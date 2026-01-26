Ç¯¼ý¤¬¹â¤¤²ñ¼Ò¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ÚÅìµþ½ü¤¯´ØÅìÃÏÊý¡¦¥È¥Ã¥×5¡Û1600Ëü±ßÄ¶¤Î1°Ì¤Ï¡©
Ç¯¼ý1600Ëü±ßÄ¶¤Ç
¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î1°Ì¤Ï¡©
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤ò½ü¤¯´ØÅìÃÏÊý¡Ê¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¡¢·²ÇÏ¡¢ÆÊÌÚ¡¢°ñ¾ë¤Î6¸©¡Ë¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¾å¾ì´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤²ñ¼Ò¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ÚÅìµþ¤ò½ü¤¯´ØÅìÃÏÊý¡Û¡×¤òºîÀ®¤·¤¿¡£Ã±ÂÎ¤Î½¾¶È°÷¿ô¤¬50¿ÍÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ï½ü³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï¡¢2024Ç¯4·î´ü¡Á25Ç¯3·î´ü¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡1°Ì¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï1638.4Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢ºòÇ¯ÈÇ¤ÎÆ±¼ñ»Ý¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢2°Ì¤Ë500Ëü±ß¶á¤¯¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿24Ç¯6·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬2135²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ39.7¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬814²¯±ß¡ÊÆ±30.6¡óÁý¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×¤¬820²¯±ß¡ÊÆ±28.8¡óÁý¡Ë¤ÈÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤Ç¡¢9´üÏ¢Â³¤ÎºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ê³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤â¹âÇ¯¼ý¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë