ÏÅý¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤Î¤¿¤á¤Î¼èÀâ¤Ê¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢²òÀâ¤ËË°¤Ë°¤¤·¤¿¤ê¡¢µñÈÝÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î²òÀâ·¿¤ÎÉ½¸½¤Ï1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Þ¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤ì»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤É¤³»º¤Î·Ü¤ä¼Ñ´³¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä¡¢Â¾¶È¼ï¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëµ»Ë¡¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»ÙÇÛÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ï¡¢£¤ä¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤À¡£¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¾¡¼ê¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÃ±½ã¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êé¾Ãß¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤è¤¯¡¢½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï´õ¼á¤µ¤ì¡¢Æ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¿Í¼ï¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¹¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¤¿¤¤Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½Äê¤¹¤ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã±½ã¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¤¤¸ÜµÒ¤Î¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁÓ¼º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Á¤ã¤ó·Ï¤ÏÍ¥¤·¤¯¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡£¤Á¤ã¤ó·Ï¤Î¥¹¡¼¥×¤¬ÆÚ¤Ê¤Î¤«·Ü¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¿æ¤¤¿¤Æ¡¢¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÇ®¡¹¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤½¤¦¤Ê¥¹¡¼¥×¤ò°û¤á¤ëÁÛÁü¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¾ðÊó¤ÎÌ£¡×¤ËË°¤¤¿¿Í¤³¤½¡¢Ì¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯
¤³¤Î¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤ÎÇ®ÎÌ¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¿Í¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ì¤ËÅú¤¨¤ë²Á³Ê¤ÈÌ£¤ÈÂÎ¸³¤¬¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¡¢Îó¤ò±Þ¤ï¤ºÊÂ¤Ö¿Í¤òÀ¸¤à¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¤Á¤ã¤ó·Ï¿Íµ¤¤ÎÀµÂÎ¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢¤¤Î¥é¡¼¥á¥ó°¦¹¥²È¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î°ìÉô¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶½Ê³¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾åµé¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¾ðÊó¤âé¾Ãß¤âÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤è¤¦¤È¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏÊý¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëÄ¹¤¯Â³¤¯Å¹¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¿©¤ÙÊâ¤¯¿Í¤¿¤Á¤À¡£
¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ëé¾Ãß¤ËË°¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ÎËÜ¼Á¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó·Ï¤ÎÀøºßÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ê¿©¤ÙÊâ¤¡ËÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡È¡È¾ðÊó¤ÎÌ£¡É¡É¤ËË°¤¡¢¤½¤ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¾ðÊó¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¸¤¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¼«ÂÎ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÅ¹Â¦¤Î»ÑÀª¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡¢¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤ÎÇ®ÎÌ¤Å¤¯¤ê¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢Àè¤Î»°¤¿¤Æ¤ÎÀº¿À¤À¡£
Â¿¿ôÅ¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÂçÎÌÀ¸»º¤·¡¢¸úÎ¨À¤òÄÉµá¤·¤¿¤ê¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤ÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢¼êºî¤ê¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ÎËÜ¼Á¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¸Ä¿ÍÅ¹Æ±ÍÍ¡¢¤Á¤ã¤ó·Ï¤â¤¹¤Ù¤Æ¸Ä¡¹¤ÎÅ¹¤Ç¥¹¡¼¥×¤ò¿æ¤¾å¤²¤ë¡£
Ãæ²Ú¤½¤ÐÀìÌçÅ¹¡×¤ÈÌÃÂÇ¤ÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤±ÌÍ¤òÃÖ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãæ²Ú¤½¤Ð¤ÈÌµÎÁ¤Î¡Ö¤á¤·¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¹½À®¤³¤½¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¤¬¸·Ì©¤ËÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±Ä¶È»þ´Ö¤â³ÆÅ¹¤ÇÍÍ¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤ÏÅ¹¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤¬½É¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Êº¹°Û¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºî¤ê¼êÂ¦¤Î¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤â½Å»ë¤·¤Æ
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¼õÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¥é¥¤¥ô´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ë¿Í¤¬°é¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¸úÎ¨¤ä°Â¤µ¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ºî¤ê¼ê¡Ê¼Ò°÷¡Ë¤Ï¼«¤º¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨Å¹¤´¤È¤ËÌ£¤Îº¹°Û¤¬À¸¤¸¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òºî¤ê¾å¤²¡¢ÈùÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¿Í¡×¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¡×¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¿Í¡¹¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Öºî¶È¡×¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·üÌ¿¤Ë¡¢¤«¤Ä½¼¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«¤é¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤ëÂ¦¤äÌ£¤Ë°ì¸«´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î³èµ¤¤³¤½¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦·Á¼°¾å¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Å¹°÷¤Ë¤Ï³°¹ñÀÒ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¡¢¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÊÕ¤ÎµÄÏÀ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡¢¹ñÀÒ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤è¤êÎÉ¤¤Êª¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¶¡¹¤·¤¤»Ñ¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¥ÎÏ¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¡×¤È¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤È¿©¤Ù¼ê¡¢ÁÐÊý¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿Å¹¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤À¤È¸À¤¨¤ë ¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹ñÌ±¿©¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤ë²áÄø¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖËÜÅö¤ÎÎÉ¤µ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁíÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁØ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢Íý¶þÈ´¤¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö1000±ß¤ÎÊÉ¡×µÄÏÀ¤è¤êÂç»ö¤Ê¤³¤È
ºÇ¸å¤Ë»þÂåÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤Á¤ã¤ó·Ï¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤ã¤ó·Ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÀ½ÌÍ½ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤ë¤ÞÀ½ÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ì¤óÁÈ¹ç¤ËÀµ¼°²ÃÌÁ¤·¤Æ±¿±Ä¤·¡Ö¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¥é¡¼¥á¥ó ¡×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÆä¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¡Ö¥é¡¼¥á¥óÆä¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÂ¿¤µ¸Î¡¢¤«¤Ê¤ê·Ð±ÄÌÌ¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤Ï¤º¤À¡£ÄÌÈÎ¤äÈÎÇäµ¡¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤Î¥é¡¼¥á¥óÈÎÇä¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«·Ð±Ä´íµ¡¤òÎ¿¤¤¤Ç¤¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¸Î¤Ë¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤è¤ê¤â¸½¾ì¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¥é¡¼¥á¥óÆä¼«ÂÎ¤¬¡¢Å¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁáÄ«¤â¿¼Ìë¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤òÊú¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤ÎÃÎ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤³¤½¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤Î¤ì¤óÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï³°¿©»º¶È¤ËÂç¤¤Ê°Ç¤òÀ¸¤ß¡¢Æ±»þ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï¸¶ÎÁ¹âÆ¤ÎÇÈ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢²Á³Ê¤Î¡Ê1000±ß¤ÎÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ËµÄÏÀ¤Ð¤«¤ê¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢·ë¶ÉÊÉ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎºâÉÛ¤ÎÊÉ¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¾ï¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ù¤¤À¡¢¤È¤Á¤ã¤ó·Ï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤ÂÎ¸³¤Î¿Í¤ÏÀ§Èó°ìÅÙ¡¢¤Á¤ã¤ó·Ï¤Î¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸¶»ÏÅª¤Ê¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¤¤Ã¤È¼«¿È¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥Õ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
