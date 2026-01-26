Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤¬½»¤à¡¢²Æì¡¦»åËþ»Ô¤Ë¤Ç¤¤¿¡ÖÊÌÀ¤³¦¡×¤òÊâ¤¯¡Ä¡Ö°ËÀª¥¨¥Ó¤Ï¤â¤¦Ë°¤¤¿¡×¡ÖBBQ¤Ç¶áÎÙ½»Ì±¤¬ÄÌÊó¤¹¤ëÁû¤®¤Ë¡×
Ê¼¸Ë¡¦°²²°»Ô¤ÎÎÃÉ÷Ä®¤ËÃæ¹ñ·Ï¤Î½»Ì±¤¬Áý²Ã¤·¤ÆÅÚÃÏ²Á³Ê¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ãø¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö°²²°¡×¤Î¿¿¼Â¡Ù¤Çµ½Ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÇÈ¤ÏÆüËÜ¤ÎÆîÃ¼¡¢²Æì¸©¤Ë¤â²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤ÆáÇÆ»Ô¤Î¹ñºÝÄÌ¤ê¤ä¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö²¸Ç¼Â¼¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤ÉÆî²¼¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢»åËþ»Ô¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥µ¥È¥¦¥¥ÓÈª¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¹Ô»ö¡Ö»åËþ¥Ï¡¼¥ì¡¼¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµù»ÕÄ®¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ëËäÎ©ÃÏ¡ÖÄ¬ºêÄ®¡×¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï15Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ËÂ¤À®¤µ¤ì¤ÆÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï¤Þ¤À°Â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦ÃÏ¸µ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤éÄ¬ºêÄ®¤Ø°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ½»Ì±¤À¡£
¸½ÃÏ¤òÊâ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©ÃÏ¾ò·ï¤¬°²²°¡¦ÎÃÉ÷Ä®¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎà»÷¤¹¤ëÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¿Í¹©Åç¤ËÂ¤À®¤µ¤ì¤¿³¹¤Ï³¤´ß¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÆîÉÍ¸ø±à¤Ë¤Ï¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î³¤¤Èº½ÉÍ¤¬¹¤¬¤ë¡£
·úÊª¤â²ÆìÆÃÍ¤ÎÀÖ´¤¤Î²È²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¹ëÅ¡¤ä¡¢¿¿¿·¤·¤¤ÃíÊ¸½»Âð¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤Ö¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈËÜÅÚ¤Î¿·¶½½»ÂðÃÏ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤É÷·Ê¤À¤¬¡¢²Æì¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
Á°½Ð¤ÎÃËÀ½»Ì±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¤À®Åö½é¤ÎÄÚÃ±²Á¤Ï20Ëü±ß¤Û¤É¡£3000Ëü±ßÂæ¤Ç¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢²Æì¸©Æâ¤Î½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÌ´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Æì¤ÏÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÆ»Ï©¤¬Â¿¤¯¡¢¹âÄãº¹¤â·ã¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ë¶è²èÀ°Íý¤µ¤ì¤¿Ê¿Ã³¤Ê¾ì½ê¤ÏÄÁ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÆâÃÏ¡Ê²Æì°Ê³°¤ÎÆüËÜ¡Ë¤Î¿Í¤¬£´³ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬£³³ä¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¤Î´¶³Ð¤Ç¸À¤¦¤È¡¢»Ä¤ê¤Î£³³ä¡¢¤¤¤ä£´³ä¶á¤¯¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
Ê¡·ú¾Ê½Ð¿È¤¬¼Ô¤¬Â¿¤¤
¤³¤Î³¹¤Ç°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÃËÀ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ¹ñËÜÅÚ¤ÎÊ¡·ú¾Ê½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÃ¯¤«¤¬Êª·ï¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø³¤¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¹ØÆþÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¾å³¤½Ð¿È¤ÎÊý¤Ï¡¢Ä¬ºêÄ®°Ê³°¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç£²¸®¤Î²È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃËÀ½»Ì±¡Ë
¤½¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖËÜÂð¡×¤¬¤¢¤ê¡¢²Æì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÊÌÂð¡×¡£³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¶è²è¤ËµðÂç¤Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ÎÅ¡Âð¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÎÙ¤Ç¤â¡ÖÄ¶¡×¤¬¤Ä¤¯Âç¶â»ý¤Á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÄ¬ºêÄ®¤Ç¤â¥¦¥ï¥â¥Î¤À¤±¤Ç²¯¤Ï¤¹¤ë¹ëÅ¡¤Ç¡¢Èà¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡Ø°ËÀª¥¨¥Ó¤Ï¤â¤¦Ë°¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤È¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜ¸ì¤â´®Ç½¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÊÌÀ¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×
