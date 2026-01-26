『キンパとおにぎり』第3話 大河＆リン、束の間の甘い時間を過ごす
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第3話が今夜放送。大河（赤楚）とリン（カン・ヘウォン）が束の間の甘い時間を過ごす。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第3話より
■第3話あらすじ
恋人となった大河とリン。ふたりで探した家も無事に決まり、リンはその喜びを大河に伝えようとメッセージを送るが、大河は仕事に追われ、なかなか既読にならない。
そんな中、リンの誕生日が間近に迫っていることが明らかに。連絡頻度の問題を抱えたまま迎えた誕生日前日、ふたりは束の間の甘い時間を過ごすが、そこに突然、日本での恋が絶対にバレてはいけない人物が現れる。リンのオンマが来日!?
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
