NON-STYLEÀÐÅÄÌÀ¤ËÊ¹¤¯¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡¦¥Ö¥é¥Þ¥è¾®¿ù¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡£ÀäÂÐ¿¿»÷¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤Î

2008Ç¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤âÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¡¦NON STYLE¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤µ¤ó¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ý¿Í¤È¤Î¤ª¾Ð¤¤Ê¬ÀÏ¥È¡¼¥¯¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£X¤Ç20Ëü°Ê¾å¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥í¡¼¥ï¥é¥¤¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦ÀãÌîÄ«ºÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÏ¸¤È¤ª¾Ð¤¤¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤òÂç¸¦µæ¡£ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤âÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥í¡¼¥ï¥é¥¤¡Ù¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÊ¿Î¤¡Ê¤Ò¤é¤ê¡Ë¤È¡¢Ä°³Ð·ò¾ï¼Ô¤ÎÅè¤¬Âç³Ø¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¡¼¥ï¥é¥¤¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ì¡ºÍ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£Âè92²ó¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¾Þ¤ÎÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯1·î26ÆüÈ¯Çä¹æ¤«¤é¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙËÜ»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤ËÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀãÌî¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÐÅÄÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿Ì¡ºÍ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀãÌî¤µ¤ó¤âÌ¡ºÍ¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ËÆ°²è¤ò²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤¿ÀãÌî¤µ¤ó¤È¡¢¼«Ãø¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹´©¡Ë¤ÎÂÓ¤Ë¡ÖÀ¸¿è¤ÎÌ¡ºÍ¥ª¥¿¥¯¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¾Ð¤¤¡É¤Î¿¼Ê¥¤ËÇ÷¤ëÂÐÃÌ¤Ï¤È¤Æ¤â»ïÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤êÀÚ¤ì¤º¡¢ÆÃÊÌ¤ËFRaUweb¤Ë¤Æ¹½À®¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡¡¤½¤ÎÂè1²ó¤ÏÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¾Ð¤¤Ê¬ÀÏ¡£
M-1¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¥á¥â¤ò¼è¤ë¡©
ÊÔ½¸¡§¤Þ¤º¡¢Ì¡²è¡Ø¥í¡¼¥ï¥é¥¤¡Ù¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹
ÀÐÅÄÌÀ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÐÅÄ¡Ë¡§ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡ºîÃæÌ¡ºÍ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¤â¥Ü¥±¤âÌÌÇò¤¤¡£¤ª¾Ð¤¤¤Î´ðËÜ¤Ï¶ÛÄ¥¤È´ËÏÂ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÏ¸¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ëÂêºà¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬ºîÃæ¤Î¥Í¥¿¤Ç¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
ÀãÌîÄ«ºÈ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÀãÌî¡Ë¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡§¤ª¾Ð¤¤¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀãÌî¡§¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Þ¥Ë¥¢¤Ã¤Æ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¸«¤ë¡¢¤È¤«¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡§ºîÃæ¤Î¥Í¥¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀãÌî¡§¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤ä²áµî¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡Ê°Ê²¼M-1¡Ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¾Þ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬2025Ç¯¤Î2·îËö¤Ç¡¢¡Ø¥í¡¼¥ï¥é¥¤¡Ù¤Î¥Í¡¼¥à¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬2024Ç¯12·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö12·î¤È1·î¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢¡ÖM-1¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¡ÖÅìÀ¾¥É¥ê¡¼¥àÌ¡ºÍ¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤ò¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£M-1¤Ï²áµî¤ÎÂç²ñ¤âÁÌ¤Ã¤Æ¿³ºº°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¥á¥â¤·¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡§¤½¤ì¡¢³Ú¤·¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë
ÀãÌî¡§³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÅÄ¡§ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÍ¤â¸µ¡¹¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤º¤Ã¤È·à¾ì¤Ç¥á¥â¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¾Ð¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤Ï²¿¤â¤»¤º¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¾Ð¤¦¡¢¤Ç¡¢2²óÌÜ¤«¤é¤Ï¥á¥â¤ë¤Ã¤Æ¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£
ÀãÌî¡§¹Í»¡¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÇùÁ³¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢Ë¡Â§À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡§ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤¤ÏåÌÌ©¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Á¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸ú¤¯¡×¤³¤È¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡ÖM-1¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×
ÀãÌî¡§ M-1¤Ï¿³ºº°÷¤ÎÊý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥ï¥é¥¤¤ò½ñ¤¯Á°¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÂç¤¤ÊÂç²ñ¤À¡ª¡×¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¡¢¿³ºº°÷¤Ï¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¬ÀÏÅª¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ò´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÍèÇ¯¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£M-1¤Ï¤¹¤´¤¤ÈÖÁÈ¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡§ ¤ª¾Ð¤¤¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¡È¶¥µ»¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢´óÀÊ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢M-1¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´óÀÊ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤ÎìÔÆù¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´óÀÊ¤ÇM-1¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¡ºÍ¤Ï¥¦¥±¤Ë¤¯¤¤¡£´óÀÊ¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Î¤¯¤Þ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡Ê¥À¥ó¥Ç¥£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¥Í¥¿¤¬ÍÌ¾¡£±Ä¶È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¡¢¥¦¥±¤Þ¤¹¡£M-1½éÂå²¦¼Ô¡¦ÃæÀî²È¤µ¤ó¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎìÔÆù¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ç¤¹¡£»È¤¤Ê¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÁê¸ß¤ËºîÍÑ¤ò¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀãÌî¡§ ´óÀÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀèÆü½é¤á¤ÆBKB¤µ¤ó¡Ê¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥ã¥¦¥È‼︎¡¡¤È¤·¤ÆM -1¤Ë½Ð¾ì¡Ë¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡§ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£M-1¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ë·Ý¿Í¤Ï¡¢´óÀÊ¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀãÌî¡§²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ì¤Û¤É¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡§ ´óÀÊ¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÀãÌî¡§ ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤¬Ãø½ñ¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¿·½ñ¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡ÖÀ¸¤Ã¤Ý¤µ¡×¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÅÄ¡§ ¤Ï¤¤¡£ÉñÂæ¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëÇö¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤É¤ì¤À¤±²õ¤»¤ë¤«¤¬Ì¡ºÍ¤Î¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ´óÀÊ¤ÎÂé¸ïÌ£¡£ËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢M-1¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤«¤é¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢M-1¤Ç¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¥Í¥¿¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À
ÀãÌî¡§¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ»¤òËá¤¡¢´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÅÄ¡§¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â2023Ç¯¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ëÌ¡ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀãÌî¡§²ñ¾ì¤ò´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡§¸Æ¤Ó¤«¤±°ì¤Ä¤Ç¡¢¼×ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬ÍÉ¤é¤°¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢º£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢³§¤¬Ì¡ºÍ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¡£
ÀãÌî¡§²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤¬Âç¤¤¯¡¢¤è¤¯ÄÌ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡§À¼¤¬Âç¤¤¤¤Î¤âÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¤¤Û¤É¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤òÀ¼ÎÌ¤È¡È´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¡É¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾åÊýÍî¸ì²È¤Î·ËÊ¸ÄÁ»Õ¾¢¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¤ï¡¼¤Ã¡×¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÌÛ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄÀÌÛ¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¸å¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¸«ÅÏ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¢ËÍ¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ð¥³¡¼¥ó¤È¥¦¥±¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖËÍ¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥¦¥±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö¤Ë¤Ï¡ÈÉ½´Ö¡Ê¤ª¤â¤Æ¤Þ¡Ë¡É¤È¡ÈÎ¢´Ö¡Ê¤¦¤é¤Þ¡Ë¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¢ËÍ¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡¢Î¢´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¡Öº£¥ê¥¢¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´¶¤¸¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀãÌî¡§Î¢´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÍ¤â¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¡£¤¢¤¨¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÎ¢´Ö¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Öº£¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÏÀäÂÐÎ¢´Ö¤ò¤È¤ê¡¢¹¶¤á¤¿¤¤»þ¤Ï¥·¥ó¥³¥Ú¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥ê¥º¥à¤Î½Å¿´¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤º¤é¤¹µ»Ë¡¡Ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÀãÌî¡§²»³Ú¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÅÄ¡§ ´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍýÏÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÖºÍÇ½¡×¤È¤Ï
ÀãÌî¡§¤½¤Î´¶³Ð¤âÇ½ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎºÍÇ½¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐÅÄ¡§Â¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£È¯ÁÛÎÏ¤È¤«¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤â¤¦¤¿¤À¤¿¤À¸ÄÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤Î¿Í¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤³¤½¡¢¥í¡¼¥ï¥é¥¤¤ÎÊ¿Î¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢´é¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤Ë´é¤¬¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤âºÍÇ½¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹¤ÏÄã¤¤¡¦¹â¤¤¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âºÍÇ½¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºÍÇ½¤ò¡¢¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼¤á¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÀ¼¤ÎºÍÇ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®¿ùÎµ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¨¤°¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÀ¼¤ÎºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£
ÀãÌî¡§¡Ö¥Ò¡¼¥Ï¡¼¡×¤È¤«¡£
ÀÐÅÄ¡§¡Ö¥Ò¡¼¥Ï¡¼¡×¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤â¤¦¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡×¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î·Ý¿Í¤¬Æ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®¿ù¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡×¤Ë¹¶·âÎÏ¤¢¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£1²ó¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¡¢¥Ð¥·¥Ã¤È¥Ï¥Þ¤ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¤â¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤Î¸åÆ£µ±´ð¤µ¤ó¤â¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡×¤Î¹¶·âÎÏ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀãÌî¡§À¼ÎÌ¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ÈÄ¥¤ê¤Ê¤É¤â¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡¢ºÍÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£À¼¼Á¡¢ÄÌ¤êÊý¡¢²»°µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íý¶þ¤äÊ¬ÀÏ¤òÄ¶¤¨¤¿À¨¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
ÀãÌî¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡×¤Ï´ØÀ¾¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐÅÄ¡§¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¿Í¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡ª¡×¤ÏÀ¨¤¤¡£ÆÈ¼«¤Î¥ê¥º¥à¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¤ó¡Ë¤Ç¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¾ÊÎ¬¤·¤¿¤ê¡¢Áá¤¯¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÀ¾ÊÛ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ´ØÅìÉ¸½à¸ì¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¸«»ö¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÔ½¸¡§¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎM-1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¸«¤Æ80Ç¯Âå¤ËÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¤ä¤¹¤¤èÌ¡ºÍ¡×¤Î²£»³¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÐÅÄ¡§¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢´ØÅìÉ¸½à¸ì·÷Æâ¤Î¿Í¡ÊÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡Ë¤Ê¤Î¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¡¼¥ï¥é¥¤¤ÏÉáÄÌ¤ËÇä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀãÌî¡§¥í¡¼¥ï¥é¥¤¤ÎÊ¿Î¤¤ÈÅè¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ¡§¥í¡¼¥ï¥é¥¤¤ÏÉáÄÌ¤ËÇä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÉáÄÌ¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
ÊÔ½¸¡§Æó¿Í¤¬NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡©
ÀÐÅÄ¡§º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÏÃ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥í¡¼¥ï¥é¥¤¤Î¾Ð¤¤¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢¡ÖËë¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡×¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤ä¤¬¤Æ¤¢¤é¤«¤¸¤áÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÀè¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÔ½¸¡§¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï1·î26Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é²¿ÏÃÌÜ¤«Àè¤Ë¡¢Èà¤é¤¬Â¨¶½¤Ç¥Í¥¿¤ò¤ä¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡§¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¤ä¤Ï¤ê¤ª¾Ð¤¤¤Ï¡ÈÀ¸¡Ê¤Ê¤Þ¡Ë¡É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ºÇ¶¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±ºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬Ì¡ºÍ¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬¡¢¾Ð¤¤¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡£
ÀãÌî¡§¤½¤ÎÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ¡§¤Ï¤¤¡£º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤¤¤¤¾Ð¤¤¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¡ºÍ¤Ã¤Æ¡¢½ÉÂê¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¡¢¡ÖÁ´¤¯½ÉÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤Ã¤Æ´é¤Ç¤ä¤ë¡£
¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤Ï·Ý¿ÍÆ±»Î¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¥Ð¥·¥Ã¤È¾Ð¤¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¡ºÍ¤È¤ÏÊÌÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì¡ºÍ¤Ë¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¦¥±¤Þ¤¹¡£¾Ð¤¤¤ÎÁ¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀãÌî¡§¥í¡¼¥ï¥é¥¤¤Î2¿Í¤Ï¡¢Ê¿Î¤¤¬Ï¸°¢¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Æñ¤·¤¤¡£Ê¿Î¤¤ÈÅè¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÀÐÅÄ¡§´¶³ÐÅª¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¥Ü¥±¤Ï¡¢¥Ü¥±¤Æ¤ë´é¤·¤Æ¥Ü¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÀãÌî¡§¡Öº£¥Ü¥±¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÀÐÅÄ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Ç¤âÊ¿Î¤¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤Æ¤Ê¤¤´é¤Ç¥