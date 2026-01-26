ローソン「盛りすぎチャレンジ」今年も開催！第1週はチーズケーキやカツカレーなどが50％増量に《対象商品まとめ》

ローソンでは2026年1月27日から、毎年人気の企画「盛りすぎチャレンジ」が開催されます。

今年は、4週連続で計35種類の"盛りすぎグルメ"が登場です。

100円引きになる商品も...！

今回は、1月26日・27日から販売開始する、第1週目の商品を紹介します。

・盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ

値段はそのままに、総重量が50％増量します。

価格は319円。発売日は1月26日夕方ごろ。

・盛りすぎ！ソース焼そば

値段はそのままに、麺の重量が50％増量します。

価格は538円。発売日は1月26日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・盛りすぎ！ポテトたまごサンド

値段はそのままに、ポテトサラダが50％増量します。

価格は297円。発売日は1月27日。

・盛りすぎ！高菜明太おにぎり

値段はそのままに、総重量が50％増量します。

価格は192円。発売日は1月27日。

・盛りすぎ！カツカレー(中辛)

値段はそのままに、とんかつが50％（1個）増量します。

価格は697円。発売日は1月27日。

・マチカフェ メガホットコーヒー

期間限定で100円引きされ、総重量が実質50%以上増量になります。

価格は360円から260円（Lサイズと同額）に。セール期間は1月27日から2月9日まで。

・かむかむレモン 50%増量 46g

値段はそのままに、内容量が50％増量します。

価格は162円。発売日は1月27日。

・亀田製菓 ハッピーターン 50%増量 119g

値段はそのままに、内容量が50％増量します。

価格は204円。発売日は1月27日。

・ポテトリングスナック なげわ しお味 50%増量 93g

値段はそのままに、内容量が50％増量します。

価格は130円。発売日は1月27日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

なお、いずれの商品も無くなり次第終了します。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）