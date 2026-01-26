Photo: Adobe Stock

¡ÖÊò¤ì¤ë¤Û¤É»Å»ö¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î»ÄÇ°¤ÊÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1¤È¤Ï¡©
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ­¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¡Ö¤â¤¦²¿¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«¤µ¤Ã¤­¤«¤é²¿¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×

¡¡¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©

¡ÖÊò¤ì¤ë¤Û¤É»Å»ö¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§

¡¡»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤¬¤­¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤­µÍ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¡¡¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¹Ô¤­µÍ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Á¤É»×¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ë¤â½¸Ãæ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£

¡¡¤³¤ó¤Ê¤È¤­¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤­¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©

¡Ö¹Ô¤­µÍ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Æ°¤­¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¤À¤±

¡¡¥°¡¼¥°¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥­¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£

¤à¤·¤í¹Ô¤­¤Å¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤è¤¦¡£¤¢¤­¤é¤á¤Ê¤¤¡£¶õÇò¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢»æ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢Êâ¤­¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¼ê¸µ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¸Ãæ¤·Â³¤±¤ë¡£
°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤â¤É¤«¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¾Æâ¤ÎÎäÀÅ¤ÊÉôÊ¬¤Ï½èÍý¤ÈÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÉ¬¤º¹Ô¤­¤Å¤Þ¤ê¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤­¤é¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ï¤º¤À¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê

¡ÖÆ°¤­Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÈà¤é¤Ï¸À¤¦¡£

¡¡¤¤¤Á¤ÉÆ°¤­¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¹Ô¤­µÍ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¡¼«Ê¬¤Ë¸Â³¦¤¬¤­¤Æ¹Ô¤­µÍ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ°¤­¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£

¡ÊËÜµ­»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥­¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë