藤あや子、“おにぎりメイン”のおうちごはん披露「めっちゃ美味そう」「こんなご飯が食べたい」「すごく参考なります」
歌手の藤あや子（64）が25日、自身のブログを更新。「おにぎり定食」と、おうちごはんを披露した。
【写真】「こんなご飯が食べたい」“おにぎりメイン”のおうちごはんを披露した藤あや子
真っ白なおにぎりを中心に栄養豊富なおかずが並ぶ食卓ショットをアップ。「大好きな紅鮭のおにぎり」「唐揚げ＆ブロッコリー」「肉じゃが」「鶏団子スープ」「カクテキ」と多彩な献立を紹介した。
具だくさんな「鶏団子スープ」には、春雨、花びら茸、舞茸、ニラ、水菜など食物繊維たっぷりな具材が盛り付けられている。
藤は「この世の中でおにぎりは特別な存在」だとつづり、「母が作ってくれたおにぎりは人生で一番の好物！」と明かした。「きっと人生最後の晩餐は何？って聞かれたら おにぎり!!って即答します」と好きっぷりを伝え、「大満足 ごちそうさまでした」とうれしそうにつづった。
コメント欄には、「鶏の団子スープ、温まりそうですねぇ」「すごく参考なります」「紅鮭 美味しいですよね」「めっちゃ美味そうやなぁ こんなご飯が食べたいなぁ」などの声が寄せられている。
【写真】「こんなご飯が食べたい」“おにぎりメイン”のおうちごはんを披露した藤あや子
真っ白なおにぎりを中心に栄養豊富なおかずが並ぶ食卓ショットをアップ。「大好きな紅鮭のおにぎり」「唐揚げ＆ブロッコリー」「肉じゃが」「鶏団子スープ」「カクテキ」と多彩な献立を紹介した。
具だくさんな「鶏団子スープ」には、春雨、花びら茸、舞茸、ニラ、水菜など食物繊維たっぷりな具材が盛り付けられている。
コメント欄には、「鶏の団子スープ、温まりそうですねぇ」「すごく参考なります」「紅鮭 美味しいですよね」「めっちゃ美味そうやなぁ こんなご飯が食べたいなぁ」などの声が寄せられている。