¡ÖBBQ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç°¤¤¤ó¤À¡©¡×
µÞÂ®¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éíÂíà¤âÀ¸¤à¡£À¸³è½¬´·¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¥´¥ßÌäÂê¤ò»Ï¤á¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÁû²»¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖÌë¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡ÊBBQ¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÄÌÊó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÊÌ¤Î½÷À½»Ì±¤À¡£
¡ÖÌëÃæ¤Î10»þ¤ä11»þ¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤ò²¿¿Í¤â¸Æ¤ó¤ÇÂçÁû¤®¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¶áÎÙ½»Ì±¤¬ÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î²È¤ÇBBQ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç°¤¤¤ó¤À¡©¡Ù¤È¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬£³Âæ¤âÍè¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×
ÆüËÜ¤Î½»Âð³¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀÅ²º¡×¤Î³µÇ°¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤À¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¤ËÆüËÜ¤Î½¬´·¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Áû²»¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖºßÆüÎò¤¬Ä¹¤¤Ãæ¹ñ¤ÎÊý¤ÏÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±Ë¦¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢À¸³è¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¶áÎÙ¤òÇã¤¤Àê¤á¤Æ¡¢10¸®¶á¤¯²È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃËÀ½»Ì±¡Ë
È¾Ê¬¶á¤¯¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Î¶è²è¤â
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¡Ö¾¦º²¡×¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤À¡£¤¿¤À½»¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¿·¤¿¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤â¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¡£
¡ÖÃç´ÖÆâ¤Ç¡Ø¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬ÌÙ¤«¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¼«Âð·ó¥ì¥ó¥¿¥«¡¼²°¤ò»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¬ºêÄ®¤Ç¤â²¿¿Í¤«¤¬¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¼Ö£±Âæ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¶õ¹Á¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶µÒ¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤ÆÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦Çä¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢Ä¬ºêÄ®¤À¤±¤ÎÆÃ°Û¤Ê»öÎã¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»åËþ»ÔÆâ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃËÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÄ¬ºêÄ®¤ËÃæ¹ñ¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï³¤¤òËä¤áÎ©¤Æ¤¿¿·¤·¤¤³¹¤Ç¡¢³¹ÊÂ¤ß¤¬åºÎï¡£Ãæ¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¶¿¤ä¿ÆÂ²¤Ç¡Ø½¸¤Þ¤ê¤¿¤¬¤ë¡Ù·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´·»Äï¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢Ä¬ºê¥¨¥ê¥¢¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢Ìó500À¤ÂÓ¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¶á¤¯¤òÃæ¹ñ¤ÎÊý¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¶è²è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¬ºêÄ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñÍÑ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼ÂºÝ¤Ëµï½»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆáÇÆ¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ø¹Ô¤¯¤ÈÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñÍÑ¤È¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Íµ¤
ÆáÇÆ»ÔÆâ¤Ç¤ÏËÜÅÚÆ±ÍÍ¡¢¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾åÁØ³¬¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾åÁØ³¬¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ê¤Ë½Ð¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊýÆÈ¼«¤Î¾ðÊóÌÖ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸½¶â°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¾å¡¢»ñ¶â¤òÆüËÜ¤ØÆ°¤«¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¹ØÆþ°Õ»Ö¤Ï¤¢¤ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î£±¡Á£²³ä¤¬Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±Ä¶ÈÃËÀ¡Ë
