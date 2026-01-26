SNSで再生回数50万回を超え、多くの人に笑顔を届けているのは、2頭のわんちゃんの昔と現在の微笑ましい関係の変化。子犬の頃は先輩犬に吠えられてカーテンの陰に隠れていたわんちゃんが、1年後には見違えるような姿を見せたと話題です。

その光景を見た人からは、「たくましく育ちましたね」「柴犬飼いたくなってきた」といった感想が寄せられることに。わんちゃんたちの絶妙な距離感が笑顔を届けています。

【動画：先輩犬に吠えられて後ずさっていた子犬→1年後…たくましく育った『現在の光景』】

先輩犬・久くんの洗礼を受けるふうたくん

ある日、Instagramアカウント『柴犬 久＊巌』に投稿されたのは、先輩柴犬の久くんと柴犬の子犬ふうたくんが見つめ合っている光景。この日、ふうたくんはカーテンにぴったりとくっついて久くんのことを見つめていたそう。

というのも、先輩の久くんからわんちゃん社会の厳しさを教えてもらっていたから。久くんが「わんっ！」と吠えると、ふうたくんはその迫力に思わず後ずさっていたそう。先輩犬の指導に思わず驚いてしまうふうたくんの姿が可愛すぎます。

ふうたくんのささやかな抵抗にキュン♡

久くんの熱心な指導を受けていたふうたくんですが、それでしょんぼりしてしまうふうたくんではありません。ふうたくんは久くんの声に驚きながらも、対等に張り合おうと自分を震い立たせ…小さく「わん！」と吠え返していたそう！

そのささやかな抵抗を見ていると、なんだか応援したい気持ちが湧き上がってきます。しかし、やはり先輩の久くんの迫力にはまだまだ及ばず。ふうたくんは、久くんの迫力ある声に驚いて思わず後ろへ転んでしまうのでした。

そして1年後のふたりは…

そんな微笑ましい関係だった久くんとふうたくんですが、その1年後には昔とは違った関係性を見せてくれたそう。1年前のふうたくんは、迫力ある久くんの指導に思わずひっくり返ってしまっていましたが…なんと、現在は久くんにも負けないほどの迫力で吠え返してきたのだとか。

1歳になったふうたくんは、久くんに負けないくらいカッコイイ柴犬に成長。凛とした姿は、どことなく久くんの面影を感じます。

そうしてふうたくんが元気いっぱいで物怖じしないわんちゃんに成長したのは、子犬の頃の久くんとの特訓の賜物なのかもしれません。

久くんとふうたくんの昔と現在の光景には、「ふうたくんがんばれー！」「どんどんカーテンに隠れていってるの可愛すぎるｗ」「ちょっとだけ対抗して鳴いてるｗ」と、温かいコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『柴犬 久＊巌』では、そんな柴犬の久くんと家族たちの、明るく楽しい日々の様子が投稿されていますよ。

久くん、ふうたくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬 久＊巌」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。