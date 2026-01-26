¡ÚÆñ²ò±Ñ½Ï¸ì¡Û¡ÉCome up with¡É ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡Ä¡Ö¾å¤ËÍè¤ë¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ècome up with¡É ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öcome¡áÍè¤ë¡×¡Öup¡á¾å¤Ë¡×¡Öwith¡á¡Á¤È°ì½ï¤Ë¡×¡£Ã±¸ì¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¾å¤ËÍè¤ë¡©¡×¤ÈÄ¾Ìõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¼Â¤Ï¤³¤Î½Ï¸ì¡¢Ã±¸ì¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä
Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡Ö¹Í¤¨½Ð¤¹¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÈCome up with¡É ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦Åú¤¨¡¦²ò·èºö¤Ê¤É¤òÆ¬¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¸ì¸»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤È¾å¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×´¶¤¸¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÆÍÁ³»×¤¤¤Ä¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÎãÊ¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
She came up with a great idea.
Èà½÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¡£
Can you come up with a solution?
²ò·èºö¤ò¹Í¤¨½Ð¤»¤Þ¤¹¤«¡©
He couldn¡Çt come up with an answer.
Èà¤ÏÅú¤¨¤ò»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æü¾ï²ñÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¡¢µÄÏÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÄ¶ÉÑ½Ð¤Î½Ï¸ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë°ÕÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
