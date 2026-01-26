É×¤Î°Û¾ï¤Ê¸ÀÆ°¤òºÊ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ä·ëº§Åö½é¤«¤éÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¡×¤È¤Ï¡©
FRaUwebÏ¢ºÜ¡Ø¾Ð¤¦Êì¤Ë¤ÏÊ¡Íè¤ë¡Ù¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ä»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢2»ù¤ÎÊì¤ÇÌ¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¡£
¼ã¤¤º¢¤«¤éÊª¤ò¤è¤¯¼º¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤Î¸í»úÃ¦»ú¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¡ÖÅ·Á³¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥ß¥¹¤À¤é¤±¤Î¾õ¶·¤¬¾Ð¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¿´ÎÅÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖADHD¥°¥ì¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¡¢ADHD¤ÎÆÃÀ¤ä¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÌ¡²è¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡Ø¤¿¤À¤Î¤Ý¤ó¤³¤ÄÊì¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éADHD¥°¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤ò´©¹Ô¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¶¦´¶¤ÎÍò¤ò¼õ¤±¡¢Â¨½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏADHD¡©¡¡¡ÁÉ×¤Î¸«¤Æ¤ëÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡Ù¤¬ºòÇ¯11·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Á°ºî¤òÆÉ¤ó¤ÀºÊ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Á¤ÎÉ×¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¡£ADHDÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×¤ÎÆæ¤Î¸ÀÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëºÊ¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ËÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ì¡²è¤ÇÉ×¤ÎÇ¾Æâ¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤òÉÁ¤¤¤¿·Ð°Þ¤äÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¡¢¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤â°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Á´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Âè2²ó¤Ç¤Ï¡¢´©¹Ô¸å¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤ä¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿ËÜ½ñ¤ÎÌò³ä¡¢¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ëÉ×¤Ë¤è¤ë¡Ö°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â
¡¼¡¼ËÜ½ñ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ3¥õ·î¤Û¤É·Ð¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÒADHDÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ó
¡¦É×Â¦¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤¬ÅØÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤¿¡£
¡¦²È»ö°é»ù¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤òÀÕ¤á¤é¤ìÂ³¤±¼«¸Ê·ù°¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡È»ÅÁÈ¤ß¤ÇÊä¤¦¡ÉÊý¸þ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¦¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿¡£
¡¦¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¡¢¼«Ê¬¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤±¤¿
¡¦ËÜ¤òÉ×ÉØ¤ÇÆÉ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¦¼þ¤ê¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¡¢ç¥¤ËÍî¤Á¤¿¡£
¡Ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Â¦¡ÊºÊ¡Ë¤ÎÊý¤«¤é¡Ó
¡¦Æó¿Í¤Ç¸ß¤¤¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤ê»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç´õË¾¤¬»ý¤Æ¤¿¡£
¡¦É×¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É×¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¡£¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¼êÃÊ¤ò³Ø¤Ù¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÇØÃæ¤ò¤ª¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¦¼ç¿Í¸ø¤Ë¶¦´¶¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤À¡£
¡¦¡Ö´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¦ADHDÉ×¤ËÇº¤àºÊ¤Î¿´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÇÉ×¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦ÆÉ¤ó¤À¸å¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¥«¥µ¥ó¥É¥é¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¸ÉÆÈ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦É×¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿¡£
¤É¤ÎÀ¼¤«¤é¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È´¶¤¸¤¿¡¢¡Èµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿´¤ÎÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±Î½¤äÍ§¿Í¤È¤Î¾×ÆÍ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä
¡¼¡¼²þ¤á¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ËÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢ADHDÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤ä¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¶ìÏ«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Îº¤¤ê»ö¤ÏÉ×ÉØ´Ø·¸¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ä¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÍý²ò¤·¹ç¤¨¤Ê¤¤¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤äÍ§¿Í´Ø·¸¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ADHD¤ÎÆÃÀ¤Ï¼þ¤ê¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â ¡È´¶³Ð¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Î°ã¤¤¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¸í²ò¤ä¾×ÆÍ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢°ÊÁ°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤¬¿Í¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÁê¼ê¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤Îº¬ËÜ¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÆÃÀ¤ÎÇ§¼±ÉÔÂ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëËÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ëÉ×¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡¼¡¼¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É×¤Ë¤Ïºî²èÅÓÃæ¤«¤éÌ¡²è¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÔÅÙÅÔÅÙ´¶ÁÛ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1ÏÃ¤ÇÉ×¡¦æÆÂÀ¤¬¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¤³¤Ü¤¹¥·¡¼¥ó¡£¤¢¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢6ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£ADHD¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤È²áµî¤Î¼«Ê¬¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ê¤Î¡©¡×¤È¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Æü¡¹¤Î»ä¤ÎÈ¯¸À¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²áµî¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢Ì¤Íè¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¯¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¡×¤È¡¢¤¹¤´¤¯ç¥¤ËÍî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢11ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¡© ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ä¡¢¡ÖºÊ¡¦·ë°á¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¡¢»ä¤Ë¸Â¤é¤ºÉáÃÊ¤«¤é¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤À¤«¤é¤³¤¦¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«Î©¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ADHD¤ÎËÜ¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ADHD¤Î¶µ²Ê½ñ¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ADHD¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ADHD¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ç¤è¤¯Íý²ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ºÊ¡Ê»ä¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëADHDÂÐ±þ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÅÙ¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1²ó¡Û¡ÖÉ×¤Î¸ÀÆ°¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÇº¤àºÊ¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢É×¤ÎÇ¾Æâ¤òADHDÅö»ö¼Ô¤¬²Ä»ë²½¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä