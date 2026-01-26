»Ò¶¡¤ÏìÔÂôÉÊ¡©¡Ä¡Ä20Âå¤Î100%¤¬½Ð»º´õË¾¤¹¤ë¤â¢ª90¡ó¤¬Çº¤àÍýÍ³¤Ï¡©
³ô¼°²ñ¼ÒOsidOri¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ö²ÈÂ²¤Î¤ª¶â¤È¾¯»Ò²½¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂêÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Âå¤Î100%¤¬¡Ö½Ð»º¤ò´õË¾¡×¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ìó9³ä¤¬¡Ö»ñ¶âÌÌ¡×¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û½Ð»º¤òË¾¤à¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë¤ª¤±¤ë¾ãÊÉ¡×¤È¤Ï¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶¦Í²È·×Êí¥¢¥×¥ê¡ØOsidOri¡Ê¥ª¥·¥É¥ê¡Ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë20¡Á40Âå325¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¡Á12·î¤Î´ü´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢20Âå¤Î100% ¡¢30Âå¤Î86.4%¤¬¡Ö½Ð»º¤ò´õË¾¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡Ö»ý¤Á¤¿¤¤¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö»ý¤Á¤¿¤¤¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁØ¤¬20Âå¤Ç27.6% ¡¢30Âå¤Ç28.8% ¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð»º¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿¤é¤«¤Î²ÝÂê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£
½Ð»º´õË¾¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö²ÝÂê¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢20Âå¤¬¡Ö»ñ¶âÌÌ¡Ê½Ð»º¡¢°é»ù¡¢¶µ°éÈñÅù¡Ë¡×¡Ê89.5%¡Ë¤òºÇÂç¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢30Âå¤Ç¤Ï¡Ö»ñ¶âÌÌ¡×¡Ê63.6%¡Ë¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤°ìÊý¡¢¡ÖÇ¯Îð¡¦·ò¹¯¡Ê¹âÎð½Ð»º¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅÅù¡Ë¡×¡Ê43.9%¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤òÂÔ¤Ä´Ö¤ËÇ¯Îð¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÍ±Í½¤Î¤Ê¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£
Â¾Êý¡¢½Ð»º¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿20Âå¤Ç¤Ï¡Ö»ñ¶âÌÌ¡×¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿³ä¹ç¤¬100%¤ËÃ£¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡×¡Ê66.7%¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤âÂç¤¤¯¡¢·ÐºÑÌÌ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤¬¿¼¹ï¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
30Âå¤Ç¤Ï¡Ö»ñ¶âÌÌ¡×¡Ê84.2%¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÇ¯Îð¡¦·ò¹¯¡×¡Ê55.3%¡Ë¤Î2ÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð»º¤Î·èÃÇ¤ò¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡¢»äÎ©¹â¹»¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ä½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢20Âå¤Î69.7¡ó¡¢30Âå¤Î57.9¡ó¤¬¡ÖÁ°¸þ¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼õ¤±»ß¤á¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¹ñ¤Ëµá¤á¤ë¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶µ°éÈñ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡×¡ÖÀÇÀ©¤Î²þÁ±¡ÊÉÞÍÜ¹µ½ü¤Î³È½¼Åù¡Ë¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â63.0¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö»ºµÙ¡¦°éµÙ¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¡Ê53.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö¸½¶âµëÉÕ¡×¡Ê51.0¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¡Ö¤ª¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢20Âå¤Ç44.7¡ó¡¢30Âå¤Ç40.2¡ó¤¬¡Ö¤è¤¯ÏÃ¤¹¡Ê·î1²ó°Ê¾å¡Ë¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¿¤Þ¤ËÏÃ¤¹¡ÊÈ¾Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¡Ë¡×¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢20Âå¤Ç76.3¡ó¡¢30Âå¤Ç84.1¡ó¤È¹â¤¤ÈæÎ¨¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò´ûº§¼Ô¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡Ö·î1²ó°Ê¾å¡×¤¬42.2¡ó¡¢¡ÖÈ¾Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¤¬39.0¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ï·è¤·¤Æ¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¹â¤¤ÉÑÅÙ¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎ¤Î75.7¡ó¤¬¡ÖÃù¶â¡¦»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ú¥¢¤¬¾Íè¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÌÜÅª¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢20Âå¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¡¦¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¡×¡Ê61.8¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢30Âå¤È40Âå¤Ç¤Ï¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡×¡Ê68.9¡ó¡¢64.0¡ó¡Ë¤È¡Ö»Ò¶¡¤Î¶µ°é»ñ¶â¡×¡Ê66.7¡ó¡¢54.0¡ó¡Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤¬¹Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£