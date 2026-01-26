¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤¬³ê¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡ªÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤â¶Ã¤¤¤¿ÅìËÌ²¤Î³¤Äì¤Çµ¯¤¤¿¤¢¤ë¸½¾Ý¤«¤é¡Ö¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¡×¤Ë¸¦µæ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÍýÍ³
¤¤¤Þ¡¢³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Ì¸¦µæ¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¡Ö¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë²Ð»³¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ²¤Ç¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡¢Ä¾·Â¤Ï1¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÂ¤é¤º¡¢¹â¤µ¤â100¥á¡¼¥È¥ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê²Ð»³¤Î¤¿¤á¡Ö¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¡×¤¬³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥È¤Î³ê¤ê¤ò»ß¤á¤ë¤Ï¤¿¤é¤¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¡×¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAMSTEC¡Ë³¤°èÃÏ¿Ì²Ð»³ÉôÌç¡¡ÃÏ¿ÌÈ¯À¸ÂÓ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆ£¹¾¹ä¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§²¬ÅÄ¿Î»Ö¡Ë
ÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤¬¶Ã¤¤¤¿¡ªÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¤Î³¤Äì¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¨¡¨¡ÃÏµå¿¼ÉôÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖÅìËÌ²¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃµºº¡×¤Ï¡¢2011Ç¯3·î11Æü¤ÎÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¤È¡Ö¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¡×¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¥×¥ì¡¼¥È¶³¦¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëµðÂçÃÏ¿Ì¤Ï¡¢¾åÈ×¤È²¼È×¤¬¸ÇÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÏÄ¤ß¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³¤¹Â¼´¡Ê¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤à¶³¦Àþ¡ËÉÕ¶á¤ÎÀõÉô¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤Å¥¤Î¤è¤¦¤ÊÂÏÀÑÊª¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾åÈ×¤È²¼È×¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¥º¥ë¥º¥ë¤È³ê¤ë¤è¤¦¤Ë²¼È×¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤áÂç¤¤ÊÏÄ¤ß¤¬¤¿¤Þ¤é¤º¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢20À¤µªÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢³¤¹Â¼´¤«¤é¤ª¤è¤½30¡Á40¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¿Ì¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¡¢³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª
¤È¤³¤í¤¬ÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢³¤¹Â¼´ÉÕ¶á¤Î¥×¥ì¡¼¥È¶³¦ÃÇÁØ¤ÎÀõÉô¤ÇºÇÂç¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë50¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ôÄ¾Êý¸þ¤Ë¤Ï7¡Á10¥á¡¼¥È¥ë¤â¥º¥ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿Ì¸»¤«¤é¤ÎÃÇÁØ¤Î³ê¤ê¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¿Ê¤ó¤Ç³¤¹Â¼´Â¦¤¬¥É¥«¥ó¤ÈÂç¤¤¯³ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ËÌÂ¦¤ÈÆîÂ¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹Ä´ºº·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÃÇÁØ¿¼Éô¤ÎÆ°¤¤¬Àõ¤¤¤È¤³¤í¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¾åÈ×¥×¥ì¡¼¥È¤Ï°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¿¼Éô¤¬10¥á¡¼¥È¥ëÆ°¤±¤Ð¡¢ÀõÉô¤âÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë10¥á¡¼¥È¥ëÆ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï³¤¹Â¼´ÉÕ¶á¤ÇºÇÂç¤Î³ê¤ê¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·³¤¹Â¼´ÉÕ¶á¤Î¥×¥ì¡¼¥È¶³¦ÌÌ¤¬¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿¼Éô¤¬10¥á¡¼¥È¥ë³ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¡¢50¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¥¹¡¼¥Ã¤È³ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿¼Éô¤ÎÆ°¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿ÀõÉô¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¥å¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢³¤¹Â¼´ÉÕ¶á¤Ë±óÍÎÀ¹ÛÊª¡Ö¥¹¥á¥¯¥¿¥¤¥È¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¤Ç¤Ï¡¢³¤¹Â¼´ÉÕ¶á¤Î¶³¦ÌÌ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿Ì¸»ÉÕ¶á¤Î·¡ºïÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¥¹¥á¥¯¥¿¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦Ç´ÅÚ¹ÛÊª¤¬ÂçÎÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥á¥¯¥¿¥¤¥È¤ÏËà»¤¤¬Èó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È²¡¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢Âç¤¤¯³ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ÎÂçÎÌ¤Î¥¹¥á¥¯¥¿¥¤¥È¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤¤¤ÞÆüËÜ³¤¹Â¤«¤éÄÀ¤ß¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ëÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1²¯3000ËüÇ¯Á°¤Ë³¤Îæ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¤«¤¿¤¤´äÀÐ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂÏÀÑÊª¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢À¸Êª¤Î»à³¼¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´äÀÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ËÀÖ³ì¿§¤Î±óÍÎÀ¤ÎÇ´ÅÚ¤¬Î¯¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¥á¥¯¥¿¥¤¥È¤â¤½¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢Ç´ÅÚÁØ¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌ²¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¥È¶³¦ÃÇÁØ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥á¥¯¥¿¥¤¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¾å¤ËÊ×ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÂÏÀÑÊª¤ÎÁØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¹Â¼´ÉÕ¶á¤ÎÂÏÀÑÁØ¤Ë¤Û¤«¤è¤ê¤âÇö¤¤ÎÎ°è¤¬Â¸ºß¤·¤¿
