¡ÚÀÄÀÚÉä¡Û4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ËÈ¿Â§¶â¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¡×113¼ïÎà¤¬ÂÐ¾Ý¡¡¡ÖMB-3¡×ÉôÂâ¤¬²ÔÆ¯Ãæ¡¡Ê¡²¬
¤³¤È¤·4·î¤«¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤â¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿Â§¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ëÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼èºà¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥ëー¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢£·Ù»¡´±
¡ÖµÕÁö¤Ç¤¹¤è¡£¡×
°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÎÆ»Ï©¤òµÕÁö¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¡£·Ù»¡´±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¤Ï¡£
¢£»ØÆ³·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¿Í
Q.¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»ØÆ³·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¡×
Q.¤Ê¤¼¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¡©
¡Ö¤¨ー¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¡×
Æî·Ù»¡½ð¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢¼«Å¾¼ÖÂÐºö¤òÀìÌç¤È¤·¤¿ÉôÂâ¡¢MB-3¡£MB-3¤Ï¤ª¤È¤È¤·5·î¡¢Æî½ð´ÉÆâ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÌÜÅª¤ÇÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MB-3¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ïµ¡Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤¬¶¹¤¤½»Âð³¹¤â¡¢3¿ÍÁÈ¤Ç½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÂâ°÷¤¬²¿ÅÙ¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡£
¢£MB-3Ââ°÷
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï·Ù¹ð¤Ç¤¹¤¬¡¢4·î¤«¤é¡Ê¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ËÈ¿Â§¶â¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡£¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¡Ö»ØÆ³·Ù¹ð¡×¤È¡¢¤è¤ê°¼Á¤Ê°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¸¡µó¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÖÀÚÉä¡×¤Î2ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤È¤·4·î¤«¤é16ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÄÌ¾Î¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÄÀÚÉä¤È¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ç°ì»þÄä»ß¤äÂ®ÅÙ°ãÈ¿¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª·ÚÈù¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿Â§¶â¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·º»ö¼êÂ³¤¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï7Ëü·ïÁ°¸å¤È²£¤Ð¤¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î·ï¿ô¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤È¤È¤·È¯À¸¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î»àË´¡¦½Å½ý»ö¸Î¤Î¤ª¤è¤½4Ê¬¤Î3¤Ë¡¢¼«Å¾¼ÖÂ¦¤Ë¤âË¡Îá°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Æî·Ù»¡½ð¡¦Ê¡Åç¿Ê ¸òÄÌ1²ÝÄ¹
¡Ö¸òÄÌ¥ëー¥ë¼«ÂÎ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡µó¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄÀÚÉä¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢È¿Â§¶â¤ÎÇ¼ÉÕ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÈ¿Â§¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È113¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¢¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×1Ëü2000±ß
¢¦¡Ö¿®¹æÌµ»ë¡×¡Ö¼ÖÆ»¤Î±¦Â¦ÄÌ¹Ô¡×6000±ß
¢¦¡Ö°ì»þÉÔÄä»ß¡×¡Ö»±º¹¤·±¿Å¾¡×¡ÖÌµÅô²Ð¡×
¡¡¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¼þ¤ê¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î±¿Å¾¡×5000±ß
¢¦¡Ö2¿Í¾è¤ê¡×¡ÖÂ¾¤Î¼«Å¾¼Ö¤È²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤Î±¿Å¾¡×3000±ß
¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿°ãÈ¿¤Ï¡Ö·Ú¼ÖÎ¾¤ò½ü¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êä½õÉ¸¼±¤Î¤Ê¤¤°ìÊýÄÌ¹ÔÆ»Ï©¤òµÕÁö¤¹¤ë¡ÖÄÌ¹Ô¶Ø»ß°ãÈ¿¡×¤Ç¤¹¡£
¢£MB-3Ââ°÷
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥È¥Ã¥×¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¤¹¡£¿ÊÆþ¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï·Ú¼ÖÎ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÄÌ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¡£¡×
¡Ö¤³¤³¤Ï¿ÊÆþ¶Ø»ß¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÏµÕÁö¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£É¸¼±¤Ï¼«Å¾¼Ö¤â¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡£¡×
¤³¤È¤·4·î¤«¤é¡¢¤³¤Î°ãÈ¿¤ÎÈ¿Â§¶â¤Ï5000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ØÆ³·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¿Í
¡Ö¿ÊÆþ¶Ø»ß¤À¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¼Ö¤À¤±¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¼ÖÆ»¤Î±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤Ç°ãÈ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ØÆ³·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¿Í
¡Öº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¡×
¡Ö¡Ê¼«Å¾¼Ö¤Îº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤Ï¡ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¢£Æî·Ù»¡½ð¡¦Â¢¸µ¿µÂÀÏº ¸òÄÌ1²Ý·¸Ä¹
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¡á·Ú¼ÖÎ¾¤ÎÇ§¼±¤¬Çö¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤â¼ÖÎ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¡¢¿®¹æ¤äÉ¸¼±¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹â¹»À¸¤ÎÄÌ³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Çã¤¤Êª¤äÄÌ¶Ð¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö¡£»×¤ï¤ÌÈ¿Â§¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾Ü¤·¤¤¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ù»¡Ä£¡¡¼«Å¾¼Ö¥ëー¥ë¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
