エヌビディアCEOが「生成AIの次」と断言…「フィジカルAI」で”逆襲”狙う日本株4銘柄

エヌビディアCEOも推す「フィジカルAI」

フィジカルAI（Physical AI）は、AIがデジタルの中だけで完結せず、物理世界で「動き・判断し・行動する」ことを目的としたAIの総称です。生成AIが文章や画像を作るのに対し、フィジカルAIはロボットや自動運転車、ドローン、工場設備など“現実世界で動く存在”を対象にしています。簡単に言えば「デジタルの中だけで賢いAI（生成AIなど）」から「現実世界で体を持って動ける賢いAI」への進化を指します。生成AIの次に来る、ロボティクス中心のAIの時代を指す言葉とも表現されます。

「フィジカルAI」という言葉を広めたのはNVIDIAのジェンスン・ファンCEOです。約1年前に開催されたCESで言及しました。

CES（シー・イー・エス）とは、Consumer Electronics Show（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー）の略で、毎年1月にラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市です。多くの株式投資家が毎年その場で発表されることに興味を持っています。ファンCEOはCES2025でAIの進化を次の3段階で説明しました。

１．Perception AI（知覚AI） 画像・言語・音声を理解する段階

２．Generative AI（生成AI） テキスト・画像・音声を生成する段階

３．Physical AI（フィジカルAI） 「進行し、推論し、計画し、行動できるAI」

- つまり、ロボットや自動運転車、ドローンなど、物理世界で動くAIのこと

Generative AIはすでに普及のフェーズに入っていますね。非常に身近な存在になりました。しかし、テクノロジーは常に進化します。 生成AIは“情報世界”での知能で、フィジカルAIは“現実世界”での知能と定義し、ファンCEOは「Physical AI」こそが、これからのAIの新しいフェーズだと強調したのです。

NVIDIA株は株式投資家ならだれでも知っている企業になりました。その企業のCEOが発する言葉は影響力を持ちます。「フィジカルAI」が株式投資のテーマになるのにそれほど時間はかかりませんでした。生成AIでは米国株に出遅れた感がありますが、ロボットや車という「モノ」を作るのは日本企業が得意とするところです。日本株の「フィジカルAI」銘柄をご紹介します。

フィジカルAIの「本命銘柄」

■ファナック（東プ：6954）

工作機械などに搭載されるCNC（コンピューター数値制御）装置で世界トップシェアを持ちます。CNCやサーボモータなどのFA（ファクトリーオートメーション）部門を主軸に、その基本技術を応用してロボット事業、ロボマシン事業（小型マシニングセンタ、電動射出成形機など）なども手掛けます。

フィジカルAIに関しては、「本命銘柄」として株式市場で最も注目される日本企業です。高い世界シェアを持つ産業用ロボット最大手として、「身体（ロボット本体）」と「知能（AI制御）」の両方を高次元で統合できる稀有なポジションにあります。

2025年12月1日にNVIDIAとの協業を発表しました。両社は、産業用ロボットが“見て・判断し・行動する”ためのAI基盤を共同で整備し、ファナックのロボットシミュレータ「ROBOGUIDE」と、NVIDIAの仮想空間プラットフォーム「Isaac Sim」を連携させる方針を示しました。これにより、ロボットの動作検証や学習をデジタルツイン（現実の設備や環境を仮想空間に再現し、状態を予測・最適化する技術）上で高度に行えるようになり、自律ロボットの開発効率が大幅に向上すると期待されています。また、NVIDIAのAIコンピューティング技術をロボット制御に活用することで、次世代のフィジカルAIロボットを産業現場へ普及させる狙いも明確に打ち出されました。

NVIDIAとの協業を発表後、株価が好調です。押し目を狙いたいところです。

「ロボット・モビリティ・インフラ」を一体で扱える

■川崎重工（東プ：7012）

総合重機大手です。造船、航空機、鉄道車両など、陸・海・空に幅広く事業展開しています。また、総合重機各社で唯一、コンシューマ製品である二輪車の製造・販売も手がけています。フィジカルAI銘柄と言われる所以は建設機械用油圧機器や産業用ロボットなどの「精密機械・ロボット」という事業セグメントを持つからです。

同社の産業用ロボットは、溶接・組立・搬送など高度な動作を高精度でこなすだけでなく、近年はAIによる視覚認識や自律制御との統合が進んでいます。

特に人と協働するロボットや、医療ロボット「hinotori」などは、フィジカルAIが求める「安全性」「判断力」「精密動作」を兼ね備えた象徴的な領域です。また、ロボットのシミュレーションや遠隔操作技術も強化されており、デジタルツインを活用した自律ロボットの開発環境が整いつつあります。

さらに、川崎重工は航空機、鉄道車両、エネルギー設備など、物理世界の大規模システムを多数手がけてきました。これらの領域では、AIによる予測保全や自律運用が今後不可欠となり、フィジカルAIの応用範囲が大きく広がります。ロボット単体にとどまらず、社会インフラ全体をAIで最適化する視点を持つ点が、同社の独自性です。「ロボット・モビリティ・インフラ」を一体で扱える総合エンジニアリング力が強みです。

ソフトバンクと協業を発表

■安川電機（東プ：6506）

北九州に本社を置く大手メカトロニクス（メカニズムとエレクトロニクスを融合した概念）メーカーです。主力製品のACサーボモータ、インバータ、産業用ロボットはグローバルで高いシェア、競争力を有します。

同社が1977年から展開している産業用ロボットMOTOMAN（モートマン）シリーズは、溶接・組立・搬送など多様な工程で高精度な動作を実現し、AIによる視覚認識や動作最適化との統合が進んでいます。特に、安川電機が得意とするサーボモータやインバータなどのモーション制御技術は、フィジカルAIが求める「滑らかで安全な動作」「環境に応じたリアルタイム制御」を支える中核要素です。

2025年12月にはソフトバンクと協業を発表しました。オフィス向けフィジカルAIロボットを共同開発し、ビル管理・物流・食品・医療など工場外領域へ拡大をもくろみます。NVIDIAとの連携も深いです。

■ハーモニック・ドライブ・システムズ（東ス：6324）

高精度の減速機および減速機とモーター、センサー、ドライバー、コントローラ、その他システム要素を組み合わせたメカトロニクス製品の生産・販売を手掛けるメーカーです。

減速機とは、複数の歯車などで構成された機械要素で、モーターの回転速度を減速させたり、減速比に比例して増幅したトルク（力）を出力する役割を持ちます。減速機の主力製品であるハーモニックドライブは、小型・軽量・高精度が要求される分野で使用され、自動車、デジタル機器、半導体ウェハー、フラットパネルディスプレイなどの製造工程で使われる産業用ロボットの関節部に組み込まれ、世界市場で高いシェアをもちます。

フィジカルAIというテーマにおいては「縁の下の力持ち」のような存在です。ヒューマノイドや協働ロボットが人間らしい滑らかで精密な動きを求められますが、その目的に最適解とされるのが同社のハーモニックドライブです。海外だけではなく、すでにご紹介した国内のファナック・安川電機・川崎重工もこの製品を標準装備しています。フィジカルAI銘柄の隠れ本命と言われます。

製造業としては自己資本比率が約70%と非常に高い一方で業績に波がある銘柄ですので、気長に付き合う姿勢が必要と考えます。

