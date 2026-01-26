ABCテレビの人気バラエティ番組「探偵！ナイトスクープ」が25日、公式サイトを更新。ネット上で物議を醸している23日放送回について“異例”の声明を出した。



23日放送回では霜降り明星・せいやが、家事や兄弟の世話に追われる12歳の少年からの「一日だけ長男を代わってほしい！」という依頼を受ける内容が放送された。放送前から長男が「ヤングケアラー」（大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者のこと）にあたるのではないかとして、物議を醸していた。



朝日放送は「当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています」と当該家族に誹謗中傷が及んでいることを説明。そして「取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます」とした。



また「ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております」とした上で、「一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています。番組では、取材にご協力いただいたご家族の家事・育児に関わる様子を紹介しました。このご家族では父親が家事・育児を担当されており、長男がそれを手伝っておられます。番組制作にあたっては取材趣旨の説明と同意確認を行い、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送しましたが、結果として取材対象者個人に対する強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています」と家庭環境を考慮した上での放送だったことを記した。