Ü¥±¤é¤ì¤ë¡×¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÀãÌî¡§¤º¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Î´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÅÄ¡§¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÅè¤â¡¢¾ï¤ËÆ°¤¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¦¤³¤È¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£´Ö°ã¤¦¤³¤È¤Ë¶±¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÅè¤ÏÊ¿Î¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸¡¹¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÇ¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¼Àµ¤Ê´é¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥Ü¥±¤é¤ì¤ëÊ¿Î¤¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤Åè¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÀãÌî¡§¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀèÆü¡¢³ØÀ¸¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥±¤Î¿Í¤¬¡Öº£¥Ü¥±¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºî¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¤¿¤ÀºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢Ì¡ºÍ¤Ë¤â±éµ»ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÇµÓËÜ¤â½ñ¤«¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢±éµ»¤â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤âºÍÇ½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÀÐÅÄ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£±éµ»ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÊÔ½¸¡§ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¬ÉñÂæ¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡ÒNHKÁí¹ç¡Ó¡¢¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ó¤Û¤«Â¿¿ô¡Ë¤äÉñÂæ¡Ê¡ØÇ®³¤»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡ØÈôÎ¶ÅÁ2020¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡Ë¤Ê¤É½Ð±éºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÀÐÅÄ¡§¤ä¤Ï¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤ÏÉ¬Á³À¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Æ»¶ñ¤äÀßÄê°ì¤Ä¤â¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡£²Ã¤¨¤Æ±éµ»ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¼«Á³¤ËÉñÂæ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÀãÌî¤µ¤ó¤Ï½ª»Ï¡¢¥í¡¼¥ï¥é¥¤¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¦Ê¿Î¤¤ÈÅè¤¬¤Þ¤ë¤Ç¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¿¿·õ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ1²óÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£
2·î2Æü¸ø³«Í½Äê¤ÎÂÐÃÌ2²óÌÜ¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·î9Æü¸ø³«Í½Äê¤ÎÂÐÃÌ3²óÌÜ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥ï¥é¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÌ¡²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¤ª¾Ð¤¤¥È¡¼¥¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°µÅÝÅª¤ÊÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡Ø¥í¡¼¥ï¥é¥¤¡Ù¤Ï¡¢1·î26ÆüÈ¯Çä¤Î¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÇÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡£X¤Ç20Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¡È¿ä¤»¤ë¡É¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¡¼¥ï¥é¥¤¤Î³èÌö¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦NON STYLE¡¡ÀÐÅÄÌÀ¡Ê¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¤¤¤·¤À¡¡¤¢¤¤é¡Ë
1980Ç¯ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½Ð¿È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿°æ¾åÍµ²ð¤È2000Ç¯5·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£¿À¸Í¡¦»°µÜ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÌ¡ºÍ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¡ÖÂè35²ó¾åÊý¤ª¾Ð¤¤Âç¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖÂè21²óNHK¿·¿Í±é·ÝÂç¾Þ¡×±é·ÝÉôÌçÂç¾Þ¼õ¾Þ¡¢2007Ç¯¡¢NHK¡ÖÇú¾Ð¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¡×9 ÂåÌÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢2008Ç¯¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2008¡×Í¥¾¡¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2012Ç¯¡¢2013Ç¯¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖTHE MANZAI¡×·è¾¡¿Ê½Ð¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2015¡×¤Ç¤Ï·è¾¡¤Î¿³ºº°÷¤ò¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡×¤Ç¤ÏÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£2021Ç¯¤«¤é¡¢NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢Ç¯´Ö1200¿Í°Ê¾å¤Ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¡£ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNON STYLEÀÐÅÄÌÀ¤Î¤è¤¤¡Á¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñ¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù (¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¿·½ñ)¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£
Ì¡²è²È¡¦ÀãÌîÄ«ºÈ¡Ê¤æ¤¤Î¤¢¤·¤¿¡Ë
ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤ÆÌ¡²è²È¤Ø¡£2023Ç¯¤Ë¡Ø¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Ù¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ø¥Þ¥¤¥À¥ó¥¹¡Ù¡Ø»Ä¿´¡Ù¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯¡Ø¥í¡¼¥ï¥é¥¤¡Ù¤Ç¡¢Âè92²ó¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¾Þ¡¡Í¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹¥Êª¤ÏÍÓÆù¡£1·î26ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤«¤é¡Ø¥í¡¼¥ï¥é¥¤¡ÙÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¥í¡¼¥ï¥é¥¤ÌµÎÁ»î¤·ÆÉ¤ß¡Û¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ¡ºÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£X¤Ç20Ëü¤¤¤¤¤Í¡ªÀãÌîÄ«ºÈ¡Ö¥í¡¼¥ï¥é¥¤¡×¤ÎÎÏ
