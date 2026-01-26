¼¡´üiPhone Air¡¢2026Ç¯Ãæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀâ¤¬Éâ¾å¡ª
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Âè2À¤Âå¤Î¡ÖiPhone Air¡×¤ò2026Ç¯Ãæ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Fixed Focus Digital¤¬À¸»º¥é¥¤¥ó¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼¡´üiPhone Air¤Ïº£½©¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ÖiPhone 18¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¡×¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡¢¼¡´üiPhone Air¤ÎÈ¯Çä¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç±ä´ü¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ½éÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇäÉÔ¿¶¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¬¡¼¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¼¡´üiPhone Air¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤â¤½¤â2026Ç¯¤ÎÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¡ØiPhone 17 Air¡Ù¤Ç¤Ê¤¯iPhone Air¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±µ¼Ô¤Ï½Ò¤Ù¡¢¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ï2027Ç¯½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼¡´üiPhone Air¤Ï½éÂå¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ëº³ºÙ¤ÊÊÑ¹¹¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÄê´üÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼¡´üiPhone Air¤Ç¤Ï2¤ÄÌÜ¤ÎÇØÌÌ¥«¥á¥é¤ÎÄÉ²Ã¤ä¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼ÎäµÑ¤ÎºÎÍÑ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Î³ÈÂç¡¢·ÚÎÌ²½¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼¡´üiPhone Air¤ÎÈÎÇä·×²è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Source: Fixed Focus Digital / Weibo via MacRumors
