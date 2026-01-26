中国のシーレーンが日本を取り囲む日…トランプのグリーンランド騒動を引き起こした「北極海の脅威」は日本にとって、これからが本番

トランプ米大統領は1月21日、獲得を目指してきた北極海に浮かぶデンマーク自治領のグリーンランドについて、北大西洋条約機構（NATO）との間で北極圏全体に関する新たな枠組みをつくることで合意し、反発する欧州の同盟国に対し「発動する」と脅してきた追加関税を撤回すると表明した。

これで米欧の決定的な関係悪化はひとまず回避されたと言っていい。だが、年明けから一気に浮上したグリーンランドの獲得を目指すトランプ氏の発言によって、国際社会の関心がグリーンランドと北極海に向けられることを苦々しく思ってきたであろう国がある。それは中国であり、今後は中国の逆襲に備えなければならない。

中国、北極海への野望

そもそもトランプ氏がグリーンランドの獲得に強い意欲を見せるようになった最大の要因は、北極海最大の沿岸国であるロシアが中国と連携協力し、北極圏域に軍事拠点を築き、北極海やグリーンランドに眠る天然資源を占有する怖れがあることだ。

中ロが連携する転機となったのは、ロシアがウクライナ・クリミア半島を併合した2014年で、欧米の経済制裁から逃れるためにロシアは中国との連携に舵を切り、翌15年、中国海軍の艦艇5隻が、ロシアが“聖域”とするオホーツク海からベーリング海を抜け、アリューシャン列島内の米国領海内を航行するという示威行動を強行した。

その後、17年11月に中国の習近平国家主席は「ロシアと協力して氷上のシルクロードを作り上げたい」と表明、直後の18年1月、中国は自国を「北極近傍国家」と位置づけた初の「北極白書」を公表した。白書の中で中国は、北極を巨大経済圏構想である「一帯一路」と結びつけ、「中国の資金や技術が沿岸国の発展に重要な役割を果せる」と強調、豊富な石油や天然ガスに加え、鉱物資源などの開発を進めるとした。

第1次トランプ政権ですでに警戒感

こうした中国の動きに対し、真っ先に警戒感を示したのは第1次トランプ政権だった。中国がグリーンランドの空港拡張事業に資金協力するという動きに対し、当時のマティス国防長官は18年5月、デンマーク国防相に対し「中国に北極圏での軍事力を広げさせてはいけない」と警告、資金協力を取りやめさせている。

さらに、米国防総省は19年に公表した「中国の軍事・安全保障に関する年次報告書」の中で、「中国は北極海に原子力潜水艦を配備する可能性がある」と指摘、その数日後にフィンランドを訪問したポンぺオ国務長官は、中国の北極白書を念頭に「北極近傍国家などという立場は存在しない。北極海を新たな南シナ海にしてはならない」と演説、中国の北極進出を強くけん制している。

ところが、米国の強い警戒感に対抗するように、19年6月、プーチン露大統領と習主席はモスクワで首脳会談を開き、北極圏における軍事や資源開発で中露の協力を発展させることを確認している。ここに至ってトランプ大統領は1期目だった19年8月、初めてグリーランドの買収を口外し、領有に意欲を見せていた。決して不動産で財を成した大統領の思いつきではないことは明らかだろう。

反応が鈍い欧州同盟国への強い苛立ち

そもそも海氷に覆われた北極海は、冷戦時代、戦略原子力潜水艦がにらみを利かせる旧ソ連とNATOが直接対峙する海であった。だが今後は、地球温暖化の影響で海氷が急激に融け出すことによって、ロシア海軍は欧州からアジアまで幅広い戦略機動が可能となり、しかも中国海軍との連携によって、北極海からベーリング海、そしてアリューシャン列島の周辺海域で中ロの共同演習などが頻繁に行われることは確実だ。

そうした脅威認識の下でトランプ氏は2期目に就任する前の24年12月、「アメリカにはグリーンランドの所有と管理が絶対に必要だ」と発言し、その後も「双眼鏡を使わなくても北極海には中ロの船が至る所に見える」と語っている。

それらは欧州の同盟国に対し、北極海の脅威への気づきを促した発言だったとも読み取ることができる。しかし、何の策も講じない欧州の同盟国に対し、25年12月「信頼できる同盟国であり続けられるかは全く明らかではない」などと痛烈に批判した国家安全保障戦略を発表し、年明け以降、一気にグリーンランド獲得への意欲を見せつけたとも解釈できるのではないだろうか。

