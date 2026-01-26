コラボキターーーーッ！！【マクドナルド】可愛いパケにも注目♡「新作メニュー」

【マクドナルド】では、ドラゴンクエストとのコラボメニューが、1月7日から2月上旬までの期間限定でスタート！ 限定の色鮮やかなパッケージも相まって、手に取るだけでワクワク感が高まります。今回は、気分が上がりそうな新作バーガーと、コラボならではの爽やかドリンクをご紹介します。

3種の限定バーガーがずらり！ 世界観にひたれるパッケージも必見

今回のコラボでは「ザク切りポテト & 肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」「ホットチリ & タルタルチキン」「チーズダブルてりやき」の3種類のバーガーが登場。紙包装のまま並べても存在感があり、どれも個性のある味わいが楽しめそうです。さらに、包み紙がドラゴンクエスト仕様という、開封前から気分が高まるデザインに。家族・友人と食べ比べしても楽しい、イベント感たっぷりのラインナップです。

スライムを思わせるドリンクですっきりリフレッシュ

ドリンクから登場した「マックフィズ® 爽やかヨーグルトソーダ味」は、淡いブルーの色味が印象的で、スライムデザインのカップに注ぐことで一段と可愛さが引き立ちます。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「すっきりとした飲み心地がGOOD」とのこと。コラボバーガーと合わせればドラクエの世界観をより楽しめそうです。

