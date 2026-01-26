「新NISAはオルカン買っておけば大丈夫」が通用しない時代に突入…超有名エコノミストが予言する「ドル覇権衰退」

「オルカン」や「S＆P500」のリスク

新NISA口座で「オルカン」か「S＆P500」を買っておけば大丈夫―投資に興味がある人なら、こう聞いたことがあるはずだ。実際に購入している人も多いだろう。

だが、そのリスクをきちんと把握しているだろうか。

オルカンとは、世界の主要企業の株価指数（MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス）に連動することを目指す投資信託で、正式名称を「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」という。ただし、全世界株式を謳っているが、米国株が6割以上を占める。

また、S＆P500とは、米国の主要企業500社の株価から計算された指数（S＆P500）への連動を目指すファンドで、「eMAXIS Slim米国株式（S＆P500）」が代表的な商品だ。

世界の株式市場、とりわけ米国株が成長していくと見越して、その恩恵を受けるための投資信託と言える。

問題は、両ファンドが連動する株価指数には現状で歪みが見え始めていることだという。アモーヴァ・アセットマネジメント（旧日興アセットマネジメント）の今福啓之氏が解説する。

「これらの株価指数の算出には、時価総額加重平均方式が採用されています。難しい説明は省きますが、この方式では時価総額が大きい企業が占める比率が高く、時価総額上位企業の株価が上がれば、指数も大きく上がります。

具体的に言うと、『マグニフィセント・セブン』（M7）と呼ばれる米巨大企業のうち、テスラを除いた6社（エヌビディア、アップル、マイクロソフト、アマゾン、アルファベット、メタ）の株価が上がったため、指数もとてつもなく上がっているのが現状です。この3年間は米国の巨大IT企業の株価が上がり、S＆P500やオルカンはその恩恵を最大限受けられる指数だったわけです」

ケネス・ロゴフ氏はこう予測する

生成AIを起点に高騰した株式市場は、バブルを懸念する声が大きくなっている。ファイナンシャルプランナーの松本耕太郎氏がこう話す。

「前提として、オルカンやS＆P500への投資が間違っているわけではありません。ただ、過去10年の成功条件、つまり低金利、低インフレ、米国の一人勝ち、グローバル化の加速が今後も続くかというと、それは誰にもわかりません。オルカンやS＆P500を疑うというよりも、絶対視しない―それが'26年以降の投資スタンスだと思います」

終わらないロシアとウクライナの戦争、米国によるベネズエラ攻撃、グリーンランドの所有権主張、米中や日中対立の深刻化など、世界経済の混乱を引き起こしかねない火種は枚挙にいとまがない。

元IMFチーフエコノミストのケネス・ロゴフ氏は、著書『ドル覇権が終わるとき』で、今後10年のうちに基軸通貨であるドルの覇権は覆る可能性が高いと警告した。なお、ロゴフ氏はリーマン・ショックを予測したことでも知られる。そのロゴフ氏がこう語る。

「米ドルは実質ベースで依然として非常に割高です。昨年に続き、米ドルは調整される可能性が高い。また、テクノロジー依存の米株式市場は、ますますリスクが高まっていると考えられます。AIバブルは今後3年以内にほぼ確実に崩壊するでしょう。

ベネズエラ攻撃では、米国はハードパワーを世界に見せつけ、短期的には世界貿易と金融におけるドルの役割を強固にしました。しかし、長期的にはどうでしょうか。不安定で予測不可能な米国の政策によって、世界は恐怖に支配されるようになるでしょう。ベネズエラへの軍事作戦は成功しましたが、彼らが簡単に屈服するとでも考えているのでしょうか。米国は南米との貿易から多くの利益を得ています。トランプが南米への強硬姿勢を過度に推し進めれば、南米全体の反米政治家を刺激し、最終的には逆効果となるでしょう」

ドル覇権が衰退するのであれば、米国に過度の投資をするのは避けたほうがいいのかもしれない。多くの日本人がオルカンやS＆P500を通じてドル資産に投資しようとしていることの是非についてロゴフ氏に尋ねた。

「それは大きな間違いです。『卵は一つのカゴに盛るな』という古いことわざがあります。米国株だけに投資すると万が一のときの被害が大きくなります。投資家は国際分散投資を常に考えなければいけません。また、円は世界でもっとも過小評価されている主要通貨であり、今後、数年間で少なくとも10〜20％は上昇する可能性が非常に高い。これはドル建ての資産が目減りすることを意味します」

「週刊現代」2026年2月2日号より

