Âì¤È¹ÈÍÕ¤ÎÀä·Ê¡ªÌî¸ý³¨»Ò¤¬¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î³Þ·Á»³¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤Ç±Ç¤¨¼Ì¿¿¤òµá¤á¤ëÅÐ»³!?
µ¤·Ú¤ËÅÐ¤ì¤ë»³=Äã»³¤Ë¤Ï¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
º£²ó»³¤ËÅÐ¤ë¤Î¤ÏÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¹ñÆâ³°¤Î»³¤ÇÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÐ»³²È¤ÎÌî¸ý³¨»Ò¤µ¤ó¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©¿À²ÏÄ®¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÎÙ¤ÎÂ¿²ÄÄ®¤È¤Î¶¤Ëæà¤¨¤ë³Þ·Á»³¡¢É¸¹â939m¡£¤½¤Î»³ÍÆ¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¡ÖÇÅËáÉÙ»Î¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Íµ¤¤ÎÄã»³¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìî¸ý¤µ¤ó¡¢±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£©¥¹¥«¥¤A ©¥¹¥«¥¤A
ÅÐ»³¸ý¤«¤éÊâ¤¯¤³¤ÈÌó5Ê¬¡¢ºÇ½é¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ´Ñ²»¡×¡£É×ÉØ´ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº¸±¦¤ÎÂç¤¤Ê´ä¤Î´Ö¤Ë¾®¤µ¤Ê´Ñ²»ÍÍ¤ÎÀÐÁü¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤Þ¤ë¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Ìî¸ý¤µ¤ó¡¢ÅÐ»³¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤ÆÀè¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
ÂÝ¤à¤·¤¿´ä¤¬Å¾¤¬¤ë»³Æ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ä¤¬¤ÆÂì¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ª¥¦¥Í¥ó¤ÎÂì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍîº¹£²4£í¤ÎÂì¡£°ìËÜ¤Î»å¤Î¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤Ë´äÈ©¤ò³ê¤êÍî¤Á¤ëÍÍ¤¬Èþ¤·¤¤Âì¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂì¡ÖÙ¨Ì¯¤ÎÂì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÍîº¹¤Ï65£í¤Ç¡¢Äã»³¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¡£Îä¤¨¹þ¤ß¤Î¸·¤·¤¤Åß¤Ë¤ÏÉ¹ßÆ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Î¾Êý¤ÎÂì¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Æ¹¹¤ËÀè¤Ø¤ÈÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£©¥¹¥«¥¤A
¤ä¤¬¤ÆÎÓÆ»¤ËÆþ¤ê¡¢²«¿§¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿ÌÚ¡¹¤ÎÍÕ¤òÆ©¤«¤·¤Æ½©¤ÎÆü¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤®¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤â¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¹ÈÍÕ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÃÈ¿§¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤ËÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤È»³Á´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö²¼¤«¤é¸«¤¨¤ë¸÷¤ÎÆ©¤±´¶¤âåºÎï¤Ç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£©¥¹¥«¥¤A
¹â¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÌÚ¡¹¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯£µ¹çÌÜ¤ËÅþÃ£¡£ÍÑ°Õ¤·¤¿¶âÌÚºÔ¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¤ªÃã¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¤·¤Ð¤·µÙ·Æ¤Ç¤¹¡£½©¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤°û¤ßÊª¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤¬¿È¤ËÝî¤ß¤Þ¤¹¡£¿Í¿´ÃÏ¤Ä¤¤¤¿¤é»³Äº¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅÐ»³ºÆ³«¤Ç¤¹¡£É¸¹â¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼ùÌÚ¤ÎÀ¸¤¨Êý¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èøº¬Æ»¤«¤éÂ³¤¯¼ÐÌÌ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤¬¡ª¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¡¢¥Ò¥Î¥¤ÎÌÚ¤Îº¬¤¬ÌÖ¾õ¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Çå°Ýß¤Î¤è¤¦¤ËÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ÎÏÇÀ±¤Î¿¹¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëÌî¸ý¤µ¤ó¡£¤µ¤¢¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë»³Äº¡¢¤½¤·¤ÆÄº¤¥á¥·¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£©¥¹¥«¥¤A ©¥¹¥«¥¤A
»³Äº¤ËÅþÃå¤·¤¿Ìî¸ý¤µ¤ó¡¢¹ÈÍÕ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿»³ÊÂ¤ß¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤é¤´Ë«Èþ¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡ÖÄº¤¥á¥·¡×¤Ï¸©³°¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤¤¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µÌ¾Êª¤Î¡ÖÅ·Á¥´¬¤¼÷»Ê¡×¡£¶ñºà¤Î¤¤å¤¦¤ê¡¢Íñ¾Æ¤¡¢¹âÌîÆ¦Éå¡¢´³É»¡¢ÄÇÂû¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃÏ¸µ¤Ç¤È¤ì¤¿¤â¤Î¡£´¬¤¯»þ¤Ë¥Õ¥ï¥Ã¤È¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈë·í¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤¾Ìþ¤·¤Î»³¤Î¤´ÈÓ¡¢¡ÖÄº¤¥á¥·¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×©¥¹¥«¥¤A ©¥¹¥«¥¤A
µ¤·Ú¤ËÅÐ¤ì¤ëÄã»³¤È¤´Ë«Èþ¤´¤Ï¤ó¤ò¤´¾Ò²ð¢ö