»åËþ¤äÆáÇÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÆìËÜÅçÆîÉô¤ÎÆî¾ë»Ô¤Ê¤É¡¢¡Ö³¤¤¬¸«¤¨¤ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼Êª·ï¡×¤ÏÁ´°è¤Ç¿Íµ¤¤À¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñ»ñËÜ¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ñ¶âÎÏ¤ËÊª¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¡¢°²²°¡¦Ï»Ï¼Áñ¤Ê¤É¤Î¹âµé½»Âð³¹¤«¤éÂçºå¤Ï¥ß¥Ê¥ß¤Ë¤¢¤ë´¿³Ú³¹¤Î¥Ó¥ë¤ò¡¢ÀµÅö¤ÊÉ¾²Á³Û¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢²Æì¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢¼Â¤Ë¥·¥Ó¥¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³ä°Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¤º²Á³Ê¸ò¾Ä¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø°Â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±Ä¶ÈÃËÀ¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿³¤³°¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¶·¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢ÈéÆù¤Ë¤âÃÏ¸µ½»Ì±¤ò»Ô¾ì¤«¤éÄù¤á½Ð¤¹·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤ÎÄ¬ºêÄ®¤Î½»Ì±ÃËÀ¤Ï¤³¤¦Ã²¤¯¡£
¡Ö»ä¤Ï12¡Á13Ç¯Á°¤Ë¤³¤³¤ÎÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤Æ°Ü½»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬£²ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£5000Ëü¡Á6000Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²Æìºß½»¤Î°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬Çã¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦Æñ¤·¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï»åËþ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¤À®ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ÏÇã¤¨¤º¡¢¶È¼Ô¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆËÜÅÚ¤ÎÆüËÜ¿Í¤äÃæ¹ñ¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
²Æì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿½»Ì±¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅÚ¤ÎÆüËÜ¿Í¤â³°¹ñ¿Í¤â¡Ö¤è¤½¼Ô¡×¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤ÎÉÔÆ°»º±Ä¶È¤ÎÃËÀ¤â¡¢¤³¤ÎÏÄ¤Ê¹½Â¤¤ò·üÇ°¤¹¤ë¡£
¡Ö²Æì¸©Ì±¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¤Ï400Ëü±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌ³°÷¤Î¶¦Æ¯¤¤Ç¤âÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï1000Ëü±ßÄøÅÙ¡£ÃÏ¶ä¤ÇÇ¯¼ý¤Î£¸¡Á10ÇÜ¤Þ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆáÇÆ¤Ç£±²¯±ß¶á¤¯¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£¶¡µë¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼ûÍ×²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¤º¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ì»þ´ü¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÄü¤á¤ë²£¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÇÊª·ï¤òÇã¤¤µù¤ë³¤³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ê¤Î¤À¡£
ËºêÄ®¤Ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥«¡¼¥È¤ò¿ôÂæÏ¢¤Í¤Æ¡¢¿©ºà¤òÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÃæ¹ñ·Ï¤Î½»Ì±¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºß½»¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢ÊÌÁñ¤ËµÙ²Ë¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Ä®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤âÃæ¹ñ¸ì¤Ï¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
Ë¸«¾ë»Ô¤ÎËºêÄ®¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÃæ¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇBBQ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾åÁØ³¬¤«¤é¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢°ì»þ´ü¤ÏÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆáÇÆ»Ô¤ÎÃËÀ½»Ì±¡Ë
Èþ¤·¤¤³¤¤È²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¡£¤½¤ì¤¬²Æì¤Î»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Û¤ÉÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Çº¤Þ¤·¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤ë¡£²Æì¤ÎÀÅ¤«¤Ê¹ÁÄ®¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ï¡¢´Ñ¸÷Î©¹ñ¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤è¤¦¤À¡£
