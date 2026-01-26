便利な「ワゴンボディ」

トヨタの英国法人は2025年12月2日、「カローラ ハッチバック」（日本名：カローラスポーツ）と「カローラ ツーリングスポーツ」（日本名：カローラツーリング）の2026年モデルを発表しました。

デザインや装備の見直しが加わったことでユーザーからも注目を集めており、欧州仕様ならではのアップデートに多数の関心が寄せられています。

1966年に日本で初代が登場して以来、150以上の国と地域で累計5000万台を超える販売実績を持つカローラは、トヨタを代表する世界的ベストセラーモデルとして知られています。

現行の12代目ではセダン、ハッチバック、ワゴン、SUVと幅広いラインアップを展開しており、英国ではハッチバックとワゴン（ツーリングスポーツ）が主力として販売されています。

今回発表された2026年モデルでは、シリーズ全体の価値を底上げする改良が盛り込まれました。

なかでもボディカラーの拡充は大きなポイントになっています。今回新たにマットグレーとダークグレーメタリックの2色が追加され、カローラのデザインに新しい表情が加わりました。

英国生産のトヨタ車として初採用となるマットグレーは、光の反射を抑えた質感が特徴で、ボディラインにより立体感を与え、彫刻的な曲線を際立たせています。

従来とは異なる存在感を生み出すカラーとして注目されており、英国に導入された後は、2026年から「オニキスグレー」の名称で欧州各国にも順次展開される予定です。

一方のダークグレーメタリックは、深みのある落ち着いた色調が魅力で、クラシックな上質感と現代的なテクノロジーイメージを両立。日常からビジネスまで幅広いシーンに馴染む万能カラーとして仕上げられています。

インテリアでは、リサイクル素材の採用比率を高めることで環境負荷の低減を図りつつ、見た目や触感はしっかりと維持されているのが特徴です。

さらに安全装備のアップデートも行われ、総合的な商品力が着実に強化されています。

ユーザーからは、「マットグレーめちゃくちゃ似合う」「欧州仕様の色味が羨ましい」「落ち着きがちょうどいい」といった新色のボディカラーに対する声が多く寄せられています。

また、「フロントの印象がこっちの方が好き」「日本にも来てほしい」などのコメントも見られ、カラー展開や仕様の違いに関心が集まっています。

今回の改良は、長年支持されてきたカローラの魅力を丁寧に磨き上げる内容となっており、欧州市場での存在感をさらに高める一台になりそうです。