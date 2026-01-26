ÉÝ¤¹¤®¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¡Ö²Ê³ØÅª¤Ëµ¿¤ï¤·¤¤¾ðÊó¡×¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤¸¤Ä¤Ï¡Ö10¿ÍÃæ8¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬È©¤ÎÇº¤ß¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»õËá¤»ØÆ³ÊÂ¤ß¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¶µ°é¤¬É¬Í×¤Ê¡¢ÀÚ¼Â¤Ê¥ï¥±
1963Ç¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö²Ê³Ø¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2000ºý°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÔ½¸Éô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÄÌ¿®¡×¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¿¤¤¤·¤¿±ü¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±¿Æ°²ñ¤Ïµ¨Àá¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤ï¡¢²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ï2ÉôÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤È¡¢½ë¤µÂÐºö¤Ç¼Ò²ñ¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤ÏÇ¯¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
µ¤¾ÝÄ£¤¬¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¬Äê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÏÉ½¤ËÅþÃ£¤¹¤ë»ç³°ÀþÎÌ¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï¹ÈÈÃ»ç³°ÀþÎÌ¡Ë¤ÏÆÌ±ú¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â1990Ç¯¤Î´ÑÂ¬³«»Ï°ÊÍè¾¯¤·¤º¤ÄÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ë¤¹¤®¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
7¡Á8Ç¯Á°¡¢¤Þ¤À¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¤ÎÍÄ¤¤2¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ÎÏÓ¤ä¼ó¤ä´é¤Ë¡¢ºÊ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡ÖÇ®¿´¤À¤Ê¤¢¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎºÊ¤¬º£Ç¯ÆÍÁ³¡¢»ä¤ËÆü»±¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ÃË¤¬Æü»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¡£
ºÇ½é¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì¤¬¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ë¸ú²Ì¥Æ¥¥á¥ó¤Ç¡¢²Æ¤Î´Ö¤Ï¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¦¥Á¤ÎºÊ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¿¤¤¤·¤¿±ü¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Ã¤Æ¥È¡¼¥È¥í¥¸¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡£
²½¾ÑÉÊ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡Ä¡Ä!?
¤µ¤é¤ËÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÊ¿»³ÎáÌÀÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Ê¿»³ÀèÀ¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ø°Åµ¤·¤Ê¤¤¤Ç²½³ØÆþÌç¡Ò¿·ÄûÈÇ¡Ó ÅÅ»Ò¤ò¸«¤ì¤Ð²½³Ø¤Ï¤ï¤«¤ë¡Ù¤ä¡Ø¡Ö¹á¤ê¡×¤Î²Ê³Ø¡¡Æ÷¤¤¤ÎÀµÂÎ¤«¤é¤½¤Î¸úÇ½¤Þ¤Ç¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÃø¼Ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢ÀìÌçÅª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ë¿·ºî¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²½¾ÑÉÊ¤Î²Ê³Ø¡×¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¡Ö¤±¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é°ìÅÙ¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
ÀèÀ¸¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡Æü¾Æ¤±»ß¤á¡¢¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê²½¾ÑÉÊ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²½³Ø¤Î»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ËÜ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÀèÀ¸¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÎäÀÅÄÀÃå¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ç¯²¼¤Ç¡¢ÁÆË½¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤¢¤Þ¤ê²Ê³Ø¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤âÍ¡¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë»ä¤Ï¤É¤ó¤É¤óÌµÃÎ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¡ÖÀèÀ¸¡¢²½¾ÑÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¤Õ¤Ä¤¦¤Ï¸ý¹È¤È¤«¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¡¼¤È¤«¤¤¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¤À¤ÈÆÉ¼Ô¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤½¤Î¤È¤¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀèÀ¸¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢¤Ê¤Ë¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤»¤º¤Ë¡¢Ê¿»³ÀèÀ¸¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡×
»ä¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ç¤¹¤«¤¡¡©¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢ËÜÅö¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌµÃÎ¤ÏÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤¿¤á¤Ë
