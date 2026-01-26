¸ÀÍÕ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¾Ð¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤ë¸À¸ì³Ø¼Ô¤¬¤È¤¤á¤¤¤¿¡ª¡¡¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¤ÈÀî¸¶ÈË¿Í¤Î¡ÖÆüËÜ¸ìÊÐ°¦ÃÌµÄ¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾å³Àâ«ÂÀÏ¯»á¡Ê±¦¡Ë¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø¡¢¸À¸ì³Ø¼Ô¤ÎÀî¸¶ÈË¿Í»á¡Êº¸¡Ë
ÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î2Ç¯ÌÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¾å³Àâ«ÂÀÏ¯»á¡£¸ÀÍÕ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÈà¤¬¡¢¸À¸ì³Ø¼Ô¡¦Àî¸¶ÈË¿Í»á¤È´ñÀ×¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡ª¡¡ÆüËÜ¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥Æ¥¥¹¥È¡×¤òÊÒ¼ê¤Ë¸ÀÍÕÃÌµÄ¤ò»Ï¤á¤ë¾å³À»á¤ÈÀî¸¶»á
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¡Ö8»þ10Ê¬Á°¡×¤Î°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Û
¡½¡½¤Þ¤º»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö8»þ10Ê¬Á°¡×ÌäÂê¡£¾å³À¥¢¥Ê½Ð±é¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤ÇµÄÏÀ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å³À¡¡¡Ö8»þ10Ê¬Á°¡×¤¬¡¢7»þ50Ê¬¤Ê¤Î¤«8»þ7Ê¬º¢¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï7»þ50Ê¬¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢8»þ10Ê¬¤ÎÁ°¡¢8»þ¤«¤é8»þ9Ê¬¤Þ¤Ç¤ò»Ø¤¹¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸¶¡¡¡Ö8»þ¤Î10Ê¬Á°¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö8»þ10Ê¬¤ÎÁ°¡×¤Ê¤Î¤«¡£»þ´Ö¤ÈÊ¬¤òÉ½¤¹¤Õ¤¿¤Ä¤Î¸ì¤¬ÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î²ò¼á¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Î¾ÇÉ¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤é¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾å³À¡¡ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡¢8»þ7Ê¬º¢¤À¤È»×¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Àî¸¶¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤À¤È8»þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é10Ê¬Á°ÃÏÅÀ¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÂçÏÈ¤Ç¤Ï8»þ¤Ê¤Î¤À¤È¿Ë¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾å³À¡¡³Î¤«¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¤À¤È¿Ë¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤8»þ¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤È8»þ7Ê¬¤Ï8»þ7Ê¬¤È¤·¤«É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸ÄÊÌ¤Î»þ´Ö¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Àî¸¶¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£º£¤ÎÀ¤Âå¤ÏÊ¬¹ï¤ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£8»þ¤È¡¢8»þ10Ê¬¤È¡¢8»þ10Ê¬¤Î¾¯¤·Á°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÂçÏÈ8»þ¤Ê¤ó¤ÆÉ½¸½¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£
¾å³À¡¡»þ´Ö¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤â¡¢8»þº¢¤ÈÊ¹¤¯¤È7»þ50Ê¬¤«¤é8»þ10Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¡¢20Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÉý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢8»þ15Ê¬º¢¤À¤È¡¢8»þ12Ê¬¤«¤é8»þ17Ê¬¤¢¤¿¤ê¤ò»Ø¤¹¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë»þ´Ö¤ÎÉý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àî¸¶¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´Ö¤ò»ØÄê¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¡Öº¢¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÍÉ¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï8»þ13Ê¬º¢¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Éý¤Ï30ÉÃ¤·¤«µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¡Ö1»þ´Ö¼å¡×¤Ã¤Æ²¿Ê¬¡©¡Û
¾å³À¡¡»þ´Ö¤ÎÉ½¸½¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö1»þ´Ö¼å¡×¤¬1»þ´Ö¡Ü¾¯¤·¡¢¤Ä¤Þ¤ê1»þ´Ö¿ôÊ¬¤È¤È¤é¤¨¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àî¸¶¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£1»þ´ÖÈ¾¤Î¾ì¹ç¤Ï1»þ´Ö¤ËÈ¾Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¡Ö¼å¡×¤òÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾å³À¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ¾¡×¤ÏÂ¤¹¤Î¤Ë¡Ö¼å¡×¤Ï°ú¤¯¤Î¤¬¤½¤â¤½¤âÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸¶¡¡¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÎÍý²ò¤Ç¤Ï¡¢1»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤â¤½¤â60Ê¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1»þ´ÖÄøÅÙ¤ÈÉý¤Î¤¢¤ë³µÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉý¤ÎÃæ¤Ë¶¯¤á¤Î1»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë70Ê¬¤È¡¢¼å¤á¤Î1»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë50Ê¬¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢1»þ´Ö¼å¤Ï60Ê¬¤è¤êÃ»¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Éý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¶¯¼å¤â¤¢¤ë¡£³Î¤«¤Ë2¿Í¼å¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢10¿Í¼å¤Ê¤é¼«Á³¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸¶¡¡¤½¤¦¡£¡Ö¼å¡×¤ÏÉý¤¬¤Ê¤¤É½¸½¤È¤Ï°ì½ï¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¹¤¼ê¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð²ñµÄ¤Ç¡Ö1»þ´Ö¼å¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²¾¤Ë50Ê¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â60Ê¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ö50Ê¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¾ì¹ç¡¢60Ê¬¤«¤«¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
2001年生まれ、兵庫県出身。大阪大学文学部卒業。24年にフジテレビにアナウンサーとして入社。趣味は銭湯で長風呂、AMラジオ、歌ネタ漫才のカバーで、特技は地形図を見ながら街を歩くこと。好きな言語事象は複合語のアクセントで、アクセント辞典を日常的に読んでいる。『めざまし8』(フジテレビ系)などの番組を担当
¾å³À¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¡Ö2»þ´Ö¼å¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢2»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â½Ð¤Þ¤¹¡£
Àî¸¶¡¡¡Ö¼å¡×¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤äÇÛÎ¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾å³À¡¡8»þ10Ê¬Á°¤È1»þ´Ö¼å¡¢¤¤¤º¤ì¼çÎ®¤Î°ÕÌ£¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àî¸¶¡¡¸ÀÍÕ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ú¡Ö¤À¤¤¥Ð¥º¤ê¡×¤«¡Ö¤ª¤ª¥Ð¥º¤ê¡×¤«¡Û
¡½¡½¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤Ç¤âÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾å³À¡¡¡ÖÂç¥Ð¥º¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤À¤¤¥Ð¥º¤ê¡×¤ÈÆÉ¤à¿Í¤È¡Ö¤ª¤ª¥Ð¥º¤ê¡×¤ÈÆÉ¤à¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡Ö¤ª¤ª¥Ð¥º¤ê¡×ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤À¤¤¥Ð¥º¤ê¡×ÇÉ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸¶¡¡¤½¤â¤½¤â³°Íè¸ì¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤¤¡×¤¬¤Ä¤¯¤Î¤¬´ðËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¥Ð¡¼¥²¥ó¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¡£¡Ö¥Ð¥º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡Öbuzz¡Ê¤¶¤ï¤Ä¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦±Ñ¸ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¡Ö¤À¤¤¡×¤Ç¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¾å³À¡¡¤Ç¤â¤Ê¤¼¡Ö¤ª¤ª¥Ð¥º¤ê¡×¤¬µöÍÆ¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àî¸¶¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ð¥º¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°»ì¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ð¥º¤ë¡×¤Ï¸ÞÃÊ³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥º¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¹¡¢¥Ð¥º¤ë¡¢¥Ð¥º¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥º¤ì......¡£
¾å³À¡¡³Î¤«¤Ë¡£³°Íè¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤ËÆüËÜ¸ì¤ÎÆ°»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
2007年、マサチューセッツ大学で博士号(言語学)取得。ジョージア大学、ラトガーズ大学で教鞭に立った後、現職。専門は言語学、音声学。好きな言語事象は連濁など。研究のアウトリーチにも精力的に取り組んでおり、『言語学者、生成AIを危ぶむ 子どもにとって毒か薬か』(朝日新書)、『「声」の言語学入門 私たちはいかに話し、歌うのか』(NHK出版新書)など著作多数
Àî¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÎÆ°»ì¤«¤é¡Ö¥Ð¥º¤ê¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ìÏÃ¼Ô¤Ï¤³¤Î¸ìÁ´ÂÎ¤òÏÂ¸ìÅª¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡£¸ÞÃÊ³èÍÑ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤è¤·¡¢·¯¤òÏÂ¸ì¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö¤ª¤ª¡×¤âµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¾å³À¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Àî¸¶¡¡¡Ö¥µ¥Ü¤ë¡×¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¸ì¸»¤Ï¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦´°Á´¤ËÏÂ¸ì²½¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤ª¤ª¡×¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾å³À¡¡¡Ö¤À¤¤¥µ¥Ü¤ê¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£¡Ú¡ÖÌë¤â¹¹¤±¤Æ¤¤¿¡×Ìë°Ê³°¤Ë²¿¤¬¹¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡©¡Û
¡½¡½24Ç¯9·î¤Î¾®»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ê£¹ç¸ì¡Ê¤Õ¤¿¤Ä°Ê¾å¤ÎÃ±¸ì¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¤¿¸ì¡Ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾å³À¡¡Ê£¹ç¸ì¤ÏËÜÅö¤Ë±ü¤¬¿¼¤¯¤Æ¡¢¸ì¤ë¤È¥¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ê£¹ç¸ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡×¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤àºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖËÌÂçÀ¾ÍÎ¡×¤È¡Ö¾òÌóµ¡¹½¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌó¡×¤Î¡Öµ¡¹½¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÆÉ¤ßÊý¤È¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Àî¸¶¡¡Ä¹¤¤Ê£¹ç¸ì¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÂ©¤ÇÆÉ¤Þ¤º¤Ë¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤ÇÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁ°È¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄ¹¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ë¡Â§¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤ÊÎã¤Ç¤¹¤È¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡×¤â¡¢¡Ö¤¸¤æ¤¦¡¦¤ß¤ó¤·¤å¤È¤¦¡×¤ÈÆÉ¤à¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Í³¤ÊÌ±¼çÅÞ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Í³Ì±¼ç¤ÎÅÞ¡×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤°ÕÌ£¤È¤Ï¼Â¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´ÃÏ¤è¤¤ÆÉ¤ßÊý¤È°ÕÌ£¤Î¹½Â¤¤¬É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¼Â¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¾å³À¡¡ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÕÌ£¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Àî¸¶¡¡¾å³À¥¢¥Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¾õ¶·¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ï¤Á¤é¤Û¤é¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀèÆüºÊ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥´¥ß¤À¤±½Ð¤·¤È¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡£°ÕÌ£¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¥´¥ß°Ê³°¤Î²¿¤«¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾å³À¡¡³Î¤«¤Ë¡ª¡¡ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÀµ¤·¤¯É½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¤À¤±¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Àî¸¶¡¡¡ÖÌë¤â¹¹¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ìë°Ê³°²¿¤â¹¹¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤Ç¤â¼«Á³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÀÍý¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤Îã¤Ç¤¹¡£
¾å³À¡¡»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤È¡¢´Ö¤Î°ÌÃÖ¤Ò¤È¤Ä¤Ç°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Õ¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¡×¤Î¸å¤Ë´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¤òÎ©¤Æ¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸¶¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢´Ö¤Î°ÌÃÖ¤Ç°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾å³À¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ò¤ÈÂ©¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÆÉ¤à¤È¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤É¤ì¤â»¦½ýÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ä¤äÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¡¢´Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÆÉ¤à¤È¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ë¤È¤¤¤¦¡¢»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤½Æ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ë´Ø¤·¤ÆÊäÂÅª¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Àî¸¶¡¡¤³¤ì¤Ï¸À¸ì³Ø¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÂÄê½¤¾þ¡¢Èó¸ÂÄê½¤¾þ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤À¤È¡¢which¤Ê¤É¤Î´Ø·¸»ì¤ÎÁ°¤Ë¥³¥ó¥Þ¤òÃÖ¤±¤ÐÈó¸ÂÄê½¤¾þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ÂÄê½¤¾þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±Ñ¸ì¤ÏÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Ï½ñ¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼Â¤ÏÆü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤â¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¾å³À¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸¶¡¡¥×¥í¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ï¤½¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¸¶¹Æ¤Ç¤Ï¸í²ò¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤É½¸½¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾å³À¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò±ÇÁü¤Ç¸«¤»¤ÆÊäÂ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Àî¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬ÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÚAI¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ï»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Û
Àî¸¶¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ëºÝ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤È¡¢¤´¼«¿È¤Î´¶¾ð¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇÛÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å³À¡¡ËÜÅö¤Ë´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤ÏºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¼«Ê¬¤¬Ä¾ÀÜÌÜ·â¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢FNN¡Ê¥Õ¥¸¥Ë¥å¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤Îµ¼ÔÃÄ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ç´Ñ¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤â¤½¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÈ¯ÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
Àî¸¶¡¡´î¤Ð¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸å¤Ë¡¢Èá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤Ï¡©
¾å³À¡¡É½¾ð¤ä´Ö¤Ç¡¢¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤Ï´¶¾ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÇÚ¤Ë¤â¡¢Á°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤Ç¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤Éý¤ÎÏÃÂêÅ¾´¹¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É½¾ð¤ä»ëÀþ¤Îµ¡Ç½¤¬½ÅÍ×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àî¸¶¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢AI¤¬¿Í´Ö¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤ÎAI¤Î¿Ê²½¤Ç¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢ÂÎ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤êAI¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾å³À¡¡Æ±¤¸»þ´Ö¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÁ¤ï¤ë¤ó¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆÉ¤ß¤ËÂÎÄ´¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å·µ¤Í½Êó¤Ç¡Öº£Æü¤Ïµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤ÎÀ¼¤¬¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤«¤¹¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Àî¸¶¡¡¤´¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¿Í¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¾å³À¡¡Â¾¶É¤ò´Þ¤á¤¿ÀèÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯ºÝ¤Ï¡¢Î®Äª¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÏÃÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤¨¤Æ³ú¤à¤Ê¤É¡¢¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
Àî¸¶¡¡¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î±é½Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸½ºß¤ÎAI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÚÃÏÌ¾¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÇÆÉ¤à¡Û
¡½¡½¾å³À¥¢¥Ê¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¼Åµ¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾å³À¡¡¤Ï¤¤¡¢Äê´üÅª¤ËÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ï¸Ä¿Íº¹¤äÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÇØ·Ê¡×¤Ï¡¢ËÜÍè¡Ö²þÄê¡×¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿ÈÄ·¿¡Ê1ÇïÌÜ¤¬Äã¤¯¡¢2ÇïÌÜ°Ê¹ß¤Ï¤º¤Ã¤È¹â¤¤¡Ë¤ÇÈ¯²»¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¼ê»æ¤Î¡ÖÇÒ·¼¡×¤ÈÆ±¤¸Æ¬¹â·¿¡Ê1ÇïÌÜ¤¬¹â¤¯¡¢°Ê¹ß¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄã¤¤¡Ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¼Åµ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÃæ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÀèÀ¸¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÏÃ¤¹¸ÀÍÕ¤Èµ¬ÈÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
Àî¸¶¡¡¸À¸ì³Ø¼Ô¤Ã¤Æµ¬ÈÏ¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÏÃ¼Ô¤ËÀµµÁ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Àµ¤·¤¤¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾å³À¡¡³Î¤«¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¸ø±×À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÅý°ì¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¼é¤ë¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸ÀÍÕ¤ò²è°ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Âº½Å¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸¶¡¡¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î°ã¤¤¤¬¸²Ãø¤Ê¤Î¤ÏÃÏÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾å³À¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡£°ÊÁ°¤Ë²ÆìËÌÉô¤Î¤ä¤ó¤Ð¤ëÃÏ°è¤òÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢»ä¤ÏÆ¬¹â¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¿ÈÄ¤ÇÆÉ¤à¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Æì¤Î¸ÀÍÕ¡Ê¤·¤Þ¤¯¤È¤¥¤Ð¡Ë¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÊ¿ÈÄ¤À¡×¤È¡£Ê¿ÈÄ°Ê³°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ã¤¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ï²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬Ê¿ÈÄ¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥Æ¥¥¹¥È¡×¤òÊÒ¼ê¤Ë¸ÀÍÕÃÌµÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£ÂÐÃÌ¤Ï2»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ó¤À
¡½¡½¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÀµ²ò¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àî¸¶¡¡¥¢¥¯¥»¥ó¥È¼Åµ¤ËµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Àµ²ò¤Ç¤½¤ì°Ê³°¤Ï¸í¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÌ¾¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬½»Ì±¤Î¤ß°Û¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏÊý¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬Ê¿ÈÄ¤ÎÆÉ¤ß¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾å³À¡¡³Î¤«¤Ë¡£²Æì¤Î¤ä¤ó¤Ð¤ë¤âºë¶Ì¤ÎËÜ¾±¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ÏÊ¿ÈÄ¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸¶¡¡¼«Ê¬¤Ë°¦Ãå¤¬¤¢¤ëÃ±¸ì¤ÏÊ¿ÈÄ²½¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾å³À¡¡ÌÌÇò¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤«¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¤â¡¢Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÊ¿ÈÄ¤ÇÈ¯²»¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àî¸¶¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î¶¦ÄÌ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈëÌ©¤Î¶¦Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ°¦Ãå¤äÃç´Ö¤Î°ìÂÎ´¶¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾å³À¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¶È³¦ÍÑ¸ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤â¡¢Ê¿ÈÄ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö¥¶¥®¥ó¡×¤ä¡Ö¥·¡¼¥¹¡¼¡×¤â¤½¤¦¤À¡£¶È³¦¤À¤±¤ÎÃç´Ö°Õ¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸¶¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÊ¸²½º×¡×¤â¡¢Ê¿ÈÄ²½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÃÏÌ¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØNHKÆüËÜ¸ìÈ¯²»¥¢¥¯¥»¥ó¥È¿·¼Åµ¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤Ï¡ÖÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤Ç¤Ï¤³¤¦»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å³À¡¡¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÏÃ¤¹Êý¤Î¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Àî¸¶¡¡¤¹¤Æ¤¤Ê¤È¤é¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¾å³À¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÆüÀèÀ¸¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤¯¼«³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÅÁ¤¨Êý¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àî¸¶¡¡¾å³À¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¼¤ÒÃÌµÄ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
