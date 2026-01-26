22µ¡·âÄÆ¤ÇÈïÃÆ¥¼¥í¤Î¡ÖÎíÀï¤Î¿ÀÍÍ¡×¤¬ÌÜ·â¤·¤¿ÃÏ¹ö¡ÄÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î¡ÖÀ¸´Ô¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÄ¹´±¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖÀäË¾Åª¤ÊÊÖÅú¡×
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç·³¿Í¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤«¤éÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Àï¸å81Ç¯¡£Åö»ö¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µ´ÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤Ï¤¦¤é¤Ï¤é¤Ë¡¢³Î¼Â¤ËÀïÁè¤Îµ²±¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï¸å¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀïÁèÃæ¤Î½ÐÍè»ö°Ê¾å¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Àï¸å¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÀ¤Âå¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ³¤·³ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î¡ÖÀï¸å¡×¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÊ¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯¤Ë1100Ì¾¤¬Â¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯10·î¸½ºß¡¢¿ôÌ¾¤ÎÂ¸Ì¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
ºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î8³ä¤¬ÀïË×¤·¤¿²×Îõ¤ÊÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¥¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦¥´¥Ã¥É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀï¸å¤ÏÈô¤Ö¤³¤È¤òÃÇÇ°¤·¤¿´ä°æÊÙ¡¦¸µÃæ°Ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ìµ½ý¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡Ö¥¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥´¥Ã¥É¡×
ÆüËÜ³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î³«ÀïÁ°¸å¤Ë·±Îý²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¤¿¥¯¥é¥¹¤ÎÈô¹Ôµ¡Åë¾è°÷¤ÎÀï»àÎ¨¤Ï¡¢³µ¤Í8³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿2³ä¼å¤â¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÉé½ý¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÀïÆ®¤ò½Å¤Í¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÌµ½ý¤ÇÀ¸´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ëº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
´ä°æÊÙ¡Ê½ªÀï»þ¡¦Ãæ°Ó¡Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ15¡Ê1940¡ËÇ¯¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦½Å·Ä¾å¶õ¤Ë¤ª¤±¤ëÎíÀï¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Î½é¿Ø°ÊÍè¡¢¤Î¤Ù22µ¡¤â¤ÎÅ¨µ¡¤ò·âÄÆ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¡ÂÎ¤Ë¤µ¤¨°ìÈ¯¤ÎÅ¨ÃÆ¤â¼õ¤±¤º¡¢°¦µ¡¤ÎÈøÎØ¤Ò¤È¤Ä²õ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢µ©Í¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÎíÀïÅë¾è°÷¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Îµ»Ðï¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ19¡Ê1944¡ËÇ¯¡¢¶µ´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¤ÎÂæÆî³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Ç¡¢¶µ¤¨»Ò¤ÎÈô¹ÔÀì½¤Í½È÷³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥´¥Ã¥É¡×¡ÊÎíÀï¤Î¿ÀÍÍ¡Ë¤Î°ÛÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´ä°æ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÊ¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯½©¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢À¸¤»Ä¤ê¸µÎíÀïÅë¾è°÷¤Î¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿»ä¤Ï¡¢ÅÁ¼ê¤òÍê¤Ã¤Æ½»½ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼°ÍÍê¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¤Î¤Ù¿ôÉ´ÄÌ¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï°ì²ð¤Î»¨»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¸Õ»¶½¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«ÊÖ»ö¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤±¤ó¤â¤Û¤í¤í¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÂÇ¤Æ¤Ð¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊÁÇÁá¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¡¢¼èºà¾µÂú¤ÎÊÖ»ö¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ä°æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¼èºà¤Î¸æ¼ñ»Ý¤Ï¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤»þ²¿»þ¤Ç¤â¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¡Ó
