À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼£³µåÃÄ¤¬Äó¼¨¤·¤¿·ÀÌó¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ä¸µÆ±Î½¡¦º£°æ¤È¤Î¡ÖÌÀ¤é¤«¤Êº¹¡×
Ä¾µå¤Î²óÅ¾¿ô¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë
ºò¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë»ÄÎ±¤òÁªÂò¤·¤¿À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê28¡Ë¡£Æ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È3Ç¯Áí³Û84²¯±ßÄ¶¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Àº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤ÈÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿·Á¤À¡£
£±·î£´Æü¤ËÀ¾ÉðµåÃÄ¤Ï¹â¶¶¤Î»ÄÎ±¤òÈ¯É½¤··ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¡£À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡££±Ç¯´Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹â¶¶¤Ï2022Ç¯¥ª¥Õ¤«¤é¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬2024Ç¯¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î£°¾¡11ÇÔ¤ÈÂç¸í»»¡£ºòµ¨¤â£¸¾¡£¹ÇÔ¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³£³Ç¯¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿º£°æÅê¼ê¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊµåÃÄOB¡Ë
À¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¹â¶¶¡¢º£°æ¤ÎÎ¾¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö½é¡¢µåÃÄ¤Ë¤ÏÁêÅö¿ô¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬Á°½ÐOB¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡Öº£°æ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¹â¶¶¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÍýÍ³¤Ï¥é¥×¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÂ¬Äêµ¡´ï¤¬¼¨¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤¢¤ë¡£¹â¶¶¡¢º£°æÎ¾Åê¼ê¤ÎºÇÂç¤Îº¹¤ÏÄ¾µå¤Î²óÅ¾¿ô¤Ç¤¹¡£º£°æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¶¶¤Î¿ôÃÍ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ê¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
º£°æ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹â¶¶¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¼Ô¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹â¶¶¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹µåÃÄ¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¹â¶¶¤Ï£³¥Á¡¼¥à¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¾Éð»ÄÎ±¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡ÖÅö½é¤è¤ê¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Î·ÀÌó¤Ê¤éÄ©Àï¤òÃÇÇ°¡Ù¤ÈÂåÍý¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó£³µåÃÄ¤«¤é»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°·ÀÌó¤Ï¡¢Ã±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯Êð¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼µñÈÝ¸¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¹â¶¶¼«¿È¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¹â¶¶¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿·ÀÌó¤òËÜ¿Í¤¬¡È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ì¥Ù¥ë¡É¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºå¿À¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÀÄÌø¹¸ÍÎ¡Ê32¡Ë¤Î¡ÈÆó¤ÎÉñ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤Î»ÄÎ±¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø°ìÅÙÄ©Àï¤ò·Ç¤²¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬·é¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤Þ¤º¤ÏNPB¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ëº£°æ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£