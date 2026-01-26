ローソン「盛りすぎチャレンジ」今年も開催！第1週はチーズケーキやカツカレーなどが50％増量に《対象商品まとめ》
ローソンでは2026年1月27日から、毎年人気の企画「盛りすぎチャレンジ」が開催されます。
今年は、4週連続で計35種類の"盛りすぎグルメ"が登場です。
100円引きになる商品も...！
今回は、1月26日・27日から販売開始する、第1週目の商品を紹介します。
・盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ
値段はそのままに、総重量が50％増量します。
価格は319円。発売日は1月26日夕方ごろ。
・盛りすぎ！ソース焼そば
値段はそのままに、麺の重量が50％増量します。
価格は538円。発売日は1月26日。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
・盛りすぎ！ポテトたまごサンド
値段はそのままに、ポテトサラダが50％増量します。
価格は297円。発売日は1月27日。
・盛りすぎ！高菜明太おにぎり
値段はそのままに、総重量が50％増量します。
価格は192円。発売日は1月27日。
・盛りすぎ！カツカレー(中辛)
値段はそのままに、とんかつが50％（1個）増量します。
価格は697円。発売日は1月27日。
・マチカフェ メガホットコーヒー
期間限定で100円引きされ、総重量が実質50%以上増量になります。
価格は360円から260円（Lサイズと同額）に。セール期間は1月27日から2月9日まで。
・かむかむレモン 50%増量 46g
値段はそのままに、内容量が50％増量します。
価格は162円。発売日は1月27日。
・亀田製菓 ハッピーターン 50%増量 119g
値段はそのままに、内容量が50％増量します。
価格は204円。発売日は1月27日。
・ポテトリングスナック なげわ しお味 50%増量 93g
値段はそのままに、内容量が50％増量します。
価格は130円。発売日は1月27日。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
なお、いずれの商品も無くなり次第終了します。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）