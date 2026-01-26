¡Ö°Â¤¯¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª¡×¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎµëÎÁ¤òºï¤ë¡©´ë¶È¤ÎÁ±°Õ¤Ë±£¤ì¤¿¡ÈÎÉ¿´Åª²Á³Ê¡É¤Î»Ä¹ó¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±Åê»ñ²È¥Ó¥¶¤ËÆÃ²½¤·¤Æ100²¯±ß°Ê¾å¤Î¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢20Ç¯¡¢2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÜºÙ¤ËÃÎ¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿Ãø¼Ô¤ÎÂç¿¹·ò»Ë»á¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤¿¡Ö¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¡¢ÊÄºÉ´¶¤òÊú¤¯ÆüËÜ¿Í¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼ã¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ½ñ¤ÎÈ¯´©¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹·ò»Ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿Ê²½¤¹¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ù¡ÊÆü´©¸½Âå¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÆüËÜ¤Î°½Û´Ä¤Ê¡Ö²Á³Ê¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¿Æ¤¬ÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸µ¡¹¤Ï¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿µ¯¶È¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¢Æ°²èÇÛ¿®¡¢¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç°ìÂå¤Ë¤·¤ÆµðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÉÙÍµÁØ¡Ë
¡Ö²Á³Ê¤¬ÎÉ¿´Åª¡×¤¬ÀµµÁ¤È¤¤¤¦Ææ
¿Í¸ý¸º¾¯¡¢·ÐºÑ¤ÎÄãÀ®Ä¹¡¢¹ñÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ï°Å¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èá´ÑÏÀ¤¬¹«¤Ë¤Ï°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¸ì¤ë¸¤¤¡ÖÍ¼±¼Ô¡×¤È¡¢ÉáÃÊ»ä¤¬ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼±¼Ô¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ê¸Î¤Ë¤½¤¦¤·¤¿Èá´ÑÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Í³¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÀ¸¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¤Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÊ¿À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Î30¿ôÇ¯´Ö¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¹Í¤¨¤ò¤â¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÖÃÍ¾å¤²¤Ï°¡×¡Ö°Â¤±¤ì¤Ð°Â¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·¥¤¥ó¥Õ¥ìµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤ò¸«¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¿»Æ©¤·²á¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇä¤ê¼êÂ¦¤â¡ÖÎÉ¿´Åª²Á³Ê¡×¡ÖÃÍ¾å¤²¤»¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶ËÎÏ¥â¥Î¤Î²Á³Ê¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤¬°Â¤¯¤ÆÆÀ¤ò¤·¤¿¡¢¤ÈµÒ¤¬´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤êÇä¤ê¼ê¤¬¤½¤ÎÊ¬Â»¤ò¤·¤¿¤êÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï³§¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎÉ¿´Åª²Á³Ê¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿°Â¤µ¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶¥¹çÁê¼ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿ÃÍ²¼¤²¹çÀï¤¬Â³¤¯¤È¡¢Çä¤ê¼ê¤ÎÌÙ¤±¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÇä¤ê¼ê¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÎµëÍ¿¤¬¸º¤ê¡¢²È·×¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¿À¤´Ö¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Î°Â¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¤Î²¼Íî¤È·ÐºÑ¤Î½Ì¾®¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î¾õÂÖ¤³¤½¡¢Ê¿À®¤Î¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï±ß°Â¤ä¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ê¤É¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ê¼ê¤â¡¢²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃÍ¾å¤²¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤ê·ù¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤¬Å¬Àµ¤ÊÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢¼Ò°÷¤âÅ¬Àµ¤ÊÄÂ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²Á³Ê¤³¤½¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¡ÖÎÉ¿´Åª²Á³Ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È²È¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¼«Í³¤ËÃÍÉÕ¤±¤¹¤ë
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Î¤è¤¦¤Êº£¤Î»þÂå¤Îµ¯¶È²È¤¿¤Á¤Ï¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ä¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÃÍÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯¤Æ¾®¤µ¤¤¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÈÎÇä²ÄÇ½²Á³Ê¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÇä¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¡¼¥Ê¡¼·¿¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê°ÂÇä¤ê¤·¤Æ¤¿¤éÂ³¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëSDGs¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¡¡ÊÑ¤Ê³èÆ°¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢»ä¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ´Ä¶ÊÝ¸î¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¸å¤Ç¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤ä°Õ³°¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËÄÌ¤¸¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï2015Ç¯9·î¤Î¹ñÏ¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î17¸Ä¤Î¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÏº¤¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦ µ²²î¤ò¥¼¥í¤Ë ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò ¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë ¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤òÃ£À®¤·¤è¤¦ °ÂÁ´¤Ê¿å¤È¥È¥¤¥ì¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë Æ¯¤¤¬¤¤¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤â »º¶È¤Èµ»½Ñ³×¿·¤Î´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦ ¿Í¤ä¹ñ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦ ½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò ¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤ µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò ³¤¤ÎË¤«¤µ¤ò¼é¤í¤¦ Î¦¤ÎË¤«¤µ¤â¼é¤í¤¦ Ê¿ÏÂ¤È¸øÀµ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤è¤¦
¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ¡¢´Ä¶¤Î3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¡¢´ë¶È¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼çÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÏº¤¤äµ²²î¤òÌµ¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¡¢°ìÄê¤ÎÍø½á¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµëÍ¿¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÍ¾å¤²¤ÏÉ¬Í×¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤¿¤éÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¦ÉÊÎÏ¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤È¡£¤ªµÒ¤Ë°Â²Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢°ìÄê¤ÎÍø½á¤òÆÀ¤Æ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¡¢Î¾Êý¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¤â30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ç¥Õ¥ì¤äÉÔ·Êµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²Á³Ê¤ËÉÒ´¶¤¹¤®¤ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¯¹Í¤¨¤ë¤ÈÄã²Á³Ê¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ç¥Õ¥ì¤È¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤·¤«À¸¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤Ç¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¹â¤¤¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬½á¤Ã¤ÆÂ¾¤Î²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÈ¯Ãí¤¬Áý¤¨¡¢²ó¤ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¤Î¼ýÆþÁý¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¹â¤¤¤È»×¤¨¤Ð¹â¤¤¤·¡¢°Â¤¤¤È»×¤¨¤Ð°Â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¡¢²Ã¹©Âå¡¢Íø±×¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²Êý¼°¤Ç²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤éÇä¤ì¤ë¤«¡×¤È¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ç²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤óÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤ÎiPhone 17 Pro Max¡Ê256GB¡Ë¤Ê¤É¤ÏÌó1,200¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÏÌó18Ëü±ß¡Ë¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TD Cowen¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Åê»ñ¶ä¹Ô¤¬¡¢iPhone¤ÎÀ½Â¤¸¶²Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÅê»ñ²È¸þ¤±¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Î»î»»¤À¤ÈºÇ¿·¤ÎiPhone 17 Pro Max¡Ê256GB¡Ë¤Ç¤â¡¢À½Â¤¸¶²Á¤Ï¤¿¤Ã¤¿485¥É¥ë¡ÊÌó7Ëü2,000±ß¡ËÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÍ¢Á÷Èñ¤ä½ô·ÐÈñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¥³¥¹¥È¤Ï¿ó¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤Ï°°Õ¤¢¤ë²Á³ÊÀßÄê¤Ç¹ó¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÜµÒ¤¬ÉÔËþ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇã¤ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍß¤·¤±¤ì¤Ð¹ØÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÄó¼¨¤¹¤ë²Á³Ê¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤¬¼«Ê¬¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£1,000¿Í¤É¤³¤í¤«100¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐ²Á¤¬²Ô¤²¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢Âç´ë¶È¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¥³¥¢¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥Þ¥Û°ì¤Ä¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Ä©Àï¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î´ë¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¡Ö¶â¹äÁÈ¡×¤Ç¤¹¡£ÈôÄ»»þÂå¤ÎÀ¾Îñ578Ç¯¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤¬Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÉ´ºÑ¹ñ¤«¤é¾·¤¤¤¿µÜÂç¹©¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¹äÁÈ¤¬¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Â¸Â³¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Þ¤Ç¤ÏÂçºå¡¦»ÍÅ·²¦»û¤Î¤ªÊú¤¨µÜÂç¹©¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥³¥¢¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¼£¤ËÆþ¤Ã¤Æ»ÍÅ·²¦»û¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¶â¹äÁÈ¤â»ÍÅ·²¦»û¤Î¤ªÊú¤¨¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ´¹ñ¤Î»û¼Ò¤Î½¤Á¶¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÂç¹©¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÜµÒ¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Îº¢¤ËÀìÌç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î·úÀß¤Ë»²Æþ¤·¡¢2006Ç¯¤«¤é¹â¾¾·úÀß¤Î»±²¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¿À¼ÒÊ©³Õ¤È¤¤¤¦¥³¥¢¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆºÆÀ¸Ãæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÇä¾å¤Î¿¤Ó¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¡¢¥³¥¢¤Ê¸ÜµÒ¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¸Å¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¿¹ ·ò»Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¨¥ë¥ï¡¼¥ë¥É
ÂåÉ½¼èÄùÌò