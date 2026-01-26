¡Ö¥Ü¥±¥Ã¡ª¡×¹Ó¤¯¤ìµù»Õ¤È·ãÆÍ¤â¡£24ºÐÃÎ¼±¥¼¥í¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¼ÒÄ¹¤¬¡¢¥¿¥ÀÆ±Á³¤Îµû¤ÇÍø±×¤òÀ¸¤ó¤À¡Öµù¶È¤Î´ñÀ×¡×¤ÎÀµÂÎ
º£¤Ç¤³¤½À¸»º¼Ô¤¬ÇÀºîÊª¤Ê¤É¤òÄ¾ÈÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤«¤éÌó15Ç¯Á°¡¢µù¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Á°Îã¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êµù¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ö6¼¡»º¶È²½¡×¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤â·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç¹Ó¤¯¤ìµù»Õ¤¿¤Á¤òÂ«¤Í¤¿ÄÚÆâ¤µ¤ó¤Î³¤¤Ç¤Î»Ñ¡ÊÁ´6Ëç¡Ë
ÃÎ¼±¥¼¥í¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ë¡ÖÌÙ¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¹Í¤¨¤Æ¡×¤È
¨¡¨¡ 2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëµ¯¶È²È¤ÎÄÚÆâÃÎ²Â¤µ¤ó¡£»³¸ý¸©Çë»Ô¤Çµù»Õ¤¿¤Á¤ÈÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µù¶È¤Î¡Ö6¼¡»º¶È²½¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¾Þ¤â¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤³¤Î¡Ö6¼¡»º¶È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬³×¿·Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§ 6¼¡»º¶È¤È¤Ï¡¢ÇÀÎÓµù¶È¼Ô¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë1¼¡»º¶È¡Ë¤¬ÇÀ¡¦¿å»ºÊª¤Ê¤É¤Î¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢À¸»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ß¤º¤«¤éÀ¸»ºÊª¤Î¿©ÉÊ²Ã¹©¡Ê2¼¡»º¶È¡Ë¤«¤éÎ®ÄÌ¡¦ÈÎÇä¡Ê3¼¡»º¶È¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Àï¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïµù»Õ¤¬³Í¤Ã¤¿µû¤Ï´ðËÜÅª¤Ëµù¶¨¤¬´ÉÍý±¿±Ä¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¡¢µù¶¨¤äÃçÇã¿Í¤Ë¤è¤ê²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µù»Õ¤È¤·¤Æ¤ÏÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤äÇä¤ì»Ä¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ÌÙ¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µù³Í¹â¤¬¼¡Âè¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎµûÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¤Îµù»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÙ¤±¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»à³èÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´·¹Ô¤Î¤Ê¤«¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¸»º¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÈÎÇä¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥¢¥¸¤ä¥µ¥Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ°Ê³°¤ÇÌÖ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿µû¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿µû¤Ï¡¢µù»Õ¤¬Ì¿¤¬¤±¤Ç³Í¤Ã¤Æ¤¤¿°ìµéÁ¯µû¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¿¥ÀÆ±Á³¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö½Ü¤Îµû¡×¤òÍß¤·¤¬¤ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤¬¤Ä¤¤¤¿¼÷»Ê²°¤Ê¤É¤ËÄ¾ÈÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µù»Õ¤Îµç¾õ¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»Ï¤á¤¿2011Ç¯Åö½é¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ¾ÈÎ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁ°Îã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þÇÀ¿å¾Ê¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö6¼¡»º¶È²½¡×¤È¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾ÃË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·¹Ô¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ »ö¶È·×²è¤ò»Ï¤á¤¿Åö»þ¡¢ÄÚÆâ¤µ¤ó¤Ï23ºÐ¡£±ã²ñ¤ÎÃçµï¶È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿å»º¶È¤Ë¤Ï±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸å¤Ë°ì½ï¤Ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµù»Õ¤ÎÄ¹²¬¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§Åö»þ¤Ï¤Û¤«¤Ë»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Ä¹²¬¤Ë¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¾»É¤òÅÏ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡Öµù¶È¤À¤±¤¸¤ã¤â¤¦¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤«ÌÙ¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µû¤Î¾ÃÈñ¤Ï¸º¤ê¡¢²Á³Ê¤â²¼¤¬¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Ç³ÎÁÈñ¤ä»ñºàÈñ¤Ï¾å¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¾Íè¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ µù¶È¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÍÍê¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢»Å»ö¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ïµù¶È¤É¤³¤í¤«µû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤Ï³§Ìµ¡£µûÎÁÍý¤âÀµÄ¾¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éµù¹Á¤Ç¤Î¥ê¥µー¥Á¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢»ö¶È·×²è½ñ¤òºîÀ®¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Î®ÄÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äË¡À©ÅÙ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ÎÇ§¤·¡¢ÈÎÏ©³«Âó¤Î¤¿¤á¤ËÂçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Î¹âµéÎÁÄâ¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¤Ë±Ä¶È¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»î¸³Åª¤Ëµû¤ÎÄ¾ÈÎ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÃ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸»º¼Ô¤«¤é¤ÎÄ¾ÈÎ»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹²¬¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë²Ô¤²¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ó¤Ê¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¤³¤ÈÍê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ 6¼¡»º¶È²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µû¤ò³Í¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÊñ¤äÈ¯Á÷¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉÔËþ¤Î¸¶°ø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§°ìÈÌÅª¤Êµù»Õ¤Ïµù¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¿åÍÈ¤²¤òºÑ¤Þ¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¹¤Ù¤Æµù¶¨¤ÈÃçÇã¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â6¼¡»º¶È²½¤ò¤·¤Æ³Î¼Â¤ËÇä¤ê¾å¤²¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿åÍÈ¤²¸å¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çµû¤ò½èÍý¤·¤ÆÈ¢¤ËµÍ¤á¡¢°¸Ì¾¤ò½ñ¤¤¤ÆÈ¯Á÷¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëµù¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤â¤í¤¯¤ËÆþ¤é¤º¤Ë¼¡¤ÎÆü¤âÁ¥¤Ë½Ð¤Æ¡¢²¾Ì²¤·¤Æ1½µ´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤â»ä¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤òÌë´ÖÊÝ°é¤Ê¤É¤ËÍÂ¤±¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ÉÍ¤Ø½Ð¤Æ¡¢Ä¹²¬¤¿¤Áµù»Õ¤«¤é¤½¤ÎÆü¤Îµù³Í¤òÅÅÏÃ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç°û¿©Å¹¤Ê¤É¤«¤é¤Î¥ªー¥Àー¤ò¼è¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈºÊñ¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËºÜ¤»¡Ä¤È¤¤¤¦ËèÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¥Ïー¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¤¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤»¤§¤è¡ª¡×µù»Õ¤È¤ÎíÂíà
¨¡¨¡ µù»Õ¤µ¤ó¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ìー¥«ー¤òÇË¤ë¤Û¤É¤Î¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§ºÇ½é¤Ë»ä¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¿µù»Õ¤ÎÄ¹²¬¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹²¬¤¬¡Ö¤â¤¦¤ªÁ°¤È¤Ï¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ó¡ª¡×¤È¼Î¤ÆÂæ»ì¤òÅÇ¤¤¤ÆÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡×¤ÈÄ¹²¬¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ìー¥«ー¤ò¤È¤Ã¤µ¤ËÄÏ¤ó¤Ç°ú¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ÈÇË¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ìー¥«ー¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤é´ÊÃ±¤ËÇË¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Ä¹²¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉþ¤¬ÇË¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÆ¬¤Ë¥«¥Ã¤È·ì¤¬¾å¤ê¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤»¤§¤è¡ª¤ª¤é¤ª¤é¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áè¤¤¤¬¥Ç¥Ã¥É¥Òー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¥±¥ó¥«¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÌ²¤¤¡×¡ÖÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤ë¤±¤ó¡¢²ñµÄ¤Î²ó¿ô¸º¤é¤»¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµù»Õ¤¿¤Á¤ÎÉÔËþ¤È¡Ö¤Ç¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È²¿¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë»ä¤È¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡£
¡Ö²ñµÄ¤¹¤ë¤Ê¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤°¤é¤¤ÍÑ°Õ¤·¤í¡ª¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤ó¤è¡¢¤ªÃë¿©¤Ù¤Æ¤«¤éÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥Á¥Ã¤È»å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²ñÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¨¡¨¡ ¤«¤Ä¤Æ¤ÏCA¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌ¾¸Å²°³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤ØÄÌ¤¤¡¢µù¶È¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÈ¾À¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¹Ó¤Ã¤Ý¤¤ÃË¼Ò²ñ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§µù»Õ¤È»Å»ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÌ¾¸Å²°ÊÛ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢º£ÆüÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢µù»Õ¤Ë¡Ö¤½¤Î¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤á¤§¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡ÖÉþÁõ¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬°ã¤¦¡×¤È¡¢»ä¤Î³°¸«¤äÆâÌÌ¤Ê¤É¤òÀÕ¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ï100¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê»³¸ý¤Î¡ËÇëÊÛ¤äÂçÅçÊÛ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÉþÁõ¤â¥¹ー¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¸¥ãー¥¸¤äÄ¹·¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ µù»Õ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÄÚÆâ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡Ø¤É¤ó¤ÊÉÝ¤¤¿Í¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏºÙ¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤À¤Ã¤Æ¡¢365Æü24»þ´Ö¥¬¥ß¥¬¥ßÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿å»º¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸À¤¤Â³¤±¤¿¿Í¤¬¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹ ¡£ÆüËÜÃæ¤É¤³¤ÎÉÍ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¶È³¦¤Î¾¦´·½¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èµù»Õ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£µù»Õ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¤À¼¤ÇÇ´¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢°ì½ï¤Ë¼ò¤ò°û¤à¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤Ê¤Î¤«