¤³¤Î¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º¸¤ÎÃÏ¿Þ¤Ë°ú¤«¤ì¤¿A4¤äR2¤È¤¤¤¦Àþ¤Ï¡¢Â¬Àþ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á¥¤Ë¤è¤ë³¤Äì²¼¤Î²»ÇÈÃµºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ°À×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖR2Â¬Àþ¡×¾å¤Ë¡¢¼þÊÕ¤è¤ê¤âÂÏÀÑÊª¤ÎÁØ¤¬Çö¤¤ÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Ï400¡Á500¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÂÏÀÑÊª¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÎÎ°è¤Ï10¡Á20¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤·¤«Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÂÏÀÑÊª¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤è¤êÁ°¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÂÏÀÑÊª¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÇö¤¤ÂÏÀÑÁØ¤Î²¼¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢³¤ÄìÃÏ¿Ì·×¤òÍÑ¤¤¤¿ÊÑ´¹ÇÈ²òÀÏ¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿Í¹©Åª¤ËÃÏ¿ÌÇÈ¡Ê²»ÇÈ¡Ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢ÃÏÃæ¤Ç¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤¬°Û¤Ê¤ëPÇÈ¡Ê½ÄÇÈ¡Ë¤ÈSÇÈ¡Ê²£ÇÈ¡Ë¤ÎÅþÃ£»þ´Ö¤ä¿¶Éý¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÁØ¤Î¹½Â¤¤äÀ¼Á¡Ê¹Å¤µ¡¦Ì©ÅÙ¡¦¶³¦ÌÌ¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤É¡Ë¤òÄ´¤Ù¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÂÏÀÑÁØ¤Î²¼¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¶³¦ÌÌ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÏÀÑÁØ¤¬Çö¤¤ÎÎ°è¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¡×¤¬¤¢¤ë¡ª
¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤½¤ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÏÀÑÁØ¤ÎÇö¤¤ÎÎ°è¤Ï¡¢¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤³¤Ç¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼Çö¤¤ÂÏÀÑÁØ¤Î²¼¤Ë¶³¦ÌÌ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤ä¤ä±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ê¤É¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Õ¤Ä¤¦¤Î²Ð»³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®¤êÎ©¤Á¤Î°Û¤Ê¤ë²Ð»³¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤Ä¤¦¤Î²Ð»³¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬³¤¹Â¤«¤éÂçÎ¦¥×¥ì¡¼¥È¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤À¾ì½ê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÀ¤ß¹þ¤à¤È¤¤Ë¥×¥ì¡¼¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¤¬¹â²¹¡¦¹â°µ²¼¤ÇÃ¦¿å¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿å¤ÇÍÏ¤±¤¿¥Þ¥ó¥È¥ë¤¬¥Þ¥°¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥°¥Þ¤Ï·Ú¤¤¤Î¤Ç¾å¾º¤·¡¢ÃÏ³Ì¤òÆÍ¤È´¤±¤ÆÊ®²Ð¤¹¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢³¤¹Â¤«¤é°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤Î¾ì½ê¤Ë²Ð»³Îó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÉÙ»Î»³¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ê¤É¤Î²Ð»³¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ³¤¹Â¤äÆî³¤¥È¥é¥Õ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÎóÅç¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Ð»³³èÆ°¤ÇÊ®½Ð¤·¤¿ÍÏ´ä¤ä²Ð»³³¥¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²Ð»³¸Ì¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²¼¤Î¿Þ¤Ç¤¤¤¦¤ÈC¤È½ñ¤«¤ì¤¿²Ð»³¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢³¤¹Â¤è¤ê³°Â¦¤Î³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤Îæ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¼Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥È¤â¥Þ¥ó¥È¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥Þ¥°¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÎä¤¨¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤¬³¤¹Â¤«¤éÄÀ¤ß¹þ¤ó¤ÀÀè¤Î²Ð»³¸Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö²Ð¤Îµ¤¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ö²Ð¤Îµ¤¡×¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¾ì½ê¤Ë¿·¤·¤¤¾®¤µ¤Ê²Ð»³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìËÌ²¤Ç¤¹¡£Ä¾·Â¤Ï1¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÂ¤é¤º¡¢¹â¤µ¤â100¥á¡¼¥È¥ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤Û¤É¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤Î¿Þ¤ÎA¤ÎÉôÊ¬¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÀÖ¤¤ÅÀ¤¬¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÂç³Ø¤ÎÊ¿ÌîÄ¾¿Í¶µ¼ø¤¬¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë´äÀÐ¤Ï¤ª¤â¤Ë¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¸¼Éð´ä¤Ç¡¢Ç´À¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¤¤Î¤Ç¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤êÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´äÀÐ¤¬¥Þ¥ó¥È¥ë¤Î¿¼¤µ50¡Á100¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é³¤ÄìÌÌ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¸½ºß¤Î·¡ºïµ»½Ñ¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥È¥ë¿¼Éô¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿´äÀÐ¤òºÎ¼è¤Ç¤¤ëÄÁ¤·¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ï¤ÐÃÏµåÆâÉô¤òÇÁ¤±¤ë¡ÖÁë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢´äÀÐ³Ø¼Ô¤ÏÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÆÃÄ§¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2006Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢´äÀÐ³Ø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÈ¯¸«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ËµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸ÂÓ¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤È¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡½¡½²Ð¤Îµ¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Ð»³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¿Ìî¶µ¼ø¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ê¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎ¦¥×¥ì¡¼¥È¤Î²¼¤ËÄÀ¤ß¹þ¤à¤È¤¤Ë³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¦¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥é¥¤¥º¤Î¼êÁ°¤Ç³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤Ë±þÎÏÊÑ²½¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¥Þ¥ó¥È¥ë¿¼Éô¤Ë²ÐÆ»¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ëÊ®²Ð¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢100ËüÇ¯¡Á200ËüÇ¯Á°¤Ë¤Ç¤¤¿¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢³¤¹Â¶áËµ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥é¥¤¥º¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½800ËüÇ¯Á°¤Ë¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³¤¹ÂÉÕ¶á¤Î³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤ÏÀ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬800ËüÇ¯Á°¤Ë¤Ç¤¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¸½ºß¤è¤ê700¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤âÅì¤Ç¤¹¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÄÀ¤ß¹þ¤ßÂÓ¶á¤¯¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥é¥¤¥º¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¾Àâ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢µÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥Þ¥°¥Þ¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²¿¤é¤«¤Î¼åÀþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ºÇ½é¤Ë¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÇö¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤Î¸ü¤µ¤ÏÃÏµåÁ´ÂÎ¤ÇÊ¿¶ÑÌó6.5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎÎ°è¤ÏÌó5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡£Ê¿¶ÑÃÍ¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¶Ñ°ìÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÇö¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¡¼¥È¤¬Çö¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÏ³Ì¤ËÀ¸¤¸¤¿½ý¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤é¤«¤Î¼åÀþ¤¬À¸¤¸¤Æ¥Þ¥°¥Þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2011Ç¯¤Î¿Ì¸»¤ÎÆîÂ¦¡Ê¿Þ¤Î¡ÖArea C¡§C³¤°è¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢80¸Ä¤â¤Î¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ³Ì¤Î¸ü¤µ¤¬¿Ì¸»¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë!?
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿Ì¸»¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¥é¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦¿å¿¼¤ÎÀõ¤¤³¤°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤à¤È¤¤Ë³¤ÄìÌÌ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥¢¥¦¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ï³¤ÍÎÃÏ³Ì¤¬¸ü¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ³¤¹Â±è¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿µðÂçÃÏ¿Ì¤ÏËÌ³¤Æ»¥é¥¤¥º¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤àÆüËÜ³¤¹Â¤ÎËÌÂ¦¤Ç¤·¤«µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡ÃÏ³Ì¤¬¸ü¤¤¤È¿å¿¼¤¬Àõ¤¯¡¢Çö¤¤¤È¿¼¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¢¥¤¥½¥¹¥¿¥·¡¼¤Î¸¶Íý¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¿å¤è¤ê¤âÌ©ÅÙ¤¬¾®¤µ¤¤É¹¤¬¿å¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥È¥ë¤è¤ê¤âÌ©ÅÙ¤¬¾®¤µ¤¤´äÀÐ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÃÏ³Ì¤Ï¥Þ¥ó¥È¥ë¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ³Ì¤¬¸ü¤±¤ì¤Ð¸ü¤¤¤Û¤É¹â¤¯Éâ¤¡¢µÕ¤Ë¡¢ÃÏ³Ì¤¬Çö¤¤¾ì½ê¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ³Ì¤¬30¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¢¤ëÂçÎ¦¥×¥ì¡¼¥È¤¬³¤ÌÌ¤è¤ê¤â¹â¤¯Éâ¤¡¢ÃÏ³Ì¤¬6.5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤½¤Î²¼¤ËÄÀ¤ß¹þ¤à¤Î¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡£³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥ÈÆ±»Î¤Ç¤â¡¢¸ü¤µ¤¬°ã¤¨¤ÐÉâ¤¶ñ¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¥é¥¤¥º¤ÎÃÏ³Ì¤Ï¼þÊÕ¤è¤ê¤â¸ü¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¥é¥¤¥º¤¬¼þÊÕ¤è¤ê¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎÃÏ³Ì¤Î¸ü¤µ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¿å¿¼¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ³¤¹Â¤ËÄÀ¤ß¹þ¤à³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢ÃÏ³Ì¤Î¸ü¤¤ËÌÂ¦¤ÏÉâÎÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÃÏ³Ì¤ÎÇö¤¤ÆîÂ¦¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¥é¥¤¥º¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤àÆüËÜ³¤¹Â¤ÎËÌÂ¦¤Ç¤·¤«µðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÄÀ¤ß¹þ¤à¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÉâÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤¦¤¬¥×¥ì¡¼¥ÈÆ±»Î¤¬¶¯¤¯¸ÇÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¤ÎÆî¸Â¤ò·è¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë!?
