『リブート』美女レスラーが“一瞬”チラリ「数秒でも色気たっぷり」
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第2話が25日に放送された。黒岩勉氏による完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた意欲作として注目を集める本作は、第2話で早くも物語が大きく動き出した。
【写真】一瞬チラリ…美女レスラーの出演シーン
第2話では、儀堂になり済ました早瀬をさらなる過酷な運命が待ち受ける。合六（北村有起哉）は10億円強奪事件の犯人として早瀬を断定し、執拗に追い詰める。濡れ衣を着せられ、逃げ場を失った早瀬に突きつけられたのは「24時間以内に真犯人を見つけなければ命はない」という非情な宣告だった。
極限状態の中、早瀬は一香（戸田恵梨香）から、儀堂の裏の顔と2人の間に隠された驚くべき関係を知らされる。さらに、亡き妻・夏海（山口紗弥加）にまつわる“嘘”が明らかとなり、早瀬が信じてきたものは次々と崩れ去っていく。絶望の淵に立たされた早瀬は、病院で一香の意外な姿を目撃。そこに現れたのは、一香の妹・綾香（与田祐希）だった。思いもよらない人物の登場により、物語は誰も予想しなかった方向へと転がり始める。
また第2話には、スターダム所属の女子プロレスラー・上谷沙弥が出演した。昨年は『ラヴィット！』金曜レギュラーとしても活躍し、プロレス界では2025年プロレス大賞MVPを女子レスラーとして初受賞するなど、高い注目を集める存在だ。本作が地上波ドラマ初出演となる。
上谷が演じるのは、裏組織の弁護士・海江田（酒向芳）と近い関係にある謎の女性。早瀬は、夏海が海江田と不倫関係にあったと知らされ、真相を確かめるため海江田の事務所に乗り込む。そこで、奥の部屋で服を脱ごうとする女性と海江田の姿を目撃し、その女性が慌てて立ち去る場面が描かれた。視聴者からは「上谷沙弥きたｗｗｗｗ」「上谷沙弥一瞬すぎる！w」「数秒でも色気たっぷりでした」「まさかのセリフなし？もっと出てくれ〜」などの声が寄せられている。
