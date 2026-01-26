³°¿©¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤ÎÁÍý¡×¤¬¼«¿æ¤Î¤è¤µ――¼«¿æÎÁÍý²È¡¦»³¸ýÍ´²Ã¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¼«¿æ¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤Ï¡©
¡Ö¼«¿æÎÁÍý²È¡×¤È¤·¤Æ¼«¿æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤ÈÆü¡¹³èÆ°¡¦È¯¿®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ä»¿Æ±¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¤ä¤Þ¤°¤ÁÍ´²Ã¤æ¤«¤µ¤ó¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëº£¡¢¡ÖËÜ¤¬¤Ò¤é¤¯¡×¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¤¬¡Ø¼«¿æ¤ÎÉ÷·Ê¡Ù¤È¤·¤Æ½ñÀÒ²½¤·¡¢ËÜÆüÈ¯Çä¡£´©¹Ô¤ËºÝ¤·¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ë¼«¿æ¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ø¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¥Ó¥®¥Êー¥º¡Ù2026Ç¯2·î¹æ¤è¤ê
¡Ö¼«¿æ¤¬³Ú¤·¤¤¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤
―― »³¸ý¤µ¤ó¤¬»×¤¦¼«¿æ¤ÎÄ¹½ê¤È¤Ï¡©
»³¸ý¡¡³°¿©¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ä¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÎÁÍý¤¬¤ªÅ¹¤Ç¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤¬¼«¿æ¤Î¤è¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤¬°®¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤«¡¢¼êºî¤ê¤ÎÌ£Á¹½Á¤È¤«¡¢¤¿¤ÀÁÇºà¤ò¾ø¤·¤¿¤À¤±¤ÎÌîºÚ¤ä¤ªÆù¤Î¤è¤¦¤Ê²Ã¹©ÅÙ¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤È¤«¡£ºî¤êÊý¤ä¶ñºà¤ò¹¥¤¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤ÎÁÍý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤È²È»ö¡¦°é»ù¤ÇË»¤·¤¤Êì¤Ï¤ª¤Ê¤«¤ò¶õ¤«¤»¤¿»ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤º¤ÏÉÊ¿ô¤è¤ê¤â£±ÉÊ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤ÎÁÍý¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¤Î»Ñ¤«¤éÆü¾ï¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î¤¢¤êÊý¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢»ä¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Ö¤¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¥ì¥·¥Ô¤òÃµ¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¤É¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñºà¤âÌ£ÉÕ¤±¤â¹©Äø¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¤´¤Ü¤¦¤òÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ß¤ê¤ó¤È醬Ìý¤ÇßÖ¤á¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹©Äø¤ä¶ñºà¤ÎÂ¿¤µ¤Çºî¤ëÁ°¤«¤é¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤ÆÂ¿¾¯»×¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¤¤¯Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢¡Ö¹â¤¤Àµ²ò¡×¤òµá¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«¿æ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
―― »³¸ý¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼«¿æÎÁÍý¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³¸ý¡¡ÆÚ½Á¤Ï»ä¤Î¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢µþÅÔ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¤¿¤á¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ý¥ó¥³¥Ä²ñ¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£²ñ¼Ò°÷À¸³è¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤µ¤Ëµ¤Íî¤Á¤·¤ÆËèÆü¤¯¤¿¤¯¤¿¤Çµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍ¼ÈÓ¤Ï¼«¿æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£Æü¤âÆ¯¤¤¤ÆÆÀ¤¿¤ªµëÎÁ¤Ç¿©ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¿©¤ï¤»¤¿¤¾¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÆÚ½Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÎÃæ¤ÇÆÚ½Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤òÌ£Á¹¤Ç¼Ñ¹þ¤á¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¡ÖÆÚÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆÚ½Á¡×ÄøÅÙ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÌ£Á¹¤ÈÆÚÆù¤Î½Ð½Á¤Ç½½Ê¬±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ë»¤·¤µ¤äÈè¤ì¤ÎÃæ¤Çºî¤ë¤Î¤À¤«¤é¤½¤ì¤¯¤é¤¤Âç¤Þ¤«¤Ç¤¤¤¤¡£¤´¤Ï¤ó¤ÈÆÚ½Á¤À¤±¤Ç3Æü´ÖÏ¢Â³¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤è¤êÅö»þ¤Î»ä¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½Âå¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¼«¿æ¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¿Í¤âÂçÀª¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Î¼«¿æ¤Ç½¼¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë¼«¿æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³¸ýÍ´²Ã¤µ¤ó¤ÎÄêÈÖ¼«¿æ¥á¥Ë¥åー¡ÖÆÚ½Á¤Èºï¤êÀá¤¹¤À¤Á¤´ÈÓ¡×
