¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡ÖÄÌÈÎ¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëAmazon¡¢³ÚÅ·¡¢ZOZO¤Ê¤É¡Ä

Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¿®ÈÎÇä¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
ÄÌÈÎ¤È¤Ï¡ÖÄÌ¿®ÈÎÇä¡×¤ò¾ÊÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¿®ÈÎÇä¤È¤ÏÅ¹ÊÞ¤ËÄ¾ÀÜ¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥«¥¿¥í¥°¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÅÅÏÃ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®¼êÃÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¦ÉÊ¤òÃíÊ¸¤·¡¢¸åÆü¼«Âð¤Ê¤É¤ËÇÛÁ÷¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÈÎÇäÊýË¡¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï»æ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢ÅÅÏÃÃíÊ¸¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤¨¤Ð»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤ºÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈæ³Ó¤ä¸ý¥³¥ß¤Î³ÎÇ§¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Å¤¤Êª¤ä¤«¤µ¤Ð¤ëÊª¤ò¼«Âð¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÅÀ¤â¡¢ÄÌÈÎ¤ÎÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤ÎÆñ²òÎ¬¸ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
