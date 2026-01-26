P・リードがドバイ開催の欧州ツアーを制覇 星野陸也14位、桂川有人49位
＜ヒーロー・ドバイ・デザートクラシック 最終日◇25日◇エミレーツGC（アラブ首長国連邦）◇7439ヤード・パー72＞賞金総額900万ドル（約13億8600万円）がかけられた、DPワールド（欧州）ツアーのドバイ大会が終了した。
2018年の「マスターズ」覇者で、現在はLIVゴルフを主戦場にするパトリック・リード（米国）が、単独首位から出た最終日を「72」で回り、トータル14アンダーで優勝。4打差の2位にアンディ・サリバン（イングランド）が続いた。連日の「69」をマークした星野陸也が、トータル5アンダーの14位タイと日本勢最上位でフィニッシュ。桂川有人は「75」と落とし、トータル1オーバーの49位タイに終わった。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル2アンダーの33位タイ。トミー・フリートウッド（イングランド）はトータル1アンダーの41位タイという結果だった。
