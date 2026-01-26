【日本株】サンリオ、三菱重工ほか…「高市トレード銘柄」は本当に買いか？知らないと大損する「意外なリスク」

衆議院解散表明の見通しが高まる過程で、日本の株式市場はいわゆる「高市トレード」に沸きました。日経平均株価は初めて5万4000円台に乗せる場面があり、TOPIXとともに史上最高値を更新しました。「高市トレード」とは、高市早苗首相の積極財政への期待を背景に円安・株高・債券安（長期金利上昇）が同時進行する市場現象を指します。

実際、2025年10月に高市政権が発足して以降、市場では円相場が1ドル＝147円台から150円台後半へ急落し、日経平均は4万6000円台から10%以上急騰、10年国債利回りも1.6%台から2.1%前後に上昇しました。足元の株高は、海外投資家による大型株買いが先導し、国内個人投資家は上昇した銘柄への利食い売りを優先する展開です。今年から新NISA（少額投資非課税制度）の恒久化・拡充が始まり、個人マネーの流入も期待されるなか、SNS上では「高市銘柄」と称して防衛産業やサイバーセキュリティ関連株などテーマ株の情報も飛び交っています。しかし、実際にそのような銘柄群は本当に“買い”と言えるのか、またこの相場上昇はどこまで論理的根拠があるのでしょうか。

本稿では高市政権の政策と市場を結ぶメカニズムを冷静に検証し、「高市トレード」で日本株が上がる理由と、崩れる可能性について考察します。

テーマ株が上がりやすい市場に

高市政権の政策の柱のひとつとなるのが「危機管理投資」です。これは、防災・国土強靭化や経済安全保障のためのインフラ投資、技術開発支援などを包括した積極的な財政支出を指します。

具体的には、老朽化した橋梁や上下水道管の更新、南海トラフ地震対策などハード・ソフト両面の防災強化や、AI・ロボティクスなど先端分野への重点投資が挙げられます。高市首相自身、昨年10月の政権発足以来、こうした危機管理投資や物価高対策など大胆な財政出動を打ち出し、その是非を国民に問う考えを示してきました。

株式市場がこの「危機管理投資」に熱い視線を注ぐのは、政府が需要を“見える化”してくれるからです。まず政府支出や補助金、関連する規制整備が先行することで、民間企業は安心して該当分野への投資計画を立てやすくなります。国策に沿った設備投資や研究開発が活発化すれば、それを受注する企業にとって将来の売上高が予見可能になります。つまり受注の可視化によって将来の業績期待（EPS予想）が押し上げられ、株価上昇につながるのです。

実際、政権がリストアップした17の戦略分野の中でもAI（人工知能）・半導体関連は、外国人投資家の買いによりアドバンテストや東京エレクトロンなど指数寄与度の大きい銘柄が大きく上昇し、日経平均を牽引しました。同様に、防衛関連の三菱重工業なども堅調で、「どの分野に投資する政権か」が明確なほど市場ではテーマ株に資金が集まりやすいことが示されています。

もっとも、投資が“ばら撒き”に見える危険性には注意が必要です。政府支出の効果が不透明で、単に財政資金をばらまくだけだと市場に受け止められた場合、「本当に採算に見合うのか？」「KPI（重要業績評価指標）は設定されているのか？」「いつまで支出を続けるのか？」といった疑念が生じ、かえって株価の重石になりかねません。

投資案件ごとに明確な目標や期限を定め、進捗状況を開示していくことで、初めて市場も安心してテーマに乗ることができます。言い換えれば、政府主導で需要を見える化していくと同時に、投資効果も見える化できるかどうかが、株高を持続させるカギとなるでしょう。

防衛・経済安保銘柄が売られるとき

高市政権のもう一つの目玉政策が防衛力強化と経済安全保障です。防衛費については「対GDP比2%への増額を可能な限り前倒しする」方針を掲げ、防衛装備移転や関連戦略文書の改定も急ピッチで進めています。また、サイバーセキュリティや宇宙・無人技術の強化、重要物資の国内生産など、経済安保の観点から17の戦略分野に盛り込まれた施策も目白押しです。SNS上でも「高市銘柄」として防衛関連株やサイバーセキュリティ企業の名前が多数取り沙汰されていますが、果たしてそれらは市場論理的に見て正解なのでしょうか。

結論から言えば、防衛・安保関連分野は“政策が直接、長期の受注残に結びつきやすい”という意味で、確かに株式市場で注目すべきテーマです。例えば、防衛装備品やサイバー防御システム、人工衛星や無人機等の領域では、政府が需要者となって大型の公共調達案件が発生しやすく、企業にとって中長期の安定した受注残（バックログ）を積み上げられる強みがあります。将来何年分もの仕事が約束されれば、企業業績の予見可能性が高まり、株式市場でも評価が上がるのは自然な流れです。

実際、防衛関連では前述の三菱重工業のほかIHI、日本電気（NEC）、川崎重工業など幅広い銘柄に資金が流入しています。また「サナエノミクス」とも呼ばれる高市経済政策の中で、サイバーセキュリティ強化は国家レベルの急務と位置づけられており、人材育成や技術開発への支援が表明されています。このためサイバー関連企業（ネットワークセキュリティや防衛通信を手掛ける企業など）も恩恵を受けやすいでしょう。

