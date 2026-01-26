¡ÚÀ°ÂÎ¥×¥í¤¬»ØÆî¡ÛÌëÃæ¡¢²¿ÅÙ¤âÌÜ³Ð¤á¤ë¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£º£Ìë¤«¤é½Ï¿ç¤Ç¤¤ë1¤Ä¤Î½¬´·
¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤È¤Ï¡¢À°ÂÎ¤äïªµä¤Îµ»Ë¡¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡£Á´¹ñ¤ÇÌó1Ëü5000¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¡¢¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖËýÀÅª¤ÊÄË¤ß¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·´©¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÂÎ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Ï·ÇÑÊª¤òÎ®¤·¡¢ÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤òº¬ËÜ¤«¤éÀ°¤¨¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö´¨¤¤Ìë¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÌëÃæ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¿çÌ²¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò¼ê·Ú¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¡¢¿²¤ëÁ°¤Î¥ï¡¼¥¯¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡§Ìð¾å Íµ¡ÊÌð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¿¼«ÎÏÀ°ÂÎ¹Í°Æ¼Ô¡¿ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È¡Ë
¼Ì¿¿¡§ºçÃÒÏ¯¡¡¹½À®¡§°ÍÅÄÂ§»Ò
ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Çµ¯¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬Â³½Ð
¡¡»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ë¡¢
¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÌë¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡¡¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£
¡¡¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤ò¤æ¤ë¤á¡¢Á´¿È¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÃ¦ÎÏ¤µ¤»¡¢¼«Á³¤ÊÌ²µ¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤Ë¤¢¤¯¤Ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤ÎÊý¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢
¡ÖÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Çµ¯¤¤ë²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¡×
¡¡¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ÉÔÎÉ¡×¤«¤â¡©
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Ç¢°Õ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¹³ÍøÇ¢¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢¿¼¤¯Ì²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¯¤â¤Î¡£
¡¡Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¤ÈÊ¬Èç¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌëÃæ¤ËÇ¢°Õ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìë´ÖÉÑÇ¢¤Î¸¶°ø¤ÏÇ¯Îð¤äÂÎ¼Á¡¢À¸³è½¬´·¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢½Ï¿ç¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òº¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Î§¿À·Ð¤Ë¤Ï¡¢
¡¡¡¦³èÆ°¥â¡¼¥É¤Î¡Ö¸ò´¶¿À·Ð¡×
¡¡¡¦µÙÂ©¥â¡¼¥É¤Î¡ÖÉû¸ò´¶¿À·Ð¡×
¡¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¡¢Ìë¤ÏÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥º¥à¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢
¡¡¡¦¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤
¡¡¡¦Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤
¡¡¡¦ÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÄ´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿²¤ëÁ°¤ËÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤È¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬¼«Á³¤ËÆ¯¤¯
¡¡¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦·ÐÍí¡Ê¤±¤¤¤é¤¯¡Ë¤Û¤°¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¤ä·ì¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¢¤ë·ÐÍí¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»É·ã¤·¡¢Á´¿È¤Î¤á¤°¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¥ï¡¼¥¯¡£
¡¡¿²¤ëÁ°¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤ÈÂÎ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¡¢¼«Á³¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤âÂÎ¤â¡ÖµÙÂ©¥â¡¼¥É¡×¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÌ²¤âÉÔ°Â¤â¤¹¤Ã¤¤ê²ò¾Ã¡ª ¡Ö¿´Êñ·Ð¤Û¤°¤·¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö20Ê¬¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤È¤¯¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¡¢¿´Êñ·Ð¡Ê¤·¤ó¤Ý¤¦¤±¤¤¡Ë¤ò¤Û¤°¤¹¥ï¡¼¥¯¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´Êñ·Ð¤Ï¡¢¿´¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë·ÐÍí¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤Ç¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿¿´¿È¤ò¤æ¤ë¤á¡¢µÙÂ©¥â¡¼¥É¤Ç¤¢¤ëÉû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤ËÆ³¤¯Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¨¤Ð¡¢ÂÎ¤ÎÎÏ¤¬¤¹¤Ã¤ÈÈ´¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Á³¤ÊÌ²¤ê¤Ø¡£
