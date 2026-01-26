今日26日の関東地方は、昼頃にかけて広く晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の元、火の取り扱いに注意が必要です。夜は千葉県や神奈川県など沿岸部で雪や雨の降る所がありそうです。お帰りの際は路面状況にご注意ください。

昼頃まで晴れるが夜は沿岸部で雪や雨 路面状況に注意

今日26日の関東地方は、空気の乾燥と厳しい寒さ、そして夜は沿岸部での雪や雨に注意が必要です。今日26日は冬型の気圧配置は次第に緩みますが、関東地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。昼頃までは広く晴れる所が多いですが、次第に各地で雲に覆われるでしょう。千葉県南部と神奈川県の東部、西部では、夜になると所々で雪や雨が降りそうです。朝は晴れていても夜は天気が一変する可能性があります。お帰りが遅くなる方は、路面状況などにご注意ください。

厳しい寒さと空気の乾燥注意 山林火災も発生

今日26日の関東地方の最高気温は、昨日25日と同じくらいで8℃前後の所が多いでしょう。真冬並みの厳しい寒さが続きそうです。さらに北よりの風が強まる所もあるため、一段と寒さを感じるでしょう。ダウンジャケットやマフラー、手袋など万全の寒さ対策でお出かけください。



また関東地方は、今日26日も湿度が低い状態が続く見込みです。関東の一部をのぞき、広い範囲に乾燥注意報が発表されています。日中は湿度が10%から20%台まで下がる所が多いでしょう。昨日25日から群馬県藤岡市内では山林火災が発生しています。その他の地域でも空気がカラカラに乾燥しているうえ、風が強まる所もあります。屋外で火の使用を控えるなど、火の取り扱いや火の元には十分にご注意ください。