経済安全保障の文脈では、半導体や電池、レアアースなどサプライチェーン強化策も市場テーマです。政府が国内工場建設を補助したり、在庫備蓄を推進したり、調達先の多角化支援を行うことで、関連企業には追い風が吹きます。

例えば半導体製造装置や素材のメーカーにとっては、国内に新たな製造拠点ができれば設備需要が増えますし、国家備蓄が積み増されれば商機となります。ただし、これらは「コスト増と表裏一体」である点に留意が必要です。海外から安価に買えたものをあえて国内生産・在庫する分、コスト高圧力がかかり、製品価格や利益率に悪影響を与える可能性もあります。したがって企業業績にプラスの寄与があるのは事実でも、それがどの程度純増効果をもたらすかは、個別企業のビジネスモデルや補助金の手厚さによって異なるでしょう。

一方、防衛力強化＝増税または国債増発の財源問題は、市場が敏感に反応するポイントです。高市政権の姿勢は当面「積極財政」寄りですが、防衛費拡充のための財源議論が紛糾し不透明感が高まると、将来の国債増発懸念から長期金利が急変動しかねません。現に、高市政権が継続し積極財政が続くとの観測が強まった局面では、「円安が進みすぎればインフレ懸念から金利上昇を招き、海外勢が財政懸念としてネガティブ視し、株売りの口実になりかねない」との指摘もなされています。

金利上昇は企業の資金調達コスト増や、将来利益の現在価値低下を通じて株式評価を傷めるため、せっかくの政策テーマ効果を相殺するリスクがあります。また急速な円安は輸入物価高によって一部消費関連株に逆風となり、小売セクターなどでは「円安によるコスト増・物価高で消費減退が意識される」として、売られる動きも見られました。防衛・安保関連株は政策期待で上昇しやすいものの、財源やマクロ経済への副作用にも目配りが必要と言えるでしょう。

電力安が国内産業の追い風に

エネルギー政策は高市政権の経済運営において重要な位置を占めます。政策文書には「競争力ある電力価格」と「安定供給」の両立が掲げられ、具体的には原子力発電所の再稼働促進や次世代革新炉（小型モジュール炉=SMR）の開発推進が明記されています。

また再生可能エネルギーについても、風力・地熱の活用拡大や蓄電池の開発支援、太陽光パネルのリサイクル技術など、幅広い手段でエネルギー安全保障と脱炭素を進める計画です。興味深いのは、家庭や企業の負担となっている再生エネ賦課金の見直しにも言及があることです。高市首相は以前から「国民負担の軽減」に言及しており、再エネ促進策の副作用是正にも取り組む姿勢を示しています（例えば太陽光FIT賦課金の在り方見直し発言など）。要するに、エネルギーコストを引き下げつつ安定供給を確保する政策パッケージが高市政権の狙いと言えます。

このエネルギー政策が株式市場にもたらすメリットは明快です。日本の製造業やデータセンター事業にとって、電力コストは収益を左右する重要な要素です。もし電気料金が低下すれば、企業の経費削減がそのまま利益の押し上げにつながるため、EPS（一株当たり利益）の増加が期待できます。

電力コストは全産業平均ではそれほど利益を圧迫しませんが、電炉メーカーや化学工場、アルミ精錬、半導体工場、大型データセンターなど電力多消費型の業種では死活問題です。高市政権下で原発再稼働が進み燃料コスト安の電源比率が高まれば、卸電力価格や小売料金の低下圧力となり、こうした業種の利益率改善に直結するでしょう。「高市トレード」において円安進行がトヨタなど輸出株の追い風となったように、電力安は国内産業の収益追い風となるわけです。

さらに、エネルギー価格の安定は金融政策の不確実性を下げる効果もあります。足元で日本銀行は物価上昇と金融緩和の両立に苦慮していますが、日本の消費者物価上昇を牽引した大きな要因はエネルギー価格高でした。

サンリオ株はなぜ上がらないのか

もしエネルギー起点のインフレ圧力が和らげば、日銀が急激な金融引き締めに追い込まれるリスクは減少し、結果的に株式市場は高いPER（株価収益率）を維持しやすくなると考えられます。金利上昇局面ではグロース（成長）株に向かい風が吹きがちですが、エネルギー安によって長期金利の抑制が期待できれば、成長企業の評価も安定するでしょう。

もっとも、エネルギー政策は賛否が分かれやすく、市場ボラティリティ要因ともなり得ます。例えば原発再稼働を急げば電力料金は下げられるものの、再生エネ事業者にとっては競争激化や補助打ち切りの逆風です。あるいは電力会社に追加の規制や料金抑制圧力をかければ、電力株の収益見通しが悪化して売られるかもしれません。制度変更が急激だと、関連産業で「政策の勝ち組・負け組」が明確になり、株価の振れ幅が増すことは留意すべきです。

実際、「17の戦略分野」に含まれるコンテンツ産業（アニメ・ゲーム等）について、市場では中国との関係悪化懸念からサンリオなど一部銘柄が上値の重い展開となりました。

高市政権の政策スタンスが強硬であればあるほど海外からの警戒も高まる可能性があり、エネルギー分野でも過度に国内産業を贔屓すれば、国際的な軋轢を生むリスクがあります。総じて、エネルギー価格の低下は企業利益と市場安定にプラスですが、政策実行の手順やバランスを欠くと不確実性要因となる点には注意が必要です。

後編記事『国債の利回り急上昇で日本株にも暗雲が…「高市トレード」が崩れる「3つのサイン」』へ続く。

