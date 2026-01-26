¶áÆ£¿¿É§¡¢¡È¤ä¤ó¤Á¤ãÅÁÀâ¡É¤Î¿¿Áê¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡¡Travis JapanÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¤â
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î¶áÆ£¿¿É§¤¬¡¢¤¤ç¤¦26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å7¡§00¡Á9¡§00¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë½é»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ö¥ê¥Ö¥ê¤¤¤ï¤·¤¿¤Ã¤¿¤¼¡Á¡ª¡×¶áÆ£¿¿É§¡¢Äà¤Ã¤¿Âçµù¤Î¥Ö¥ê¤ÈµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤¬¥²¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë°û¿©Å¹¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅö¤Æ¤ë¡Öµ¢¤ì¤Þ10¡×¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡ÖÆÊÌÚ¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÇÇä¾å1°Ì¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤ì¤ÞÅ¹¡Ê¤Æ¤ó¡Ë¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¶áÆ£¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦´ØÂÀ¡¢U»ú¹©»ö¡¢¤½¤·¤ÆTravis Japan¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤È¶¦¤ËÇòÇ®Í½ÁÛ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹U»ú¹©»ö¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤4Å¹ÊÞ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹¤ÎÇä¾å1°Ì¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢°ìÆ±¤ÏÄ¶¿¿·õ¡£
¡¡1¸®ÌÜ¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Ì±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸©³°¤«¤é¤âµÒ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡¢Ï¢ÆüÂç¹ÔÎó¤Îñ»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¹áÍö¡×¤Ø¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¾Æñ»Ò¡×¡ÖÍÈñ»Ò¡×¡Ö¿åñ»Ò¡×¤Î¤¿¤Ã¤¿3ÉÊ¤À¤±¡£ ¤½¤ÎÃæ¤«¤éÇä¾å1°Ì¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾Æñ»Ò¡×¤È¡ÖÍÈñ»Ò¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬1°Ì¤Ê¤Î¤«¡¢»öÁ°VTR¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢³¤¤Ê¤·¸©¤Ê¤Î¤Ë¹âµéÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¼÷»Ê¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤¹¤·²ÚÄâ¡×¤Ø¡££Õ»ú¹©»ö¤Ï¡Ö³¤¤Ê¤·¸©¤À¤«¤é¤³¤½¤ª¼÷»Ê¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ï¡Ö¼÷»Ê¤Ë»È¤¦³°¿©ÈñÍÑ¤¬Á´¹ñ£±°Ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Çä¾å1°Ì¸õÊä¤Ï¡ÖËÜ¤Þ¤°¤í¶Ë¾åÀÖ¿È¡×¤È¡ÖËÜ¤Þ¤°¤íÃæ¥È¥í¡×¤Î2ÉÊ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥Þ¥°¥í2ÉÊ¤Î¸õÊä¤Ë¡¢°ìÆ±¤Ï¡Ö¥À¥á¤À¤è¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥à¥º¥¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÆ£¤é¤¬¡ÖÀÖ¿È¡×¤ò¿ä¤¹Ãæ¡¢U»ú¹©»ö¤È°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ ¤½¤³¤Ç°ìÆ±¤Ï¡¢¤³¤³¤ÏÆÊÌÚÂåÉ½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¸å¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡3¸®¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬Ä´ºº¤·¤¿ÆÊÌÚ¸©Ì±¤Î¹¥¤¤Ê¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹¤Î£±°Ì¤Ëµ±¤¯Ä¶¿Íµ¤Å¹¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥µÜ¡×¡£1975Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ÆÊÌÚ¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ¹¤Ç¡¢ÆÃÀ½¤Î¡ÖµÜ¤Î¤¿¤ì¡×¤â¿Íµ¤¡£Çä¾å1°Ì¸õÊä¤Ï¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥í¡¼¥¹¡×¤Èµí100¡ó¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡£¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤2ÉÊ¤Ë¡¢°ìÆ±¤Î°Õ¸«¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢U»ú¹©»ö¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÀä¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢¤³¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤âÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¶áÆ£¤ËÂ÷¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡·ã¥à¥ºÍ½ÁÛ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢°ìÆ±¤Ï¥È¡¼¥¯¤Ç¤âÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ë¡£¶áÆ£¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ËTravis Japan¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿ºÝ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀîÅç¤Ï¶áÆ£¤Î¤³¤È¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ²»¤òË½Ïª¡£¼Â¤Ï¡¢ÀîÅç¤Ï¶áÆ£¤ÎÀÎ¤Î¡È¤ä¤ó¤Á¤ãÅÁÀâ¡É¤ò¤¤¤í¤¤¤í¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Æâ¿´¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç´Ø¤¬¶áÆ£ËÜ¿Í¤Ë¡È¤ä¤ó¤Á¤ãÅÁÀâ¡É¤Î¿¿Áê¤òÄ¾·â¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ë¡Ø¤ª¤Ð¤µ¤ó²Î¾å¼ê¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿!?¡×¤ä¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Çºä¾åÇ¦¤ò²¥¤Ã¤¿!?¡×¤Ê¤É¤ÎÅÁÀâ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¶áÆ£¤¬ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÀîÅç¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤¿¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿ÀèÇÚ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¶áÆ£¤¬ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¤Î°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤âÃÆ¤ß¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î·èÀï¤Ï¡¢2¥ö·î¸ÂÄê¤Ç¸½¤ì¤ë¸¸¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡Öçõ²°ÉðÊ¿ºî¡×¤Ø¡£¸µ¤Ï¡ÖÉðÊ¿ºî¡×¤È¤¤¤¦ÃÄ»Ò¤¬¿Íµ¤¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤À¤¬¡¢ËèÇ¯1·î¤Ë¤Ê¤ë¤È2¥ö·î¸ÂÄê¤ÇÆÊÌÚ¤Î¥¤¥Á¥´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£Çä¾å1°Ì¸õÊä¤Ï¡¢´ÇÈÄÃÄ»Ò¤ÈÆÊÌÚ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥Á¥´¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Îçõ¤À¤ó¤´¡×¤È¡¢¥¤¥Á¥´¥¹¥¤¡¼¥Ä5¼ï¡õÆÊÌÚ¸©»º¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥Á¥´3¼ï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ö¤È¤¤á¤¥×¥ì¡¼¥Èçõ¡×¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡Ö¿ô¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÃÄ»Ò¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¡¢ÀîÅç¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÃÄ»Ò¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÃÇ¸À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤âU»ú¹©»ö¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤È¤Ê¤ë¡£