¡¡ÌëÃæ¤ÎÌÜ³Ð¤á¤ä¡¢¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìë´Ö³ÐÀÃ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂÁ©ÊýË¡¤Ï¡¢¼¡¤Î²èÁü¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¢¨²èÁü¤Ï¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡¡ý¿´Êñ·Ð¡Ê¤·¤ó¤Ý¤¦¤±¤¤¡Ë
¡¡¿´Â¡¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¼ê¤ÎÃæ»Ø¤Ë²¼¤ê¤ë·ÐÍí¡£ÂÚ¤ë¤ÈÉÔÌ²¡¢¤¦¤Ä¡¢Æ°Ø©¡¢Â©ÀÚ¤ì¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤
¡¡¡ý¡Ö¿´Êñ·Ð¤Û¤°¤·¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡Ú¼ê½ç1¡Û
¡¡¢¡º¸¼ê¼ó¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆâ´Ø¡Ê¤Ê¤¤¤«¤ó¡Ë¡×¤Î¥Ä¥Ü¤ò¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¤¶¯¤µ¤Ç»Ø°µ¡£ÉÃ¿ô¤ä²ó¿ô¤Ï·è¤á¤º¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇOK
¡¡¢¨Æâ´Ø¤Î¥Ä¥Ü¡§¼ê¼óÆâÂ¦¤Î¤·¤ï¤«¤é»Ø3ËÜÊ¬¡¢2ËÜ¤Îç§¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤¯¤Ü¤ß¡£¿´Êñ·Ð¾å¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ä¥Ü
¡¡¢¨»Ø°µ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê¤ò·Ú¤¯¤æ¤¹¤ë¤È¡¢»É·ã¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë
¡Ú¼ê½ç2¡Û
¡¡¢¡ÏÓ¤òÁ°¤Ë¿¤Ð¤·¡¢º¸¼ê¤ÎÃæ»Ø¤òÈ¿ÂÐ¤Î¼ê¤Ç²¼¤«¤é¤Ä¤«¤à¡£¼ê¼ó¤òÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ»Ø¤ò¤°¡¼¤Ã¤ÈÈ¿¤é¤·¡¢¥¿¥ÆÊý¸þ¤Ë¿ô²ó¤æ¤é¤¹
¡¡¢¨Ãæ»Ø¤ËÄÌ¤ë¿´Êñ·Ð¤¬¡¢¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡Ú¼ê½ç3¡Û
¡¡¢¡È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦
¡¡¢¨¹Å¤¤Â¦¤ÏÄ¹¤á¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦
¡¡»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö20Ê¬¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ç¡¢Á´¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀ°ÂÎ¥×¥í¤Îµ»Ë¡¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¡¢ÉÔÄê½¥ÁÊ¤ä¤æ¤¬¤ß¤Î²ò¾Ã¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀ°ÂÎ¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ú54Ê¬¤ÎÆ°²èÉÕ¤¡Ë¡£
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¼èÄùÌò
1984Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»Â´¶È¸åÃ±¿ÈÅÏÊÆ¡¢·Ý½ÑÂç³Ø¥×¥é¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤Ç°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤ÆÆÈÎ©¡£À®¸ù¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Å°Ìë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢¿²¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¯¤º¤·Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Éã¡¦Ìð¾åÍµ¤¬¹Í°Æ¤·Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¥ºÂç³Ø±¡¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤ò¤è¤êÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢2019Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø¤¹¤°¤Ç¤¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼«ÎÏÀ°ÂÎ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.jirikiseitai.jp/
´Æ½¤¼Ô¡§Ìð¾å Íµ¡Ê¤ä¤¬¤ß¡¦¤æ¤¦¡Ë
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÀßÎ©¼Ô¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¹Í°Æ¼Ô¡¢ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È
1953Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢Í½ËÉ°å³Ø¤Î½ÅÍ×À¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ò³Ø¤Ö¤¿¤áÂç³Ø¤òÃæÂà¡£ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¸ú²Ì¤Î¹â¤¤»Ü½Ñ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸¦µæ¡¦²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤ò´°À®¡£Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç¶µ¼¼¤ò³«¹Ö¡¢½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤éÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬Â³¡¹¤ÈË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºßÌó400Ì¾¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤È¡¢Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î¿¿¿ñ¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø100ºÐ¤Ç¤âÄË¤¯¤Ê¤¤ ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î½ñÀÒ¤ÏÎß·×32ºý¡¢ÁíÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï77ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£±ó³ÖÃÏ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ÈÄÌ¿®¶µ°é¤â¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
¢¨¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤ÏÌð¾åÍµ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£