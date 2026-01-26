¤Ê¤¼Âç´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤é¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© ¤É¤ó¤Ê¤Ë°¤¤Êó¹ð¤Ç¤âÉô²¼¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¼¸¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È»ö¼Â¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
´ë¶È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ä½ÅÂç¤Ê¼ºÇÔ¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤Ê¤¼Ã¯¤â»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¾õ¶·¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ä¥¶¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇCEO¤òÌ³¤á¤¿´äÅÄ¾¾Íº¤µ¤ó¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ë¶È¤Î¥êー¥Àー¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡Ø¿·ÈÇ¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤ë51¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù(¥µ¥ó¥Þー¥¯½ÐÈÇ)¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
°ìÈÖ¤Ë»ö¼Â¤ò½Å»ë¤¹¤ë
ºÇ¤â°Õ»×·èÄê¤ò¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡Ö»ö¼Â¡×¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¡×¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢Àµ¤·¤¤»ö¼Â¤ò½¸¤á¤ëÅØÎÏ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°ì¼¡¾ðÊó¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¤³¤½»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë°ì¼¡¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ°ì¼¡¾ðÊó¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ðÊó¤¬ÁÈ¿¥¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¹½Â¤¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊó¹ð¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ö¼Â¡×¤¬ÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËôÊ¹¤¤äÅÁ¸À¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö»ö¼Â¡×¤¬´Ö°ã¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
°Õ»×·èÄê¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö»ö¼Â¡×¤Ê¤Î¤«¡ÖÉô²¼¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤Ê¤Î¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Éô²¼¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÎÉ¤¤ÏÃ¤Î¤È¤¤Ï¡¢¾¯¡¹¸ØÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ö¼Â¡×¤È¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤òº®Æ±¤·¤Ê¤¤
ÌäÂê¤Ï¡¢°¤¤ÏÃ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾å»Ê¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î°¤¤ÏÃ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°¤¤¾ðÊó¤äÌäÂê¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¾®¤µ¤¯¸«¤»¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö»ö¼Â¡×¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö°Õ¸«¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ËÉÔÍø¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ä¤¤¡Ö»ö¼Â¡×¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤É¤½ÅÂç¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò´Ö°ã¤¨¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤âÉô²¼¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÁ´Á³¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Éô²¼¤È¤·¤Æ¤Ï¾å»Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö»ö¼Â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤È¸½¾ì¤ÇÇ§¼±¤ËÂç¤¤ÊÐªÎ¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¿¤«¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¡¢»ä¤¬¤¤¤Ä¤âÉô²¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¤ÈÈ½ÃÇ¤ÏÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¾¼Ô¤Îº®Æ±¤ò¤»¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢»ö¼Â¤òÊ¹¤¯¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉô²¼¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤òÊ¹¤¯¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢È½ÃÇ¤À¤±¤òÊ¹¤¤¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â¤òÊ¹¤¯¡£¸½¾ì¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤Î´ÑÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«? ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«? ¤½¤ì¤é¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢Éô²¼¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÖ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï»ö¼Â¤ä°ì¼¡¾ðÊó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥êー¥Àー¤ÏºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°¤¤¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤Æ¤âÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿Í¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï»þ¤Ë´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤»¤º¤ËÁê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò±吞¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÆü»º¼«Æ°¼Ö»þÂå¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³ー¥é»þÂå¤Ë¤â¡¢¸½¾ì¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸½¾ì¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È³ÎÇ§¤òÂÕ¤ë¤È¡¢ÉôÉÊ¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ê¤É¤Ç¹©¾ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿½¤Íå¾ì¤Ë´Ù¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¿Í¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿Í¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Éô²¼¤Ë·ù¤¬¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÙ¤«¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÙ¡¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿?¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿?¡×¤È¤³¤Þ¤á¤ËÊó¹ð¤òµá¤á¤ë¡£
Éô²¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Éô²¼¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥êー¥Àー¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢¤è¤¯¡Ö²¿¤«¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿?¡×¤è¤ê¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¿ÊÄ½³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ì¼¡¾ðÊó¤¬ÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢¥êー¥Àー¤Ï¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¤¤¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢°Ê¸å¡¢°¤¤¾ðÊó¤ÏÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
