『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、大企業が絶対に採用したいと思う就活生の特徴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

大企業が絶対に採用したいと思う就活生の特徴・第1位

大手企業が新卒採用で最も恐れているのは、「優秀な人を取り逃すこと」ではなく、「現場に迷惑をかける人を採用してしまうこと」です。

配属後に周囲と揉めたり、指示を理解しなかったり、考えがコロコロ変わったり……。こうした人が1人入るだけで、現場の負担は一気に増えます。

そのため大手がまず見ているのは、「何を考えている人か」が一貫しているかどうかです。自己理解が深い就活生は、志望動機、強み、将来像の話がすべて同じ方向を向いています。

なぜこの会社なのか、なぜこの仕事なのか、なぜこの強みなのかがつながっているため、面接官は安心して評価できます。

一方で自己理解が浅い人は、質問を変えるたびに話の軸がズレてしまいます。この場合、人事は「何を考えて動く人なのか分からない」というリスクを感じます。

言動の一貫性は、そのまま「現場に迷惑をかけない」の指標になっています。

第2位 指示通りに動けて、かつ余計なことをしない

大手企業の仕事の大半は、決まったルールやフローの中で調整を積み重ねることです。そのため評価されるのは、「言われたことを正確にやれる人」であり、「勝手な判断で動かない人」です。

主体性があることは大切ですが、大手では「自分なりの正解」で動く人ほどリスクになります。勝手な改善、独自ルール、現場を無視した正義感は、組織ではトラブルの元です。

面接官は、「この人は指示をどう受け取りそうか」を見ています。質問に対してズレた答えを返す人や、話を自分の解釈にすり替える人は、実務でも同じことをすると判断されます。

逆に、聞かれたことに対して簡潔に答えられる人は、「扱いやすく事故らない人」と評価されます。

第3位 内定辞退をしなさそうな就活生

大手がもう一つ強く気にしているのが、「この人は辞めなさそうか」です。新卒採用には多額のコストがかかるため、内定辞退や早期離職は最大のリスクになります。

そのため、会社理解が深く、志望動機に具体性がある人ほど高く評価されます。「なぜこの業界か」ではなく、「なぜこの会社か」を語れる人は、他社に流れにくいと判断されます。

志望度の高さは、能力と同じくらい重要な評価軸です。大手が本当に欲しいのは、「優秀そうな人」ではなく、「この会社で長く安定して働いてくれそうな人」なのです。

いまの受け答えが「この人は事故らなそうだ」と思われるものになっているか、一度自分の面接を振り返ってみるだけでも結果は変わってくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）