¨¡¨¡ ¿å»º¶È¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§Çë¤Ç¤Ïµù»Õ¤¿¤Á¤¬¡Öµù³ÍÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬ÂçÊÑ¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µû¤¬¤¢¤ê¡¢ÌîºÚ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ¤«¤éºî¤Ã¤¿Ì£Á¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËË¤«¤Ê¾ì½ê¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤È¤Ï±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤À¤±¤É¡¢Â©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤ß¤º¤«¤éÌ¿¤òÀä¤Ä¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¸·¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆË¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òµ°Æ»¤Ë¤Î¤»¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Ïー¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§¾¦ÉÊ¤ÈÇä¤êÀè¤Î¹½ÃÛ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ä¤Ï¤ê¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ªー¥Àー¤ò100·ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂæÉ÷¤¬Íè¤¿¤êÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢1½µ´Ö¤«¤é10Æü¡¢²¼¼ê¤·¤¿¤é1¤«·îÀè¤Þ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢50¥È¥ó¤«¤é100¥È¥ó¤Îµû¤¬¥É¥«ー¥ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Çä¤êÀè¤¬100·ï¤·¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Öµû¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼«Á³Áê¼ê¤Î¾¦Çä¤Ç¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¦Çä¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ïµù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë´¨¤¤Æü¤Ï¤â¤¦½Ð²Ù¤ä¤á¤è¤¦¡×¡Öº£½µ¤Ï10È¢¤À¤±ÈÎÇä¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤ª¼ò°û¤ó¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â½Ð¤ë¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¡Ø¤¤¤¤¿Í¡Ù¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â10Ç¯¸å¡¢50Ç¯¸å¤Ë¤³¤ÎÅç¤Çµù¶È¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ³¤¯¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¡Ø¤¤¤¤¿Í¡Ù¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈÎÏ©¤Ï20¸®¤¯¤é¤¤¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¥ªー¥Àー¤¬100·ïÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÁªÂò¤Ï¸½¼ÂÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ï¸½¾ì¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤ò²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤È¤é¤ó¤±¤§¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¡ª¡×¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥í¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤Çµù»Õ¤¿¤Á¤Ï¼Ú¶â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÖºÑ
¨¡¨¡ ÇëÂçÅç¤Ç¤Î¡ÖÁ¥ÃÄ´Ý¡×»ö¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ14Ç¯¡£¸½ºß¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§2014Ç¯¤Ë¸Ä¿Í»ö¶È¡ÖÇëÂçÅçÁ¥ÃÄ´Ý¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åË¡¿Í²½¤·¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒGHIBLI¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£µù»Õ¤¬³Í¤Ã¤¿µû¤ò¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡ÖÁ¥ÃÄ´Ý¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÁ´¹ñ¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥ー¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Øµù´ü¤Ë¤ÏÂ¾¤Îµù¹Á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢µù»Õ¤òÄÌÇ¯¸ÛÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í¸ýÎ®½Ð¤âËÉ¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Åö½é¡Öµù¶È¤Î¾õ¶·¤¬¸·¤·¤¤¡×¤ÈÄÚÆâ¤µ¤ó¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤¿Ä¹²¬¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§ÇëÂçÅç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µù»Õ¤ÎÄ¹²¬¤¿¤Á¤¬Ä¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¿µù¶¨¤«¤é¤ÎÂ¤Á¥¤Î¼Ú¶â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÖºÑ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÚÇ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Á¥°÷ÊÝ¸±¡¢°ìÈÌ¤Ç¤¤¤¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È°ì³ç¤ÇÇ¼Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µù»Õ¤ÎµëÍ¿¤â¾å¤¬¤ê¡¢6¼¡»º¶È¤¬¤Þ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï±¿±Ä¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢ÇëÂçÅç°Ê³°¤ÎÁ´¹ñ21µòÅÀ¤Ç6¼¡»º¶È²½¤ÎÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ËÄ¹¤¯´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢6¼¡»º¶È²½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÚÆâ¤µ¤ó¡§¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ä¼«¿È¤¬¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Î©¤Á¾å¤²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ºÃÏ¤¬»ä¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¼«Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¼¡»º¶È²½¤ÎËÜÍè¤ÎÄêµÁ¤Ï¡Ö1¼¡»º¶È¼Ô¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç²Ã¹©¤äÈÎÇä¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¡×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¦¤Á¤ÏÄ¹¤¯²ðÆþ¤»¤º¡¢µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¼«Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÊü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÊÌ¤ÎµùÂ¼¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤Îµù¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä
¹Ó¤¯¤ìµù»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤âÄ©¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ò·Á¤Ë¤·¡¢µù¶È¤Î¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤ÀÄÚÆâ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÆÍÇËÎÏ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢4¾öÈ¾°ì´Ö¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ¤ÎÊë¤é¤·¤ä¡¢Ç¯´Ö300Çñ¤Ë¤âµÚ¤Ö»ÒÏ¢¤ì½ÐÄ¥¡¢¤½¤·¤ÆºÆº§¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î»àÊÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊâ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÀÐÌî»ÖÈÁ¡¡¼Ì¿¿¡§³ô¼°²ñ¼ÒGHIBLI