2023Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÆâ²½¾ÑÉÊ»Ô¾ì¤ÏÌó2Ãû4700²¯±ß¡£À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÊÌ¤Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Âè3°Ì¤¬¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×»Ô¾ì¡ÊÁ´ÂÎ¤Î18.8¡ó¡Ë¡¢Âè2°Ì¤¬¥Ø¥¢¥±¥¢»Ô¾ì¡ÊÆ±19.9¡ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤¬¥¹¥¥ó¥±¥¢»Ô¾ì¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¥·¥§¥¢¤Ï¤¸¤Ä¤Ë46.6¡ó¤ÈÂ¾¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ôÃÍ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤¬Ä´¤Ù¤¿¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Î°úÍÑ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡Ö²½¾ÑÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÃ±½ã¤Ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ç¤ß¤ì¤Ð¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡Ø¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î²Ê³Ø¡¡²Ê³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤ÈéÉæ¤ÎÏÃ¡Ù¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²½³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ß¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢
¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡×¤Ê¤É¡¢CM¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¢¤Î²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ®Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÆü¾Æ¤±¤È¤Ï²¿¤Ç¡¢¤Ê¤¼¿ÈÂÎ¤Ë°¤¤¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦¥¸¥§¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢²½³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ß¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎÍ×Äü¤¬¡¢¼Â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î²Ê³Ø¡¡²Ê³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤ÈéÉæ¤ÎÏÃ¡Ù¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤ÇÀèÀ¸¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¡¢Æý»õ¤¬À¸¤¨¤½¤í¤Ã¤Æ¤¯¤ë3ºÐº¢¤òÌÜ°Â¤Ë»õËá¤»ØÆ³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÈ¯Ã£¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÍý²ò¤µ¤»¤ë»ØÆ³¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÊÝ·ò¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È»ç³°Àþ¤ÎÈ©¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È8³ä°Ê¾å¤¬È©¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÇº¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó5³ä¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬²½¾Ñ¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¸Â¤é¤ºÀ®¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬·ÏÅýÅª¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤½¤Î¤¿¤á¤Î²½¾ÑÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ä²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀëÅÁÊ¸¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²Ê³ØÅª¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¸í¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÀëÅÁ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²áÅÙ¤Ê¸úÇ½¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä²Ê³ØÅª¤Ëµ¿¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢È©¤Î¹½Â¤¤ÈÆ¯¤¡¢È©¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Î¸¶°ø¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤ºÁ°Äó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¤Ï²½³ØÊª¼Á¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤²¤µ¤Ë¸À¤¨¤Ð¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤Ï²½³ØÊª¼Á¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¼±¤ò¸µ¤Ë¡¢²Ê³ØÅª¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢°ÂÁ´¤Ç¤·¤«¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¹Ô¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢°Ê¾å¤ÎÃÎ¼±¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ©¤Î»ÅÁÈ¤ß¤½¤·¤Æ¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤¬¸¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¹Ô¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÖÍåÅª¤ËÃÎ¼±¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ê»ö¤ÈÊª¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤òÄÌÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀëÅÁÊ¸¤äÀâÌÀÊ¸¤ÎÆâÍÆ¤¬¤è¤ê¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê°ìÉô²þ¹Ô¤òÄÉ²Ã¡Ë
´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ËÍê¤Þ¤ì¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤ê½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²Ê³ØÅª¡¦ÃæÎ©Åª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»ä¤â¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¥Þ¥¤Æü¾Æ¤±»ß¤á¡×¤òºÊ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊH.A¡Ë
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î²Ê³Ø¡¡²Ê³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤ÈéÉæ¤ÎÏÃ
ËèÇ¯¶¯¤¯¤Ê¤ë»ç³°Àþ¡£¤â¤Ï¤äÃË½÷¤È¤â¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬½ÅÍ×¤Ê»þÂå¤Ë¡£ ¥Ù¥Æ¥é¥ó²½³Ø¼Ô¤¬²Ê³ØÅª¤Ëµ½Ò¤·¤¿ ¡ÖËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¡£²½³ØÀ®Ê¬¤ÎÆ¯¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç ¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤¬¤ï¤«¤ë¡ª
°Õ³°¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö²½¾ÑÉÊ¤ÎÃæ¿È¡×¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢Æý±Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²½³ØÀ®Ê¬¤Ï¡¢¥«¥¼Ìô¤è¤êÂ¿¤¤¡×¡ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡¢È©¤Î¿¿¼Â
