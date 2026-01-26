¡Ú¼«Á³ÊÝ¸î¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò»Ù±ç¡Û¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾ÞÃÄÂÎ·èÄê¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÎ®°èºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Áª½Ð
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤¬·èÄê
±Ñ¹ñÈ¯¾Í¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³ÊÝ¸î¤ä¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ò¾Î¤¨»Ù±ç¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊDEFENDER AWARDS¡Ë¡Ù¤Î¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤È¥À¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥ê¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¦¥£¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¡Á´32Ëç
¤³¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à7¤«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ØLand¡Ù¡¢¡ØSea¡Ù¡¢¡ØWild¡Ù¡¢¡ØHumanity¡Ù¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¸øÊç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤Ã¤¿56ÃÄÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é³Æ¹ñ1ÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤¬·èÄê¡£ ¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡ØLand¡Ê´Ä¶ÊÝ¸î¡¦ÊÝÁ´¡¦ºÆÀ¸¡Ë¡Ù¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥³¥â¥ó¥º¡¦¥é¥Ü¡ÊNext Commons Lab¡Ë¡Ù¤Î¡ØÎ®°è¥ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ÃÏµå¤ò¼é¤ë100Ç¯ÀïÎ¬¤È¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Î®°èºÆÀ¸¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏµå¤ò¼é¤ë100Ç¯ÀïÎ¬¤È¿Íºà°éÀ®¤ò·Ç¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÁöÇËÀ¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡Ù1Âæ¤È³èÆ°»ñ¶â2000Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥³¥â¥ó¥º¡¦¥é¥Ü¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ø¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥³¥â¥ó¥º¡¦¥é¥Ü¡Ù¤Ï¡¢¿¹¤äÀî¡¢³¤¤ò¤Ò¤ÈÂ³¤¤Î¡Ø¥³¥â¥ó¥º¡Ê¶¦Í»ñ¸»¡Ë¡Ù¤È¤È¤é¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤òºÆÀ¸¡¦°Ý»ý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ø¥í¡¼¥«¥ë¡¦¥³¡¼¥×¡ÊLocal Coop¡Ë¡Ù¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢½àÀäÌÇ´í×ü¼ï¥¢¥«¥Ï¥é¥¤¥â¥ê¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Ê¤É´û¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¹ñ¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀìÌç¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤¬·èÄê¡£ ¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Î®°èºÆÀ¸¤ä¸½ÃÏÄ´ºº¡¢»ñºàÍ¢Á÷¤Ê¤É¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¥â¥Ð¥¤¥ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¿³ºº°÷¤Î¾¾ÅçÎÑÌÀ»á¤Ï¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»º¶È¹½Â¤¼«ÂÎ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Á³ºÆÀ¸¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë´ðÈ×¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¸½Âå¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò»Ù±ç
À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤Ï¡¢ºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤Ã¤¿56ÃÄÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ä¼Ò²ñÅª¼å¼Ô»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¿¢¼ù¤Ë¤è¤ëÀ¸ÂÖ·Ï²óÉü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÏÈéÉæ¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î°ÜÆ°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤¬·èÄê¡£ ¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Áª¹Í¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ä³×¿·À¡¢¤½¤·¤Æ¼ÖÎ¾¤¬¤¤¤«¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï1948Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢ÀÖ½½»ú¼Ò¤ä¼«Á³ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÆ»Åª¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¡£
º£²ó¤Î¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¡¢¡ØÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ù¸½Âå¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£