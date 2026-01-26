パトリック・リードが欧州ツアーのドバイ大会を制した。（撮影：GettyImages）

写真拡大

＜ヒーロー・ドバイ・デザートクラシック　最終日◇25日◇エミレーツGC（アラブ首長国連邦）◇7439ヤード・パー72＞賞金総額900万ドル（約13億8600万円）がかけられた、DPワールド（欧州）ツアーのドバイ大会が終了した。

〔写真〕振り袖が似合う女子プロランキング

2018年の「マスターズ」覇者で、現在はLIVゴルフを主戦場にするパトリック・リード（米国）が、単独首位から出た最終日を「72」で回り、トータル14アンダーで優勝。4打差の2位にアンディ・サリバン（イングランド）が続いた。連日の「69」をマークした星野陸也が、トータル5アンダーの14位タイと日本勢最上位でフィニッシュ。桂川有人は「75」と落とし、トータル1オーバーの49位タイに終わった。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル2アンダーの33位タイ。トミー・フリートウッド（イングランド）はトータル1アンダーの41位タイという結果だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

ヒーロー・ドバイ・デザートC　最終成績
【LIVE】日本勢4人が出場　米男子第2戦のスコア速報
松山英樹が2500万円超を獲得　米開幕戦で日本勢はいくら稼いだ？
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？　素顔を見せない“哲学”
小祝さくらに渋野日向子……　一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング