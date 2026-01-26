¡ÚF1¡Û¥Û¥ó¥À¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ëËÜÅÄ½¡°ìÏº¤ÎÁÛ¤¤¡¡Éüµ¢¤ÎÍý¶þ¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤¢¤ì¡ÖÀ¤³¦°ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¡×
¥Û¥ó¥À£µÇ¯¤Ö¤ê¡ÖF1Éüµ¢¡×¤Î·è°Õ¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡¥Û¥ó¥ÀF1¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥ÈRA626H¤Î³«È¯Áí»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¿³ÑÅÄÅ¯»Ë¥é¡¼¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯¤Î½Õ¤ËºÆ»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¡¢º£Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸À¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¼Â¼Ö¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ï¤½¤ì¤À¤±¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡RA626H¤ÎÁ°Êý¤ËÆÍ¤½Ð¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ï°ã¤¤¡¢2ÃÊ½Å¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼ÖÂÎÂ¦¤«¤é¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¡¢¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ã»¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢2ÃÊÁÈ¤ß¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Æü¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óºÇ½ª»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Î·Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£Ãæ¿È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Û¥ó¥À¤È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Êå«¡Ê¤¤º¤Ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊºÇ¹âÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥¦¥§¥ë¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¸¬µõ¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÆü¤ÎÌë¤â»°Éô¡ÊÉÒ¹¨¡¿¥Û¥ó¥À¼ÒÄ¹¡Ë¤µ¤ó¤È¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡Ê¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë±Û¤·¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£F1¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏF1¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¡×¡ÚF1¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È³«È¯¤È¥ì¡¼¥¹±¿±Ä¤òÃ´¤¦¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡ÊHRC¡Ë¤ÎÅÏÊÕ¹¯¼£¼ÒÄ¹¤â¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Îå«¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¡¦¥ï¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤ä¤í¤¦¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëPU¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¥Þ¥Ë¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥é¡¼¤È¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¾å¤Ë¹Ô¤¡¢ÌÜ»Ø¤¹¥¯¥ë¥Þ¤ÎÊý¸þÀ¡¢³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤ä²ÝÂê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2021Ç¯¸Â¤ê¤ÇF1¤«¤éÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤â¡¢¥Û¥ó¥ÀÆâÉô¤Ç¤ÏF1¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¥º¤Ø¤Î¶¡µë¤ª¤è¤Ó±¿±Ä»Ù±ç¤È¤¤¤¦·Á¤ÇF1¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¡¢µ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤òÀä¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿Â¤¬¤«¤ê¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ°¤¡¢»²Àï¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ëPUÀ½Â¤¼ÔÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÄó·È¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¥Û¥ó¥ÀËÜ¼Ò¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁæ¤®Ãå¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÏÊÕ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤Î¥Û¥ó¥À¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¤Î·Ð±Ä²ñµÄ¤Ç»ä¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºÆ»²Àï¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼¤á¤¿¤Î¤Ë¤¹¤°Ìá¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÊý¤Ç¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥Û¥ó¥À¤ÏF1¤Ê¤¯¤·¤Æ¥Û¥ó¥À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢ÁêÅö¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤ä¤ë¤ó¤À¡¢¾¡¤Ä¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×Åý°ì¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÅÆ°²½¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏF1¤ÎÃÎ¸«¤Ë¤è¤ë¿Íºà¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎËá¤¾å¤²¤Ê¤É¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎF1Éüµ¢¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·º¬Äì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢F1¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¤¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤À¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë·ìÍ¯¤ÆùÌö¤ë¡¢Å¥½¤¤¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤À¡£
¡¡Íý¶þ¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂÎ¸½¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î½¸ÃÄ¨¡¨¡¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥Û¥ó¥À¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ú»ä¤¿¤Á¤¬¼õ¤±·Ñ¤°¥Û¥ó¥À¤Î»ÑÀª¡Û
¡¡»°Éô¼ÒÄ¹¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥Û¥ó¥À¤ÎÄ©Àï¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦ËÜÅÄ½¡°ìÏº¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¤³¦°ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¡Ù¡ØºÇ¤âº¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤»¤è¡Ù¡£¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î¡ØÄ©Àï¤ÎDNA¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÆ°×¤ÊÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æº¤Æñ¤ÊÆ»¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¤ÓÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëµ»½Ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£¤³¤ÎÀº¿À¤³¤½¡¢º£¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼õ¤±·Ñ¤°¥Û¥ó¥À¤Î»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ø¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥Û¥ó¥À¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥Û¥ó¥À¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢²æ¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£