¨¡¨¡ÃÏ³Ì¤¬Çö¤¯ÁêÂÐÅª¤ËÄÀ¤ß¹þ¤à³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬½Å¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢¾åÈ×¥×¥ì¡¼¥È¤È¤Î¸ÇÃå¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ë¤ÏÃÏ¿Ì¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎËÌ¸Â¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿Ì¸»°è¤«¤éÂçÎÌ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¹¥á¥¯¥¿¥¤¥È¤Ï¡¢100¡Á200ÅÙ¤Î¹â²¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤ÈÇ®ÊÑÀ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡Ö¥¤¥é¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÊª¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥á¥¯¥¿¥¤¥È¤è¤ê¤âËà»¤¤¬²¿ÇÜ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥ë¥¹¥ë¤È³ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë³¤°è¤Ç¤Ï¤½¤Î²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤ëÇ®ÊÑÀ¤Ç¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥á¥¯¥¿¥¤¥È¤¬¼º¤ï¤ì¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Àè¤Û¤É¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë³¤°è¤ÏÂÏÀÑÁØ¤¬Çö¤¯¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¶³¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÂÏÀÑÁØ¤Î¸ü¤¤³¤°è¤Ï¡¢²¼¤Îº¸¿Þ¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ³Ì¤Î¾å¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ÈÁØ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥¹¥á¥¯¥¿¥¤¥È¤ò´Þ¤à±óÍÎÀÇ´ÅÚÁØ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤¬¶á¤¯¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤«¤éÀÑ¤â¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÂÏÀÑÊª¤ÎÁØ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤³¤Ë²Ð»³³èÆ°¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾å¤Î±¦¿Þ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ó¥È¥ë¤«¤é¥Þ¥°¥Þ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢³¤ÄìÌÌ¤òÆÍ¤È´¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ËÅÓÃæ¤Ç°ìÉô¤¬¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ÓÆþ´ä¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¶³¦ÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê²¼¤ÎÂÏÀÑÊª¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢³¤ÄìÌÌ¤è¤ê²¼¤Î¿·¤·¤¤ÂÏÀÑÁØ¤¬Çö¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÎ©¤Æ¤¿²¾Àâ¤Ç¤¹¡£
¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È²Ð»³¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
º£²ó¤Î¡ÖÅìËÌ²¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃµºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¾å¤ÎÇö¤¤ÂÏÀÑÁØ¤ò·¡¤êÈ´¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÏ´ä¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¸¼Éð´ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍ³Íè¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢²Ð»³³èÆ°¤ÈÃÏ¿Ì¤Î´Ø·¸¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¤Ï¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë³ê¤ê¤òËÌÂ¦¤Ç»ß¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÇË²õ³«»ÏÅÀ¤Ë¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¸©²¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½30Ç¯¼þ´ü¤ÇÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.5¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2011Ç¯¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É9¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇË²õ³«»ÏÅÀ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤È¤Ï°ã¤¦À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¼Á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇË²õ³«»ÏÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤ÎÎ¾Êý¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤Àº¬µò¤Î¤Ê¤¤²¾Àâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥×¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§²¬ÅÄ¿Î»Ö
»£±Æ¡§Â¼ÅÄ¹î¸Ê¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¼Ì¿¿±ÇÁüÉô¡Ë
¼èºà¡¦¿ÞÈÇ¶¨ÎÏ¡§¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAMSTEC¡Ë
ÃÏ¿Ì¤Ï¼þ´üÅª¤Ëµ¯¤¤ë¤Î¤«¡©³¤Äì¤ÎÃÏÁØ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿²áµî¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤Îº¯À×¤«¤é¡ÖÃÏ¼§µ¤¡×¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡ª