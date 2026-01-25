¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡×¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬ÂÎ¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¸½¤ì¤ëÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ä¥ê¥¹¥¯¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÉ÷¼Ù¤È¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Î»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Í½ËÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åÀÊ²ñ°÷ ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ³Ø½ÑÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñËÜÉôÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¾É¾õ¤È¸¶°ø
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¡©¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ë¤È38¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®¤äÆ¬ÄË¡¢´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤ä¶ÚÆùÄË¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â°öÆ¬¤ÎÄË¤ß¤äÉ¡¿å¡¢³±¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢É÷¼Ù¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾É¾õ¤¬½Å¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ç®¤Î¾å¤¬¤êÊý¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É÷¼Ù¤ÏÈæ³ÓÅª¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÏµÞ·ã¤ËÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£É÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤Ç¤Ï¸½¤ì¤Ë¤¯¤¤´ØÀáÄË¤ä¶ÚÆùÄË¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´¨µ¤¤Î¾É¾õ¤â¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ï²¿¤¬¸¶°ø¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÈôË÷¤äÀÜ¿¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÈôË÷´¶À÷¤ÏÁê¼ê¤Î³±¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤òÂÎÆâ¤ËµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤Î´¶À÷¡¢ÀÜ¿¨´¶À÷¤Ï¤Ä¤Ð¤äÉ¡¿å¤Ë¿¨¤ì¤¿¼ê¤ÇÊª¤Ë¿¨¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¼ê¤Ë¤Ä¤Ð¤äÉ¡¿å¤¬°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶À÷¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Î¼ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤é´¶À÷¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Ð¤äÉ¡¿å¤¬¿¨¤ì¤¿¼ê¤ÇÌÜ¡¦É¡¡¦¸ý¤Ê¤ÉÇ´Ëì¤¬¤¢¤ëÉôÊ¬¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£Êª¤ò¿¨¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¾ÃÆÇ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÏÅß¤Ë´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¤Ç¤â´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Åß¤Ë´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¾ì¤ÏÎ®¹Ô¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ´¶À÷¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï²¹ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿»þ´ü¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¹ÅÙ¤¬Äã¤¯´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÅß¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç²Æ¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¯Åß¤ËÈæ¤Ù¤Æ´¥Áç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¼¼Æâ¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤ÇÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¿È¶á¤ËÀø¤à¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬Äã¤¯¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÅß¤Ë´¶À÷Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¾ò·ï¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¡¢À¸³è´Ä¶Æâ¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÅÔÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿Î®¹Ô¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤ä¤½¤ì°Ê³°¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥¢¥ë¥³ー¥ë¾ÃÆÇ¤ä¼¼Æâ¤Î´¹µ¤¡¦²Ã¼¾Åù¤ÎÂÐºö¤äÍ½ËÉ¤ò½¬´·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