こうした欧州同盟国への強い苛立ちが今回の背景であり、今の時代に他国の領土をカネで買収することなど不可能だということを承知の上で、欧州の同盟国に北極海の脅威を認識させ、しかも中国の野望を国際社会に知らしめ、北極海への進出をけん制することができたとすれば、一連のトランプ戦術はお見事と評されていいかもしれない。

日本にとっての北回り航路の意味

米欧の関係悪化はひとまず回避されたものの、年明けからのトランプ劇場に目を奪われて、日本の安全に重大な影響を及ぼす危機の兆候を見逃してはならない。それは海氷が融けることによって新たに出現する北極海航路の存在だ。

すでに21年以降、中国はロシアと連携し、共同パトロールと称して10隻前後の海軍艦艇を東シナ海から日本海に集結させ、さまざまな軍事演習を実施した後に、津軽と宗谷の両海峡を抜けてオホーツク海を航行、その後反転して北西太平洋から沖縄・南西諸島を経て東シナ海に至るというルートで軍事行動を繰り返している。

■出現する中国の新たなシーレーン

そして、図表で示した通り、日本を取り囲むこのルートこそが、日本にとって新たな脅威となる北極海に至る中国の海上交通路（シーレーン）にほかならない。

中国国営新華社は25年10月、中国の貨物船が初めて北極海航路を使って英国に到着、出港した浙江省寧波からの航行日数は、マラッカ海峡からインド洋、そしてスエズ運河を経由する従来の約半分の20日間だったと伝えている。

北極海は地球温暖化の影響を最も受けやすいとされ、30年ごろには夏季の海氷がすべて消失し、ロシア沿岸を通る北極海航路は5月から11月まで商船等の航行が可能となり、30年代半ばには通年航行も可能と予測されている。

新華社が伝えているように、北極海航路を使えば航行日数の減少に伴って船舶のエネルギー消費は激減し、しかも、中東周辺海域におけるテロなどのリスクも軽減される。中国に限らず、地理的な恩恵を受ける日本や韓国、台湾などにとって、新航路の誕生は本来歓迎されるべきはずだが、北極海航路のアジア側の出入り口となる日本列島の周辺では、すでに中ロの軍事行動が活発化し、日本は新たな脅威に直面しはじめている。

動き出した中国のシーレーン防衛

日本列島が中国のシーレーンに取り囲まれるようになると、何が起きるのか――。前述した中ロの頻繁な共同パトロールに加え、24年10月には海上警備を担う中国海警局の巡視船がロシア国境警備隊の船舶と共同航行し、日本海から宗谷海峡を経て、初めて北極海に到達したことが明らかとなり、中国国営中央テレビ（CCTV）は「不慣れな海域での任務遂行能力を検証するため」と説明している。

中国はロシアと連携しながら北極海航路の利活用を見据えたシーレーン防衛を本格化させはじめたと認識すべきだろう。航路上で発生する事故や航行するタンカーなどの商船警護を名目に、軍事行動を活発化させることは確実であり、今後は東シナ海から日本海、そして西太平洋など日本周辺海域で、中国海軍と海警局、さらにロシア海軍と国境警備隊の艦船が恒常的に展開し、活動することを想定しておかなければならない。

日本が独自に急ぐべき対応策

海上防衛の用語に、船舶が必ず通過しなければならない洋上の要衝を「チョークポイント」と言うが、日本列島のすべてが中国のシーレーンに取り囲まれる状況を念頭に、チョークポイントとなる宗谷・津軽の両海峡に加え、長崎の対馬、鹿児島の大隅、沖縄の宮古などの各海峡の警戒監視を強化する必要がある。そのためには南西重視にシフトしている今の防衛戦略を見直し、北方や太平洋方面の防衛警備体制を強化するなど陸海空自衛隊の戦力配備を転換させる必要がある。

グリーンランドをめぐるトランプ劇場で明らかになったことは、米国に依存するだけでなく、米国と脅威を共有し、自立した強い同盟国でなければならないということだろう。そのためには、北極海と新たな北極海航路を中ロの占有物にはさせないという明確な意思を示し、自衛隊と米軍との日米共同統合演習を日本海からベーリング海方面にまで拡大し、日米のプレゼンスを示すことが重要となる。

と同時に、南シナ海や台湾海峡で米英仏やカナダ、オーストラリアなどの海軍が行っている「航行の自由作戦」を東シナ海から日本海へと拡大し、海上自衛隊や海上保安庁が同志国の艦船をエスコートしながら航行することを試みてもいいと思う。日本列島は間違いなく中国のシーレーンに取り囲まれる。それまでに残された時間はそう多くはない。

【あわせて読む】世界はプーチンが優位に立ったことに気づいているか〜世界秩序は米中露で決める構図を示した米露首脳会談「アラスカ」開催の衝撃の意味

