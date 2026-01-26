幼い頃の集団予防接種が原因でB型肝炎に感染し、症状に苦しむ人がいる。重症化し、治療を行い、生活もままならない中、B型肝炎給付金制度という"救済の道"に異変が起きている。国のせいで健康被害を被った人たちの命の叫びは、あまりにも重い。

1月15日、全国各地で「B型肝炎訴訟」に動きがあった。福岡では発症と鎮静化を繰り返す「再々発型」の患者救済を巡る全国初の和解が成立し、新潟地裁でも7人の原告と和解。国内におけるB型肝炎ウイルス感染者は110万〜140万人と推計され、そのうち最大45万人が、1948（昭和23）年から1988（昭和63）年までの間に受けた集団予防接種などが原因で感染したとされる。

対象者は症状に応じて国から給付金（損害賠償金）を受け取れる。それが「B型肝炎給付金制度」で、国に訴訟を起こし、和解が成立することが条件だ。

2025年夏から和解件数が激減

管轄する厚労省や法務省は和解成立件数が増加していることを「実績」に挙げており、冒頭のような報道を見れば被害者救済が進んでいるように思える。しかし、実体は異なるようだ。B型肝炎訴訟に詳しい経済ジャーナリストが言う。

「2016年に『特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律』が施行されて以降、多くの被害者への救済の道が開かれました。法務省のデータ（2025年1月31日現在）によると、原告累計数約13万人に対し、和解成立は約11万人ですが、昨年、事態に大きな変化がありました。

昨夏以降から和解件数が激減し、一昨年に比べて6割ほどに落ち込んでいます。訴訟を請け負う大手法律事務所では昨対比で半減したところもあるほど。情報開示によってたしかに件数の減少が見られましたが、国はその理由を明らかにしていません」

和解が遅延すれば当然、被害者のもとにはいつまでも給付金が渡されることはなく、治療費の支払いや生活に支障が出ているケースは少なくない。

訴訟制度自体に大きな「欠陥」がある

そもそも「B型肝炎訴訟は極めて特殊なシステム」と指摘するのは、ベリーベスト法律事務所の巽周平弁護士だ。

「民事、刑事を問わず日本の裁判は訴えを提起した後、1〜2か月に1度のペースで公判が開かれます。一方、B型肝炎訴訟は訴えを起こして必要な資料を提出した後は、国から和解の可否の連絡が来るまでひたすら待つだけ。しかも、その期間は1〜2年ほどです。その間に病状が悪化してしまう、ひいては場合によっては亡くなってしまうかたも少なくなく、あまりにも被害者の心情を考慮しない裁判であるといえます」

通常の裁判との違いはほかにもある。

「損害賠償訴訟では、支払いが遅れた場合、通常なら遅延損害金が発生しますが、B型肝炎訴訟は和解を目的とした裁判のため遅延損害金も発生しません。被害者はただただ待たされているだけで、救いがありません」（巽弁護士）

こう話すとおり、B型肝炎が進行すれば治療のために働けず、生活に困窮して苦しむ人もいる。また重度の肝がんであるにもかかわらず、国の対応遅延のせいで受けるべき治療が受けられないこともある。埼玉県在住のAさん（54才・男性）は2022年にB型肝炎ウイルスに感染していることが判明。肝炎には自覚症状がほとんどないため、発見されたときには進行しているケースが多く、Aさんの場合もすでにステージ4の肝がんだと診断された。

「お酒も飲みますし、生活習慣が原因かなと思いましたが、医師から集団予防接種が原因のこともあるといわれ、調べてみたら給付金の対象者であることがわかりました。弁護士事務所を頼って2024年に提訴しましたが、いまだに和解には至っていません。

抗がん剤もすでに効かず、自由診療での治療をすすめられていますが、医療費の負担が大きく踏み切れません。治療のためほとんど働けず、治療費には到底収入が追いつかない。それなのにいつまで経っても国は和解してくれず、給付金も受け取れない。せめてめどがわかれば生きる希望になりますが、このままではなにも受け取れないまま死んでしまうのではないかという不安と絶望の毎日です」（Aさん）

明日生きられるかわからない

和解給付金は症状に応じて金額が変わるが、和解は症状別に分けられるわけではなく、症状のない無症候性キャリアでも、重度の肝硬変や肝がんでも、和解にかかる時間は同じで、提訴した順に"裁かれる"。Aさんはそこにも疑問を訴える。

「病気に優先順位をつけることが正しいとは思いませんが、明日生きられるかわからない人と、症状がない人を同じシステムで審査することに失望を感じます。

集団予防接種での注射器使い回しという、明らかな国の衛生管理による不備で病気になり命を脅かされているのに、1年も2年も和解に時間がかかるのはどう考えても間違った制度ではないでしょうか」（Aさん）

たしかに、被害者救済を目的とした制度であるにもかかわらず"不透明な理由"で和解が遅々として進まない現状は"命を軽視"しているといっても過言ではない。前出の経済ジャーナリストが言う。

「和解訴訟は厚労省が資料の確認などを行い、法務省が事務手続きを担当しています。厚労省での審査はすでに終わっているにもかかわらず、法務省のところで止まっているのは、被害者にとってあまりにずさんな対応です。コロナ禍のときも、"人員不足"を理由に件数が落ち込んだこともありましたが、今回は明確な理由の説明すらありません。

被害者救済金の予算は年単位で確保されていますが、今年度はこのままでいくと大幅に残ってしまう。予算を余らせて次年度以降、減らしていくための準備なのかと思ってしまうほどありえないことが起きているのです」

B型肝炎訴訟の基本合意書において、国は「適正・迅速に和解手続きが進行できるよう努力する」と約束した。しかし、これが本当に適正で迅速な手続きといえるだろうか。

