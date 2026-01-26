◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日 東京・両国国技館）

今場所序ノ口デビューで大きな注目を集める“史上最強の新弟子”旭富士（東19枚目、23＝伊勢ケ浜部屋）が、同部屋の蒼富士（22＝伊勢ケ浜部屋）との決定戦を制して優勝を果たした。

立ち合いで左前ミツを狙って踏み込むと、前に出ながら突き放しに変えて一気に押し出し。部屋の稽古で幕内力士たちと互角以上だという実力を存分に発揮。部屋の兄弟子で神奈川・旭丘高の1学年後輩にあたる蒼富士を圧倒した。「2人で優勝争いしたいと話していた。同じ高校の後輩なのでうれしかったですね」。これまでは師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）の意向で場所中の取材に応じてこなかったが、各段優勝の節目ということでこの日は“解禁”。圧倒的な強さとは対照的に柔和な笑顔を見せた。

先代師匠のしこ名を受け継いだ期待の大きな23歳。佐久間山（のちの小結・常幸龍）が持つデビューから27連勝という記録の更新にも期待が掛かるが「それは何とも言えない」と多くは語らなかった。将来の夢についても「夢はあまり人に言わないタイプなので」と明かさず。それでも4年半に及ぶ研修生活を経てようやく力士人生をスタートさせ、満員の国技館で相撲が取れたことについては「雰囲気が違いますね」と充実の表情を見せ「一枚でも番付を上げていけるように頑張ります」と抱負を述べた。