¡ÔÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÁíÁªµó¡ÕÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¡ÈÈ¿¹â»Ô¡É¸õÊä¤Ë»ÉµÒ¡¡¹â»Ô¼óÁê¤òÃæ¿´¤Ë°Ý¿·¡¢»²À¯¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ÊÊÝ¼éÀªÎÏ·ë½¸¤Ë¸þ¤«¤¦Æ°¤
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¡¦¼óÁê¤ÎÅÅ·â²ò»¶¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÇÂçÍÉ¤ì¤ÎÀ¯³¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë·ãÊÑ¤Î½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ÁíÁªµó¸å¤ÎÆüËÜÀ¯³¦¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÂçºÆÊÔ·à¤Ï¡¢²¿¤¬¼´¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£
¡ÚÉ½¡Û³ÆÅÞ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡¡ÅÅ·â²ò»¶ÁíÁªµó¡ÖÍ½ÁÛ³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¡×
È¿¹â»Ô"¸õÊä¤Ë»ÉµÒ¤òÎ©¤ÆÍîÁª¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¹ñÌ±¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¡¡°ÛÎã¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢²ò»¶É½ÌÀ²ñ¸«¤ÇÁíÁªµó¤ÎÁèÅÀ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¿®Ç¤ÅêÉ¼¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼Æü¡Ê2·î8Æü¡Ë¤Þ¤Ç16Æü´Ö¤È¤¤¤¦Àï¸åºÇÃ»¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÀ¯³¦ÂçºÆÊÔ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼óÁê¤ÎÂ¸µ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤À¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÈÀ¯ºö¤¬¶á¤¤ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î"È¿¹â»Ô"¸õÊä¤Ë»ÉµÒ¤òÎ©¤Æ¡¢ÍîÁª¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ä³°¹ñ¿Íµ¬À©¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤¬¹â»Ô¼óÁê¤È°ìÃ×¤¹¤ë»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾¡¦ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î"È¿¹â»Ô"¸õÊä¤ËÂÐÎ©¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢"¿Æ¹â»Ô"¸õÊä¤ÎÁªµó¶è¤Ë¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëµÄ°÷¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÅÞÆâ´ðÈ×¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¹½¤¨¤À¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤ÏºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤ÆÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý¤òÃæ¿´¤ËÈæÎãÂåÉ½740ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀÜÀïÁªµó¶è¤Î¼«Ì±¸õÊä¤¬»²À¯ÅÞ¤ËÂÐÎ©¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤ÈÊÝ¼éÉ¼¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¸·¤·¤¤Áªµó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î´ä²°µ£¡¦Á°³°Áê¡ÊÂçÊ¬3¶è¡Ë¤ËÂÐÎ©¸õÊä¤òÍÊÎ©¡£´ä²°»á¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬µÄ°÷Î©Ë¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö¹ñ´úÂ»²õºá¡×¿·Àß¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢¼óÁê¤«¤é¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÊÝ¼é·Ï¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ìî¾åÃé¶½»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÏÁíÁªµó¤Ç¹ñÌ±¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÌä¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤òÌä¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Ø¤Î"»ä¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¼Ô¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦Æ§¤ß³¨¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£»²À¯ÅÞ¤äÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤¬¼«Ì±¤ÎÈ¿¹â»Ô¸õÊä¤òÍîÁª¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ½¤ï¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÊÝ¼éºÆÊÔ¤À¤È¸«¤ë¡£
¡ÖÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¹Í¤¨Êý¤ÎµÄ°÷¤¬¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÏÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ä¸¶È¯¡¢½÷·ÏÅ·¹Ä¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤êÅÞÆâ¤Î°Õ¸«¤ÎÂÐÎ©¤¬Âç¤¤¯¡¢Êý¿Ë¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»²À¯ÅÞ¤äÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÈ¿¹â»ÔÀªÎÏ¤òÇÓ½ü¤·¤ÆÊÝ¼é½ã²½¤ò¿Ê¤á¡¢Áªµó¸å¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢»²À¯ÅÞ¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÊÝ¼éÀªÎÏ·ë½¸¤Ë¸þ¤«¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ô¡ÚÀ¯³¦Áê´Ø¿Þ¡ÛÁíÁªµó¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÀ¯³¦ÂçºÆÊÔ·à¡¡¹â»Ô¼óÁê¤òÃæ¿´¤ËµÞ¿ÊÊÝ¼é¤¬·ë½¸¤¹¤ëÍÍÁê¡¡¡Ö·ûË¡²þÀµ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÀÊ¿ô¤òÁè¤¦¡Ö9¾òÀ¯¶É¡×¤ØÆÍÆþ¤«¡Õ¤Ç¤Ï·ûË¡²þÀµ¤ò¤á¤°¤ë³ÆÅÞ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¡¢ÁíÁªµó¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÀ¯³¦ºÆÊÔ¤òÁê´Ø¿Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2026Ç¯2·î6¡¦13Æü¹æ