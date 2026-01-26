¡Ö¤³¤Î²È¤Ï»ñ»º¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¶â¿©¤¤Ãî¤À¡×Éã¤Î¡È°ä¸ÀÄÌ¤ê¡É¤Ë¡Ò5,000Ëü±ß¡Ó¤Î¼Â²È¤ò·Ñ¤¤¤ÀÄ¹ÃË¤ÎÈá·à¡Ä¸½¶â¤òÁêÂ³¤·¤¿Äï¤È¤Î¡Ö»Ä¹ó¤Ê³Êº¹¡×
ÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÄ¹ÃË¤¬ÉÔÆ°»º¡Ê¼Â²È¡Ë¤ò¡¢¼¡ÃË¤¬¸½¶â¤ò¡×¤È¤¤¤¦Ê¬¤±Êý¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÇÊ¿ÏÂÅª¤Ê²ò·èºö¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»ñ»º³Û¡Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¡Ë¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤¬¸Ï³é¤·¡¢ÇË»º¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¶â¤«¼Â²È¤«¡¢ÁêÂ³¤Î2Âò¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÀ°Å¤ò¤ï¤±¤¿
¡Ö¿ÆÉã¤Î°ä¸ÀÄÌ¤ê¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î²È¤Ï»ñ»º¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¶â¿©¤¤Ãî¤Ç¤¹¡×
ÅÄÃæÀ¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦58ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Ï³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë85ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ÎÌÐÃË¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÎÁêÂ³¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÏÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÀ¿¤µ¤ó¤È¡¢Äï¤Î½¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦55ºÐ¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
ÌÐÃË¤µ¤ó¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ò´ë¶ÈÀï»Î¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¼ÂÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Î¼Â²È¤Ï¡¢ÌÐÃË¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤Ç°ìÈÖ»é¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿40ÂåÈ¾¤Ð¡¢¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤Îº¢¤Ë·ú¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ÒÂð½»¤Þ¤¤¤Ç·ðÌó¤·¤Æ¡¢Ãù¤á¤¿»ñ¶â¤È¥í¡¼¥ó¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¤ÏËÜÅö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£µëÎÁ¤Î¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬ìÔÂô¤Ï¤»¤º¡¢ÄêÇ¯Á°¤Ë¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÂà¿¦¶â¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤òÉÕ¤±¤º¡¢Ç¯¶â¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÌÐÃË¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿ºâ»º¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
• ¼«ÂðÉÔÆ°»º¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¡§Ìó5,000Ëü±ß¡ÊÉ¾²Á³Û¡Ë
• ¸½ÍÂ¶â¡§Ìó5,000Ëü±ß
• ¹ç·×¡§1²¯±ß
ÌÐÃË¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢²ÈÂ²ÁÛ¤¤¤æ¤¨¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¤¢¤È¤Ë·»Äï¤ÇÙæ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÔÆ°»º¤ÏÄ¹ÃË¡¦À¿¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡£¸½ÍÂ¶â¤Ï¼¡ÃË¡¦½¤¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
²ÈÄÂ¤«¤é¤Î²òÊü¤Ç°ÂÅÈ¡¢¤·¤«¤·¼Â²È¤Ï¡È¶â¿©¤¤Ãî¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡Ä
À¿¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅ¾¶ÐÂ²¤Ç¡¢¼ÒÂð¤äÄÂÂßÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª¤ÎÀ³²È¡Ê¤Ä¤¤¤Î¤¹¤ß¤«¡Ë¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÄÂ¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÏ·¸å¤Ï°ÂÂÙ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Äï¤â¡Ø·»µ®¤¬¼Â²È¤ò·Ñ¤°¤Ê¤éÊ¸¶ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£²¶¤Ï¸½¶â¤Î¤Û¤¦¤¬»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¿ÆÉã¤Î¼«Ëý¤Î²È¤òÍê¤à¤è¡Ù¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
°ä¸À½ñ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÇÙæ¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼êÂ³¤¤Ï´°Î»¡£À¿¤µ¤ó¤ÏÁêÂ³¤òµ¡¤ËÄ¹Ç¯½»¤ó¤ÀÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤Ê§¤¤¡¢ÌÐÃË¤µ¤ó¤¬·ú¤Æ¤¿Î©ÇÉ¤ÊÃíÊ¸½»Âð¤ØºÊ¤ÈÆó¿Í¤Ç°Ü¤ê½»¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö²ÈÄÂ¤¬Éâ¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÏÀ¸«¤Ï¡¢´Å¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤°¤ËÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ñ»º¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²È¤¬¡¢¸½¶â¤ò°û¤ß¹þ¤à¡ÖÉéºÄ¡×¤Ø
¼Â²È¤ÏÃÛ40Ç¯¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë´üÆÃÍ¤ÎìÔÂô¤ÊÂ¤¤ê¤Ç¡¢ÉßÃÏ¤â¹¤¯¡¢Î©ÇÉ¤ÊÄíÀÐ¤ä¾¾¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÐÃË¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤ÇÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Ý»ýÈñ¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËèÇ¯½Õ¤ËÆÏ¤¯¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡×¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤Ç¤¹¡£¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ÈÎ©ÇÉ¤Ê·úÊª¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö15Ëü±ß¶á¤¤ÀÇ¶â¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½»¤ß»Ï¤á¤ÆÈ¾Ç¯¸å¡¢Âç·¿ÂæÉ÷¤¬Ä¾·â¤·¤¿ºÝ¤Ë²°º¬¤Î´¤¤¬¤º¤ì¡¢±«Ï³¤ê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶È¼Ô¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÎ©ÇÉ¤ÊÆüËÜ´¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢½¤Íý¤Ë¤ÏÆÃ¼ì¤Êµ»½Ñ¤¬¤¤¤ë¡£Â¾ì¤òÁÈ¤ó¤ÇÁ´ÌÌ²þ½¤¤¹¤ë¤È300Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤ë¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸Å¤¤µëÇÓ¿å´É¤Î¸ò´¹¤ä¡¢¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¤âÉ¬Í×¤À¤È¡Ä¡Ä¡×
¸«ÀÑ¤â¤ê¤Î¹ç·×¤Ï500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÐÃË¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÄíÌÚ¤Î¼êÆþ¤ì¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö20Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿¢ÌÚ²°Âå¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
À¿¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¤á¤¿2,000Ëü±ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²È¤Î½¤Á¶¤ÈËèÇ¯¤ÎÀÇ¶â¤Ç¡¢¤½¤Î¸×¤Î»Ò¤ÎÍÂ¶â¤¬ÌÔÎõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½¶â¤òÁêÂ³¤·¤¿½¤¤µ¤ó¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤ÉÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄï¤Ë¡ØÎ©ÇÉ¤Ê²È¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¸½¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Äï¤¬¾¡¤ÁÁÈ¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»ä¤ÏÉé¤±ÁÈ¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î²È¤Ï»ñ»º¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢»ä¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ö¤¹¤À¤±¤Î¶â¿©¤¤Ãî¤Ç¤¹¡×
À¿¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡ÖÊ¿Åù¤ÊÁêÂ³¡×¤¬¡ÖÉÔ¸øÊ¿¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Åª¤Ë¸«¤ì¤ÐÌÐÃË¤µ¤ó¤Î°ä¸À¤Ï´°àú¤Ç¤¢¤ê¡¢¼êÂ³¤¤Ë¤Ê¤ó¤éàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖË¡Åª¤ÊÀµ¤·¤µ¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÀµ²ò¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬ÁêÂ³¤ÎÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
1. »ñ»º¤Î¡ÖÎ®Æ°À¡×¤Î·çÇ¡
¤³¤Î»ñ»º¾õ¶·¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡ÖÎ®Æ°À¤Î³Êº¹¡×¤Ç¤¹¡£
½¤¤µ¤ó¤¬ÁêÂ³¤·¤¿5,000Ëü±ß¤Î¸½¶â¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡ÖÎ®Æ°À¤Î¹â¤¤»ñ»º¡×¤Ç¤¹¡£À¸³èÈñ¤Ë¤â¡¢Åê»ñ¤Ë¤â¡¢Ç¼ÀÇ¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢À¿¤µ¤ó¤¬ÁêÂ³¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÇäµÑ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê1±ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä½¤Á¶Èñ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¡Ê¸½¶âÎ®½Ð¡Ë¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö»ñ»ºÁí³Û¡×¤À¤±¤Ç¸øÊ¿À¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¡Ê¸½¶â¤ÎÎ®¤ì¡Ë¡×¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤È¡¢À¿¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»ñ»º¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡Ê»ñ»ºÉÙÍµ¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼ÉÏË³¡Ë¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
2. °ä¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤Ï¤Ç¤¤¿
¤³¤³¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³¾å¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¡Ê¤ª¤è¤Ó°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¡Ë¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ä¸À¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢ÁêÂ³È¯À¸Ä¾¸å¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢À¿¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¡Ö°Ý»ý¥³¥¹¥È¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½¤¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦»ý¤Á¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Â²È¤ò·Ñ¤°¤±¤ì¤É¡¢°Ý»ýÈñ¤À¤±¤Ç»ä¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤¬¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢½¤Á¶Èñ¤È¤·¤Æ¸½¶â¤«¤é1,000Ëü±ß¤ò¤ï¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¤Æ¸½¶â¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö´¹²ÁÊ¬³ä¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤â¼è¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢´¹²ÁÊ¬³ä¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÀÇÌ³¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢°Â°×¤ËÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
• ¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¡§ ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸ÂÁ°¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò80¡ó¸º³Û¤Ç¤¤ëÆÃÎã¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤º¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
• ¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤ÎÈ¯À¸¡§ ÇäµÑ±×¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Æ¤¬ÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤¿Åö»þ¤Î·ÀÌó½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼èÆÀÈñ¤¬¤ï¤«¤é¤ºÂ¿³Û¤ÎÀÇ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ö5¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹ÍÎ¸¤»¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉã¤Î°ä¸À¤À¤«¤é¡×¡ÖÄ¹ÃË¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍÄä»ß¤Ë´Ù¤ê¡¢ÁªÂò»è¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤òÌá¤»¤ë¤Ê¤é¡©
¤Ç¤Ï¡¢À¸Á°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁêÂ³Ä¾¸å¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÐÃË¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Î¿Æ¤Î¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤â¤·À¸Á°¤Ë¡Ö²È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥³¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ»Ò¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¡§°ä¸À½ñºîÀ®»þ¤Ë¡ÖÉÕ¸À»ö¹à¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¤â¤·ÌÐÃË¤µ¤ó¤¬°ä¸À½ñºîÀ®»þ¤ËÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤ò·Ñ¤°¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¸½¶â¡Ê·³»ñ¶â¡Ë¤â¥»¥Ã¥È¤ÇÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢°ä¸À½ñ¤Î¡ÖÉÕ¸À»ö¹à¡Ê¤Õ¤²¤ó¤¸¤³¤¦¡Ë¡×¤Ë¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤Ë¤Ï²È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½¶â¤òÂ¿¤á¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò½ñ¤Åº¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢½¤¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥×¥í¡¼¥Á¢¡§ÁêÂ³³«»ÏÄ¾¸å¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯»î»»¡×
°ä¸À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¿¤µ¤ó¤¬ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µß¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÉÔÆ°»º¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£¸å20Ç¯¤Ç¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦»î»»¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ç½¤¤µ¤ó¤È¸ò¾Ä¤·¡¢ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ä¸À¡¢¡Ö¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡×¤ÎÀ¸³è¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¿¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¼Â²È¤ÎÇäµÑ¤ò·è°Õ¤·¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÃÛ40Ç¯¤Î²È¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢²òÂÎÈñÍÑ¤ÎÊ¬¤À¤±ÅÚÃÏÃÍ¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÄíÀÐ¤ä¼ùÌÚ¤ÎÅ±µîÈñÍÑ¤â¤«¤µ¤ß¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤ª¶â¤ÏÅö½é¤ÎÁÛÄê¡ÊÉ¾²Á³Û5,000Ëü±ß¡Ë¤è¤ê¤â¡¢¤«¤Ê¤êÌÜ¸º¤ê¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¿Æ¤ÎÁÛ¤¤¡×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ä¸À½ñ¡£¤½¤ì¤ÏÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£
• ÉÔÆ°»ºÊÐ½Å¤Î»ñ»º¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©
• ¡ÖÉ¾²Á³Û¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö°Ý»ý¥³¥¹¥È¡×¤ä¡Ö½èÊ¬¥³¥¹¥È¡×¤Þ¤Ç·×»»¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
• ¿Æ¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¤³¤ì¤é¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤ÎÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ï°ä¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È°Â¿´¤»¤º¡¢¡Ö¤½¤Î°ä¸À¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²È·×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ó¥³¤ò²¡¤¹Á°¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂÇ¤Æ¤ë¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸å²ù¤Î¤Ê¤¤ÁêÂ³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¸½¾õ¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
»Ô»³ ÃÒ
»ÊË¡½ñ»Î¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¿AFP¡ÊÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê¡Ë