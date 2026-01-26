Âîµå¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¡·ãÆ®¤ÎÎ¢Â¦¡¡ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö¿¶¤ì¤ÐÆþ¤ë¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¡×¡¡Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È1ÅÀ¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¡ÖÆ¬¿¿¤ÃÇò¡×¤â¶Ã°Û¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤¹
¡þÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯ Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 6ÆüÌÜ(25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î·è¾¡¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤ò4-3(7-11¡¢11-2¡¢11-9¡¢11-6¡¢5-11¡¢10-12¡¢11-6)¤Ç²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç¤â4Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢Âç²ñ2´§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È1ÅÀ¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·è¾¡¥«¡¼¥É¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡£Á°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤ÏÁáÅÄÁª¼ê¤¬4-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤¦Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-2¤ÎÂè6¥²¡¼¥à¡¢10-6¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î6Ï¢Â³¼ºÅÀ¡£
ÂçµÕÅ¾¤Ç3-3¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Á¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦Æ¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢10ÅÀÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È1ÅÀ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡¢1ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤È¡¢¤À¤«¤éÍî¤ÁÃå¤±¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤¹¤´¤¤¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤¢¤È1ÅÀ¤ÇÉé¤±¤ë¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤½Ö´Ö¤À¤È»×¤¦6ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÉé¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¡£¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¤¼åµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯¤â2°Ì¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Î1Ê¬´Ö¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè6¥²¡¼¥à¤Î¼«Ê¬¤¬Àï¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤ë¡£¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¹¶¤á¤ë¡£¹¶¤á¤ÆÉé¤±¤ë¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤ÆÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¡£ºÆ¤Ó10-6¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Öº£ÅÙ¤³¤½·è¤á¤ë¤¾¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö¿¶¤ì¤ÐÆþ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÄ¥ËÜÁª¼ê¡£¡Ö1ÅÀÌÜ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤¬Æþ¤ë¤Ê¤é¿¶¤ì¤ÐÆþ¤ë¤È¡£¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤±¼«Ê¬¤È¡£½é¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È·ãÆ®¤ÎÎ¢Â¦¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï½à·è¾¡¤Ç²£°æºéºùÁª¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤Ç¾¡Íø¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2-3¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎµÕÅ¾·à¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î·è¾¡¸å¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤Ç¹æµã¡£º£Ç¯¤Ï´¿´î¤ÎÎÞ¤Ç¤·¤¿¡£½éÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À17ºÐ¤Ï¡¢¡Ö½à·è¾¡¤Ç¤âÉé¤±¤ëÀ£Á°¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾º£Æü¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£