´ä°æ¤Î¼«Âð¤ÏÆàÎÉ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡£»ä¤ÏÂçºå¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¶¿¤·¡¢ÍâÆü¡¢¼Ö¤Ç´ä°æÊý¤òË¬¤Í¤¿¡£¶µ¤¨¤é¤ì¤¿Æ»¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÅþÃå¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤Ë¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤ÏÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¡¢Âçºå¤«¤éÆàÎÉ¤Þ¤ÇÊÒÆ»40¥¥í¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ê¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ä°æ¤Î²È¤Ï¡¢»ä¤¬¤¤¤Ä¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£20Ç¯¶á¤¯Á°¡¢»ä¤Ï´ä°æ¤Î²È¤ÎÁ°¤ò¡¢¤½¤¦¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤ËËè·î¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤¿¡£
Åë¾è°÷Ãç´Ö¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÍø¤«¤óµ¤¤Î¥Ù¥ó¤µ¤ó¡×¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ïµ¤Æñ¤·¤¤¿Í¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ä°æ¤Ï½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï°ì¸«¡¢¸µµ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¥¬¥¿¤¬¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ê¡¢ÂçÆ°Ì®áî¤¬¤¤¤ÄÇËÎö¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
½éÂÐÌÌ¤Î»ä¤Ë¡¢76ºÐ¤Î´ä°æ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ä¤«¤é¡¢¤Þ¤¿º£ÅÙ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¡£¤Þ¤¢¡¢¤¤¤ÄÀï»à¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿ÀïÁèÃæ¤È»÷¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¤Ê¡£¿¬ÀÚ¤ì¥È¥ó¥Ü¤¸¤ã¤¢¤ó¤¿¤âº¤¤ë¤ä¤í¤¦¤·¡¢º£Æü¤Ï°ìÄÌ¤ê¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¦¤Æ¤Þ¤¹¡×
Èô¹Ôµ¡¹¥¤¤¬¹â¤¸¡¢Èô¹ÔÍ½²ÊÎý½¬À¸¤Ë
¡Ö½ô·¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤ÎÄóÆÄ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×
¾¼ÏÂ10¡Ê1935¡ËÇ¯6·î7Æü¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ²£¿Ü²ì³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ËÆþÂâ¤·¤Æ¤¤¿´ä°æ¤¿¤ÁÂèÏ»´üÈô¹ÔÍ½²ÊÎý½¬À¸¤òÁ°¤Ë¡¢Ê¬ÂâÄ¹¤¬·±¼¨¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤ä¤À¤È¤¤¤¦¼Ô¤Ï¡¢¶¿Î¤¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÊ¼³Ø¹»¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±Ä¾¤»¡×
µ¢¤Ã¤Æ¼õ¤±Ä¾¤»¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¸Î¶¿¤ÇÀ¹Âç¤Ê¸«Á÷¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¤·¤«¤âÆþÂâ¤ÈÆ±»þ¤Ë·³ÀÒ¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¤¿¿È¤È¤¢¤é¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¼Âà¤·¤Æµ¢¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ø¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¨¤é¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤·¤â¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Îº×¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
´ä°æ¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
´ä°æ¤ÏÂçÀµ8¡Ê1919¡ËÇ¯¡¢ÆàÎÉ¸©¶¤Ë¤Û¤É¶á¤¤µþÅÔÉÜÁê³Ú·´áÄÈøÂ¼¡Ê¸½¡¦ÌÚÄÅÀî»Ô¡Ë¤Ç¡¢ÇÀ²È¤Î5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤¬¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌÚÄÅÇÀ³Ø¹»¤Ë¿Ê¤à¤¬¡¢·»¤«¤é¡Ö³¤·³¾¯Ç¯¹Ò¶õÊ¼À©ÅÙ¡×¡ÊÍ½²ÊÎý½¬À¸¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¼õ¸³¤ò·è°Õ¡£
¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ËÂà³ØÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê´í¤Ê¤¤¤È¤³¤Ø¹Ô¤«¤ó¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÆ»¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¤Ê¡£»î¸³¤ò¼õ¤±¤Ë²£¿Ü²ì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¡ØÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âà³ØÆÏ¤Ï²¾¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤¿¤ÀÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡£³¤·³Ê¼³Ø¹»¤âÃÎ¤é¤Ê¤ó¤À¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤³¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À»ÙÆá»öÊÑ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ç¡¢³¤·³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀïÁè¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢´í¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÀèÀ¸¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿»ä¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤ß¤ó¤ÊÎ¦·³¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Àï»à¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï¤ï¤«¤é¤ó¤â¤ó¤Ç¤¹¤Ê¤¢¡×
¿·º§´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤ÆÀïÆ®¤ÎÆü¡¹
