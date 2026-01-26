¡ÚÉÍÅÄ¹ä»Ë¡¡²æ¤¬Æ»25¡ÛÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î´î¤Ó¤è¤ê¡ÄÉñ¤¦ºÂÉÛÃÄ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¼¡¡¢Éé¤±¤¿¤éÂçÊÑ¤À¡×
¡¡¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤ËºÇ½é¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ê¬58ÉÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î4ÉÃÁ°¡¢2Ê¬54ÉÃ¤Ë¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤«¤¹¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥í¡¼¥×¤ËµÍ¤á¡¢Áê¼ê¤¬ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ò¡ÖÆ±»þ¡¢Æ±»þ¡×¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤Ïº¸¤À¤±¤¸¤ã»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±¦¤âÂÇ¤Á»Ï¤á¤¿¡£º¸¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯±¦¤Ë¤â¡¢Æ±»þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤Îº¸¤Ï¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤¡£¤Ç¤â¡¢±¦¤Ï¾¯¤·Âç¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö±¦¤¬Íè¤ë¡¢±¦¤¬Íè¤ë¡¢¤¢¡¢Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤ò²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤·¡¢¤ä¤Ã¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Íè¤ë¡¢Íè¤ë¡¢Íè¤¿¡ª
¡¡2Ê¬58ÉÃ¡£±¦¤Ë´°àú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬¡¢³Ü¤òÂª¤¨¤¿¡£¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤¬¡¢¥¬¥¯¥ó¤ÈÎ¾É¨¤òÍî¤È¤¹¡£Èà¤ÎÉÔ±¿¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤¬¥í¡¼¥×¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ÆÏÆ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢ÅÝ¤ìÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Î¹µ¼¼¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤«¤é¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥À¥¦¥ó¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¡£ÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤¬»ß¤á¤ë¤Þ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡×
¡¡¥í¡¼¥×¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤ÀÅÝ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£ÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂÇ¤Ä¡£º¸¡¢±¦¡¢±¦¡¢º¸¡¢±¦¡£ºÇ½é¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÝ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤Ï¡¢ÌÜ¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤ÞÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æ·¹¦¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¥°¥Ã¤È³«¤¤¤¿ÌÜ¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ê¤¤¡£°Õ¼±¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡KO¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢½é²ó3Ê¬9ÉÃ¡£¥í¡¼¥×¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤º¡¢¥À¥¦¥ó¤«¤éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½é²ó¤Ï½ªÎ»¡£ºÇ½é¤Î±¦¤«¤é1ÉÃ¸å¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½é²ó¤Ï½ªÎ»¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢3Ê¬9ÉÃ¤Ï3²óÌÜ¤À¤Ê¡×¤È¡¢»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¹ñµ»´Û¤ÏºÂÉÛÃÄ¤¬Éñ¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥ª¥ì¤Ï¡Ö¤Þ¤¿»î¹ç¤ò¤·¤Ê¤¤ã¡¢Îý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÂÉÛÃÄ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¼¡¡¢Éé¤±¤¿¤éÂçÊÑ¤À¡×¤È¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿À¤³¦²¦¼Ô¡£¤Ç¤â¡¢º¸·ý¤ò4ÅÙ¤â¹üÀÞ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¡¢¥ª¥ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥±¥¬¤·¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡¢KO¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤È¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ö¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È¡¢º£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¥ì¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º¸·ý¤òÀÞ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´ÝÂÀ¤óËÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¡£¼Î¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿±¦¤Ç¤âÅÝ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹çÅÓÃæ¤Ç¡¢½é²ó¾¡Éé¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£Á´Éô¡¢±¿¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡þÉÍÅÄ¡¡¹ä»Ë¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£²Æì¿å»º¹â¤Ç¹â¹»ÁíÂÎ²¦¼Ô¡£Äë·ý¥¸¥à¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢84Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¡¢85Ç¯7·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£86Ç¯7·î¤Ë¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò¾×·âÅª¤Ê½é²óKO¤ÇÇË¤ê¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï24Àï21¾¡19KO2ÇÔ1Ìµ¸ú»î¹ç¡£¸½ºß¤ÏÄë·ý¥¸¥àÂåÉ½¡£