¡¡ÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò»È¤¤¡¢º¬ºÚ¤òßÖ¤á¤Æ¤«¤é¼Ñ¤ë¶ñ¤À¤¯¤µ¤óÆÚ½Á¤Ï¡¢¹á¤ê¡¢´Å¤ß¡¢¤¦¤Þ¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç´¨¤¤Æü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÇòÈÓ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îºï¤êÀá¤ò¤Î¤»¤Æ醬Ìý¤ò¥¿¥é¥ê¡¢¤¹¤À¤Á¤ò¥¥å¥Ã¤Èºñ¤Ã¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤´ÈÓ¤È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
―― ½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¼«¿æ¤ÎÉ÷·Ê¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¤«¡©
»³¸ý ¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥·¥Ô½¸¤äÆÉ¤ßÊª·Ï¤ÎÃø½ñ¤ò¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î¼«¿æ¤ä¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ä¡¢³¤³°¤Ç¤Î¼«¿æ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎÁÍý¤ÎÏÃ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ëµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¼«¿æ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤½¤ÎµÏ¿¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ì¾Á°¤Î¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¼«¿æ¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«¿æ¤¬³Ú¤·¤¤¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÎÁÍý¤Î¾å¼ê¤µ¤ÏÀÄÅ·°æ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÁÍý¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï½é¿´¼Ô¤â¸¼¿Í¤¯¤í¤¦¤È¤â´Ø·¸¤Ê¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼«¿æ¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤³¤ë´î¤Ó¤ò¤³¤ÎËÜ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¡¹¤Î¿©Âî¤ÈÎÁÍý¤Ë¿´¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤òÄÖ¤Ã¤¿
¤¤¤ÞºÇÃíÌÜ¤Î¼«¿æÎÁÍý²È¤Î¼ÂÁü¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡¢½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡£
¿©¡¢Êë¤é¤·¡¢Î¹¡¢²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÎÁÍý¤ÎÊÒÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¿´¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤ò¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÄÖ¤Ã¤¿¼«¿æÎÁÍý²È¡¦»³¸ýÍ´²Ã½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡£½é¤á¤ÆÎÁÍý¤ò¤·¤¿7ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡¢ÎÁÍý²È¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈÎ©¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¼«¿æ¤òµá¤á¤Æ³¤³°¤òË¬¤ÍÊâ¤¤¤¿¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¿©Âî¤Î¿ô¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò¶Å½Ì¤·¡¢ËÉÙ¤Ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë17¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¼ýºÜ¡£¡Ö¼«¿æ¡×¤Ë¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ãø¼Ô¤ÈÎÁÍý¤È¤Î´Ø·¸À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡¢¤¤¤ÞºÇÃíÌÜ¤ÎÎÁÍý²È¤ÎÆü¾ï¤ÎµÏ¿¡£
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£½ÐÈÇ¼Ò¡¢¿©¤ÎPR²ñ¼Ò¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£7ºÐ¤«¤éÎÁÍý¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢ÎÁÍý¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤ËÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÁÍý¶µ¼¼¡Ö¼«¿æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤ä¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»Ò¤É¤â¼«¿æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¡¢¥ì¥·¥Ô¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¼¹É®¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¸¥ª¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀ¤³¦¼«¿æµª¹Ô¡Ù¡Ø·Ú¤á¤·¡¡º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«·Ú¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤Ê¬¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤òºî¤ë¼«¿æ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ö¥±¥¢¡×¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊÀ±Ìî³µÇ°¡Ë¡¢¡Ø¼«¿æ¤ÎÊÉ ÎÁÍý¤Î¡Ö¤á¤ó¤É¤¤¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë100¤ÎÊýË¡ ¡Ù¡Êº´¡¹ÌÚÅµ»Î¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