´ä°æ¤¬¼õ¸³¤·¤¿ÂèÏ»´üÈô¹ÔÍ½²ÊÎý½¬À¸¤ÎÊç½¸Äê°÷¤Ï200Ì¾¡£Á´¹ñ¤«¤é°ì¼¡»î¸³¤Ë¥Ñ¥¹¤·¤¿250Ì¾¤¬Æó¼¡»î¸³¤ËÎ×¤ß¡¢¤¦¤Á186Ì¾¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Î³¤·³¤Ï¡¢Äê°÷¤ò³ä¤Ã¤Æ¤Ç¤âÍ¥½¨¤Ê¾¯Ç¯¤ò¸·Áª¤·¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤ò´Ó¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤ÆÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ä°æ¤Ï¡¢Âè½½Æó¹Ò¶õÂâ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ15Ç¯9·î13Æü¡¢³¤·³¤ËÀ©¼°ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡ÊÎíÀï¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë»²²Ã¡£¤³¤³¤ÇÃæ²ÚÌ±¹ñ¶õ·³¤Î¥½Ï¢À½ÀïÆ®µ¡2µ¡¤ò·âÄÆ¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë½Ð·â¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè³«Àï»þ¤ÏÃÞÇÈ³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î¶µ°÷¤Ç¡¢¾¼ÏÂ17¡Ê1942¡ËÇ¯2·î¡¢ÂçÂ¼³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ËÅ¾¶Ð¡£¤³¤³¤Ç·¯»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç²¶¤¬»à¤ó¤À¤é²¶¤Î·ì¶Ú¤¬Àä¤¨¤ë¡¢°ì¿Í¤°¤é¤¤¤Ï»Ò¶¡¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬Àï»à¤·¤Æ¤â¡¢²ÈÆâ¤Ï¡Ø·³¿À¤ÎºÊ¡Ù¤È¤¢¤¬¤á¤é¤ì¤Æ°äÂ²Ç¯¶â¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ä¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡£¤·¤«¤·²ÈÆâ¤Ï½÷³Ø¹»¤ò½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À18ºÐ¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·ëº§¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤µ¤¾ºÒÆñ¤ä¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È´ä°æ¡£·¯Âå¤Ï¡¢
¡ÖÀïÁèÃæ¤Ï¤â¤¦¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¡¢¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¿·º§¤ï¤º¤«45Æü¡¢¾¼ÏÂ17Ç¯11·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢´ä°æ¤Ë¶õÊì¿ðË±¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¸å¡¢´ä°æ¤Ï¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅçÅ±ÂàºîÀï¤Î±æ¸î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¡¢¥é¥Ð¥¦¥ë¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤Î·ãÀïÃÏ¤òÅ¾Àï¡£¾¼ÏÂ19¡Ê1944¡ËÇ¯¡¢ÂæÆî³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î¶µ´±¤òÃ»´ü´Ö¤Ä¤È¤á¤¿¤Î¤Á¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤Ó¶õÊìÉôÂâ¤Ç¤¢¤ëÂèÏ»¡»°ì³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ËÅ¾¶Ð¡£Æ±Ç¯10·î¤ÎÈæÅç²³¤Àï¤Ç¤Ï¡¢¸åÀ¤¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¾®ß·Óù´ÏÂâ¡×¤Î¶õÊì¿ðÄá¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¤ÎÅ¨´ÏÂâ¹¶·â¤Ë½Ð·â¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ20¡Ê1945¡ËÇ¯4·î¤Ë¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Î¹ñÊ¬´ðÃÏ¤«¤é²ÆìÀþ¤Ë»²²Ã¡¢ÆÃ¹¶µ¡¤ÎÁ°Ï©ÁÝÆ¤¤Ë½Ð·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Îº¢¤Î¤³¤È¡¢´ÏÇú¤ÎÆÃ¹¶Ââ¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¹Ã¼ïÍ½²ÊÎý»Í´ü½Ð¿È¤ÎÈôÁâÄ¹¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊÂÓ¼Ô¤Ç¡¢µ»Ðï¤âÁêÅö¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈà¤¬¡¢ÆÃ¹¶½Ð·âÁ°¤ÎÀ°Îó¤Î¤È¤¡¢Âè¸Þ¹Ò¶õ´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦±§³ÀÅ»Ãæ¾¤Ë¡¢¡Ø¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¼ê¤òµó¤²¡¢¡ØËÜÆü¤Î¹¶·â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇúÃÆ¤òÉ´¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÌ¿Ãæ¤µ¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¿Ãæ¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢À¸´Ô¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¡£Ä¹´±¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤«¤ê¤Ê¤é¤Ì¡ª¡Ù¤È¡¢À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ÆÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤«¤«¤ì¡Ù¤Î¹æÎá¤Î¤¢¤È¡¢Èà¤Ï»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ø¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤È2»þ´ÖÈ¾¤ÎÌ¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¤ªÀè¤Ë¡Ù¤È¸À¤¤ÃÖ¤¤¤Æ¡¢µ¡¾å¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÆìÀï¤Ç¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´ä°æ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Àï¾ì¤Ç¤ÎÈèÏ«¤¬¸¶°ø¤ÇÇÙ¿»½á¤Ë¤«¤«¤ê¡¢4¥õ·î¤ÎÆþ±¡¤òÌ¿¤¼¤é¤ì¤Æ²â¥±±º³¤·³ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¡£ÎÅÍÜÃæ¤Ë½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ç³¤¨¿Ô¤¤¿¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢´ä°æ¤Ï¸À¤¦¡£Ëþ26ºÐ¡£ÁíÈô¹Ô²ó¿ôÌó3200²ó¡¢Èô¹Ô»þ´ÖÌó2200»þ´Ö¡¢Êì´ÏÃå´Ï75²ó¡¢Å¨µ¡·âÄÆ22µ¡¡£¤³¤ì¤¬¡¢´ä°æ¤ÎÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎÁí·è»»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ãÀï¤Ç°ìÅÙ¤âÈïÃÆ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤á¤º¤é¤·¤¤µÏ¿¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Í¤«¤é¡¢Æ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¤í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¿¤é¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ä¤é¤ì¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¡£¿®¶Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°ÈÇÏ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤«¤Ê¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤ÇÅ¨ÃÆ¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Ê¤¢¡×
