ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、４月から始まる世界的人気グループ「ＢＴＳ」の世界ツアーを巡って、韓国国内のホテルの宿泊費が１０倍に高騰していることを報じた。

ＢＴＳは３月２０日にアルバム「アリラン」でメンバー７人がそろった“完全体”でカムバックし、４月９日からワールドツアー開催を発表。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。

番組ではその中でも６月１２、１３日開催の韓国・釜山公演で問題が起こっていることを紹介。また確定していた予約をホテル側が一方的にキャンセルし、その後、価格を上げて再販する事例まで起こっているした。６月１３日はＢＴＳのデビュー記念日であることが要因の一つであることを伝えた。

また韓国の李在明大統領もこの事態を重く見ており、公式Ｘ（旧ツイッター）で「ぼったくり、不親切は絶対にいけません。観光発展に致命的なぼったくりや不親切の根絶のために、全省庁が乗り出して総力を挙げます」と行政措置を行う姿勢を見せたことを紹介した。

これに月曜レギュラーの川田裕美アナウンサーは「４年ぶりのツアーですから、待ちに待っていた方が多いと思います」とひとこと。それから「それなのに不当に価格をつり上げたり、一方的にキャンセルしたりという、ファンの心理を逆手にとるようなことは絶対に許されないことだと思います」ときっぱり。そして「東京は４月に公演がありますが、同じようにならないことを切に願います」と語った。