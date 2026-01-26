¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤ÏÅ¾¿¦¤Ë¡Ö¤¦¤·¤í¤á¤¿¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡© ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Öµ¯¸»¡×¤òÃµ¤ë
Å¾¿¦¤ËÉº¤¦¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀèÆþ´Ñ¡×
Éû¶È¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¨¡¨¡Æ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤Ï¹¤¬¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¡×¤¬»þÂå¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¤Ë¤Ï¡ÖÅ¾¿¦¤·¤ÆÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¡×¡ÖÉû¶È¤Ç¥¹¥¥ëËá¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Å¾¿¦¤ÏÀ®¸ù¤Ø¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢Å¾¿¦¤ò¡ÖÌäÂê¤¢¤ê¡×¤È¤ß¤Ê¤¹µìÍè¤Î¸«Êý¤¬¡¢º£¤â¤É¤³¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô²ó¤ÎÅ¾¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£Å¾¿¦²ó¿ô¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Á°¸þ¤¤ÊÍýÍ³¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¨¡¨¡¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ÏÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ïÊóÆ»¤Î·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¡Ö¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡Ä¡Ä¡×¤Ë¤â¡¢Å¾¿¦¼Ô¤Ø¤ÎÉÔ¿³´¶¤¬Þú¤à¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡¢ÍýÍ³¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤ÞÉº¤¦ÈÝÄêÅª¤ÊÀèÆþ´Ñ¤ò¡¢»ä¤Ï¡ÖÅ¾¿¦°¶ÌÀâ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸«Êý¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤½¤ÎÎò»ËÅª¡¦¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÅ¾¿¦¨¡¨¡¸øÅª¤Ê¡ÖÌòÂØ¤¨¡×
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÅ¾¿¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¸ìµÁ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
º£¤«¤é¤¶¤Ã¤È150Ç¯Á°¡¢ÌÀ¼£7¡Ê1874¡ËÇ¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿´Á¸ì»ú²ò¡Ø»Íµ¨Ê¸¾Ï¡Ù¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¼Ò²ñ¤ËÉ¬¿Ü¤Î´Á¸ì¤Î°ìÍ÷¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¡ÖÅ¾¿¦¡×¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥¬¥Ø¡ÊÌòÂØ¤¨¡Ë¡×¤ÈÃ¼Åª¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢¡ÖÅ¾¿¦¡×¤Ï¡¢´±Î½¤ä·³¿Í¡¢³Ø¼Ô¤Ê¤É¡È°Î¤¤¿Í¡É¤¬Ç¤ÃÏ¤ò°Ü¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹»þÂå¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¼£4¡Ê1871¡ËÇ¯¤Î¡Ø³°Ì³¾ÊÆü»ï¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ø»È¤ÎÎ¥Ç¤¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¡Ä¡Äº£¸å³Õ²¼¸æÅ¾¿¦¥Ë¥Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¡Ø¸æÅ¾¿¦¡Ù¤È¤¤¤¦·É¸ìÉ½¸½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¼£21¡Ê1888¡ËÇ¯¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤â¡ÖÂç»³Î¦·³Âç¿Ã¥ËÅ¾¿¦¥Î±½¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Ã¿¦¤ò¼¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦±½¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀ¼£Á°´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÅ¾¿¦¡×¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤Î´Ö¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¸øÅª¤«¤Ä¡Ö¾º¿Ê¡×¤ä¡Ö±ÉÅ¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÁ°¸þ¤¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¡É¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½îÌ±¤ÎÅ¾¿¦¨¡¨¡¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¾¿¦
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÜÆ°¡É¤¬¡¢¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤Î»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
ÌÀ¼£Á°´ü¤«¤é¸å´ü¡Ê1890Ç¯Á°¸å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÔ»Ô²½¤È»º¶È²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢½îÌ±¤Î¿¦ÂØ¤¨¤â¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌÀ¼£24¡Ê1891¡ËÇ¯¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍÎÉþ¿¦¿Í¤ÎÅ¾¿¦¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î½îÌ±¤¬¼«¿È¤Î¿¦ÂØ¤¨¤ò¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¡ÖÌòÂØ¤¨¡×¤ÈÆ±¤¸¡ÖÅ¾¿¦¡×¤È¤·¤Æ¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Ä¹¤é¤¯¤½¤Î°ÜÆ°¤Ï¡ÖÅ¾¿¦¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÍÀÒÀ©ÅÙ¤È¼Ò²ñ°ÜÆ°¤Î´Ø·¸¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¸ÍÀÒ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ÍÊÌÄ¢¤Ï¡Ö²È¡×¤òÃ±°Ì¤È¤·¡¢½ÐÀ¸¤ÇÄê¤Þ¤ë°ì¼¡µ¢Â°¡ÊÎã¡§É´À«¤Î»Ò¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£¿¦¶È¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤ÊÆó¼¡µ¢Â°¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¿Í¡¹¤Ï¡ÖÉ´À«¤Î»Ò¤Ï²¿¤ò¿¦¤È¤·¤è¤¦¤ÈÉ´À«¤Î»Ò¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¿¦¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÈÊ¬¤ÇÎ»²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊÃæÂ¼ËÒ»Ò¡Ø¿Í¤Î°ÜÆ°¤È¶áÂå²½¡½¡½¡ÖÆüËÜ¼Ò²ñ¡×¤òÆÉ¤ß´¹¤¨¤ë¡Ù¡Ë¡£
¤³¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢Å¾¿¦¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¤É¤¦Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¸ÆµÛ¡×¤ÈÌ¾»Ø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¿¦¤Î°ÜÆ°¤â¤Þ¤¿¡¢¸ì¤ëÏÈÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ§¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£½îÌ±¤ÎÅ¾¿¦¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸ì¤é¤ì¤º¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅ¾¿¦¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤É¤¦ÉáµÚ¤·¤¿¤«
ÌÀ¼£Á°´ü°Ê¹ß¡¢¸ÍÀÒÀ©ÅÙ¤¬¡Ö²È¡×¤«¤é¡Ö¸Ä¿Í¡×Ã±°Ì¤Ø¤È½ù¡¹¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¿¦¶È¤â¹½À®°÷¤´¤È¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À©ÅÙ¾å¤Ï¸Ä¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñ²È¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬À°¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¿¦¤òÁª¤Ó¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î»²ò¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¼«¸ÊÁªÂò¡×¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁØ¤Ë°ìÀÆ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢µìÍè¤Î¿ÈÊ¬Ãá½ø¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏµìÉð»Î³¬µé¡¢¼¡¤¤¤ÇÍµÊ¡¤Ê¾¦²È¤äÇÀ²È¤Î»ÒÄï¡¢¤½¤·¤ÆÅÔ»ÔÉô¤ÎÃæ´ÖÁØ¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î½îÌ±¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¡£
»ä¤Ï¡¢¡ÖÅ¾¿¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¿¦¶È¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¿¦¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤ò¼«³ÐÅª¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À©ÅÙ¤ÈÇ§¼±¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë»þ´ÖÅª¤Ê¥º¥ì¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1927¡Ê¾¼ÏÂ2¡ËÇ¯¤ÎÂçºå»ÔÎ©¿¦¶È¾Ò²ð½ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤Ë¶µ°é¤ò½ª¤¨¤¿53Ì¾¤Ë¤è¤ëÅ¾¿¦¤Î¸ì¤ê¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¡¹¤Ï¿¦¤ò²¿ÅÙ¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤¬ÄÌÆÉ¤·¤¿¸Â¤ê¡¢¡ÖÅ¾¿¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°ìÅÙ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·Ð°Þ¤Ï¾Ü¤·¤¯½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿¦¤ÎÊÑ¹¹¤ò¼«³ÐÅª¤ËÌ¾»Ø¤¹¸ì×Ã¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î53Ì¾¤Ï¶ÐÂ³5Ç¯¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Î¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ç¤â¡ÖÆÃÉ®¤¹¤Ù¤°ÂÄê¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Å¾¿¦¤¬¤¤¤ï¤Ð¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄêÃå¤Î¤Û¤¦¤¬¤à¤·¤íÎã³°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î½¢¶È¾õ¶·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¡¢ÀÎ¤Î¼ã¼Ô¤â3Ç¯ÄøÅÙ¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÍ·Ì±¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÅê±Æ¤ÈÅ¾¿¦°¶ÌÀâ¤Îµ¯¸»
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À©ÅÙÅª¤Ë¤Ï¿¦¶È°ÜÆ°¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÅ¾¿¦¡×¤¬¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò¸ì¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤ÏÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÇ§¼±¤Î¶õÇò´ü´Ö¡×¤³¤½¤¬¡¢Å¾¿¦°¶ÌÀâ¤Îµ¯¸»¤òÍý²ò¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼«Í³¤Ê¼«¸ÊÁªÂò¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¿¦¤Ëµï¤Ä¤«¤Ê¤¤¼Ô¡×¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï¡¢¤à¤·¤í¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶áÂå¹ñ²È¤Î·ÁÀ®¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¶ÐÊÙ¤Ê¹ñÌ±Áü¡×¤¬ÍýÁÛ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆóµÜÂºÆÁ¤Î°ïÏÃ¤¬¶µ²Ê½ñ¤ä¾§²Î¡¢Æ¼Áü¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¹»¶µ°é¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¹ñ²ÈÃ±°Ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¬ÈÏ¤¬¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Å¾¿¦¼Ô¤ÏÃá½ø¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¿Í¡¹¤Ï¤³¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¡¢µì¼Ò²ñ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖÌµ½É¡×¡ÖÍ·Ì±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿¦¤òÉÑÈË¤ËÂØ¤¨ÄêÃå¤·¤Ê¤¤Â¸ºß¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
½îÌ±¤Î¿¦¶È°ÜÆ°¤¬À©ÅÙÅª¤Ë¡È¸«¤¨¤ë¡É¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í·Ì±¤¬Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ïÃ¦¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤³¤Î¿·¤·¤¤¸½¾Ý¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ½îÌ±¤ÎÅ¾¿¦¤Ï¡¢¡ÖÉÔÔ¿¤Ê¹ÔÆ°¡×¤È¤·¤Æ°ÕÌ£¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢Å¾¿¦°¶ÌÀâ¤Îµ¯¸»¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÍèÎò¤³¤½¤¬¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Å¾¿¦²ó¿ô¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍýÍ³¤òÅº¤¨¤Æ²¿¤«¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ËÉº¤¦±¢¤ê¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Îò»ËÅª¤Ê»ëÀþ¤ÎÃßÀÑ¤È·è¤·¤ÆÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£